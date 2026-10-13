Балида бензин тақчиллиги сабаб юзлаб скутерларнинг навбати пайдо бўлди (видео)
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Индонезиянинг машҳур Бали оролида ёқилғи тақчиллиги юзага келиб, бензин олиш учун юзлаб скутер ва мотоцикл ҳайдовчиларидан иборат улкан навбатлар пайдо бўлди.
- Етказиб беришдаги узилишлар, оммавий саросима ва оролнинг асосий ҳаракат воситаси скутерлар эканлиги вазиятни янада кескинлаштирди.
- Ҳозирда орол маъмурияти ва таъминотчи компаниялар логистика муаммосини бартараф этиш бўйича тезкор чораларни кўрмоқда.
Дунёнинг энг машҳур сайёҳлик марказларидан бири бўлган Индонезиянинг Бали оролида кескин ёқилғи тақчиллиги юзага келди. Маҳаллий ёқилғи қуйиш шохобчаларига етказиб бериш тизимидаги узилишлар ортидан орол бўйлаб бензин олиш учун юзлаб, ҳатто минглаб одамлардан иборат улкан навбатлар шаклланди.
Ҳолат акс этган видео ва суратларда АЁҚШлар олдида асосан скутер ва мотоцикл ҳайдовчилари йўлларни бутунлай тўлдириб, соатлаб навбатда тургани яққол кўринади.
Тақчиллик сабаблари: Етказиб беришдаги узилишлар
Оролдаги мураккаб вазият қуйидаги омиллар сабабли янада кескинлашди:
Кечиккан логистика: Бали оролига ёқилғи олиб келувчи транспорт ва танкерлар қатнови кечиккани оқибатида бензин станцияларида захиралар тугаб қолди;
Оммавий саросима (паника): Захиралар камайгани ҳақидаги хабарлар тарқалиши билан маҳаллий аҳоли ва минглаб хорижлик сайёҳлар ўз транспортларининг бакларини тўлдириб олиш учун шохобчаларга ёпирилиб кела бошлади;
Транспорт тизимининг фалажланиши: Оролдаги асосий ҳаракат воситаси айнан мопед ва скутерлар бўлгани боис, ёқилғисиз қолиш хавфи кундалик ҳаёт ва сайёҳлик фаолиятига жиддий путур етказди.
АЁҚШлар қаршисидаги ҳолат: Икки ғилдираклилар тирбанди
Ижтимоий тармоқларда тарқалган кадрлар оролдаги вазият қанчалик оғирлашганини намойиш этмоқда:
Станцияларнинг кириш қисми ва ёндош кўчалар юзлаб мотобайклар билан тўлиб-тошган бўлиб, пиёда ёки автомобилда ўтишнинг деярли имкони қолмаган;
Одамлар иссиқ об-ҳавога қарамай, ёқилғи колонкалари олдида навбат кутиб туришга мажбур бўлмоқда;
Айрим шохобчаларда лимитлар жорий қилиниши ёки ёқилғи тугаб қолгани сабабли фаолият вақтинча тўхтатилгани кузатилмоқда.
Ҳозирда орол маъмурияти ва таъминотчи компаниялар логистика муаммосини зудлик билан бартараф этиш ҳамда Балига қўшимча ёқилғи партияларини етказиб келиш бўйича тезкор чораларни кўрмоқда.
Изоҳлар 0
…