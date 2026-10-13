Балида бензин тақчиллиги сабаб юзлаб скутерларнинг навбати пайдо бўлди (видео)

·3·Дунё
Балида бензин тақчиллиги сабаб юзлаб скутерларнинг навбати пайдо бўлди (видео)
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Индонезиянинг машҳур Бали оролида ёқилғи тақчиллиги юзага келиб, бензин олиш учун юзлаб скутер ва мотоцикл ҳайдовчиларидан иборат улкан навбатлар пайдо бўлди.
  • Етказиб беришдаги узилишлар, оммавий саросима ва оролнинг асосий ҳаракат воситаси скутерлар эканлиги вазиятни янада кескинлаштирди.
  • Ҳозирда орол маъмурияти ва таъминотчи компаниялар логистика муаммосини бартараф этиш бўйича тезкор чораларни кўрмоқда.

Дунёнинг энг машҳур сайёҳлик марказларидан бири бўлган Индонезиянинг Бали оролида кескин ёқилғи тақчиллиги юзага келди. Маҳаллий ёқилғи қуйиш шохобчаларига етказиб бериш тизимидаги узилишлар ортидан орол бўйлаб бензин олиш учун юзлаб, ҳатто минглаб одамлардан иборат улкан навбатлар шаклланди.

Ҳолат акс этган видео ва суратларда АЁҚШлар олдида асосан скутер ва мотоцикл ҳайдовчилари йўлларни бутунлай тўлдириб, соатлаб навбатда тургани яққол кўринади.

Тақчиллик сабаблари: Етказиб беришдаги узилишлар

Оролдаги мураккаб вазият қуйидаги омиллар сабабли янада кескинлашди:

  • Кечиккан логистика: Бали оролига ёқилғи олиб келувчи транспорт ва танкерлар қатнови кечиккани оқибатида бензин станцияларида захиралар тугаб қолди;

  • Оммавий саросима (паника): Захиралар камайгани ҳақидаги хабарлар тарқалиши билан маҳаллий аҳоли ва минглаб хорижлик сайёҳлар ўз транспортларининг бакларини тўлдириб олиш учун шохобчаларга ёпирилиб кела бошлади;

  • Транспорт тизимининг фалажланиши: Оролдаги асосий ҳаракат воситаси айнан мопед ва скутерлар бўлгани боис, ёқилғисиз қолиш хавфи кундалик ҳаёт ва сайёҳлик фаолиятига жиддий путур етказди.

АЁҚШлар қаршисидаги ҳолат: Икки ғилдираклилар тирбанди

Ижтимоий тармоқларда тарқалган кадрлар оролдаги вазият қанчалик оғирлашганини намойиш этмоқда:

  • Станцияларнинг кириш қисми ва ёндош кўчалар юзлаб мотобайклар билан тўлиб-тошган бўлиб, пиёда ёки автомобилда ўтишнинг деярли имкони қолмаган;

  • Одамлар иссиқ об-ҳавога қарамай, ёқилғи колонкалари олдида навбат кутиб туришга мажбур бўлмоқда;

  • Айрим шохобчаларда лимитлар жорий қилиниши ёки ёқилғи тугаб қолгани сабабли фаолият вақтинча тўхтатилгани кузатилмоқда.

Ҳозирда орол маъмурияти ва таъминотчи компаниялар логистика муаммосини зудлик билан бартараф этиш ҳамда Балига қўшимча ёқилғи партияларини етказиб келиш бўйича тезкор чораларни кўрмоқда.

Балиёқилғи тақчиллигискутермотоцикл
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Скутерлар ҳаёт учун хавф туғдирмоқда: Ҳайдовчилик гувоҳномаси талаб этилиши сабаблариСкутерлар ҳаёт учун хавф туғдирмоқда: Ҳайдовчилик гувоҳномаси талаб этилиши сабаблари6 октябр 10:18Ҳинд океани устида диаметри бир метр бўлган осмон жисми қуладиҲинд океани устида диаметри бир метр бўлган осмон жисми қулади7 сентябр 03:25Самарқандда оломон хитойлик сайёҳни MrBeast деб ўйлади (видео)Самарқандда оломон хитойлик сайёҳни MrBeast деб ўйлади (видео)Бугун 05:28«Эркакни ўзига ошиқ қилиш сири»: Муносабатларни сақлаб қолувчи 6 олтин қоида«Эркакни ўзига ошиқ қилиш сири»: Муносабатларни сақлаб қолувчи 6 олтин қоида24 июл 10:36Зебо Раҳимованинг 30-саёҳат давлати бу сафар Монако бўлди!Зебо Раҳимованинг 30-саёҳат давлати бу сафар Монако бўлди!10 июл 19:38Балида маймун сайёҳнинг телефонини ўғирлаб, ўнлаб селфиларга тушди!Балида маймун сайёҳнинг телефонини ўғирлаб, ўнлаб селфиларга тушди!1 июл 22:47
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
Туркияда Нӯҳ кемаси топилдими? Сирли тузилма остида хоналар ва туннель аниқланди
Туркияда Нӯҳ кемаси топилдими? Сирли тузилма остида хоналар ва туннель аниқланди
38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда
38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда