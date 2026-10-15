Тошкентда ифлос автобус учун уч нафар механик жаримага тортилди

·40·Жамият
Тошкентда ифлос автобус учун уч нафар механик жаримага тортилди

Тошкентда 66-сонли автобус салонининг санитария ҳолати талабга жавоб бермагани учун уч нафар навбатчи механикнинг ойлик маошидан 10 фоиз миқдорида жарима ундирилди. Бу ҳақда “Тошшаҳартрансхизмат” АЖ маълум қилди.

Қайд этилишича, 13 октябрь куни Telegram’да “12-автобус саройи” филиалига қарашли 205-сарой рақамли автобуснинг салон ҳолати танқид қилинган. Мазкур автобус 66-сонли “Йўлдош 17-мавзеси – Тошкент вокзали” йўналишида ҳаракатланади.

Мурожаат ўрганилганидан сўнг автобус йўналишдан қайтгач, ювиш шохобчасида тўлиқ ювилган. Салоннинг ички қисми ҳам махсус тозалаш воситалари ёрдамида санитария талабларига мувофиқ тозаланган.

Аниқланган камчиликлар юзасидан навбатчи механиклар Х. Д., Р. В. ва Ў. А. билан тушунтириш ишлари олиб борилиб, улардан ёзма изоҳлар олинган. Шундан кейин уч нафар ходимга нисбатан ойлик иш ҳақининг 10 фоизи миқдорида жарима қўлланган.

“Тошшаҳартрансхизмат” АЖ автобусларнинг санитария ҳолатини доимий назорат қилиш, йўловчиларга қулай хизмат кўрсатиш ва бундай ҳолатлар такрорланишининг олдини олиш бўйича чоралар кўрилишини билдирган.

“12-автобус саройи” филиали юзага келган ноқулайликлар учун йўловчилардан узр сўраган.

Тошшаҳартрансхизмат АЖ66-сонли автобуссанитария ҳолати12-автобус саройи филиали
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Чарос
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Тошкентда 1 октябрдан автобус ва метро нархи кескин ўзгарадиТошкентда 1 октябрдан автобус ва метро нархи кескин ўзгаради28 сентябр 06:48Telegram'да аёлга номақбул сурат юборган эркак жаримага тортилдиTelegram'да аёлга номақбул сурат юборган эркак жаримага тортилди19 август 15:43Автобусларда янги тартиб: 1 сентябрдан назорат кучаядиАвтобусларда янги тартиб: 1 сентябрдан назорат кучаяди8 август 21:30Инспектор ёқасидан тортган ҳоким ўринбосари жазоландиИнспектор ёқасидан тортган ҳоким ўринбосари жазоланди10 июн 05:08Тошкентда итларни калтаклаб ўлдирган ветеринар суд ҳукмини эшитдиТошкентда итларни калтаклаб ўлдирган ветеринар суд ҳукмини эшитди4 июл 11:45Тошкентда парковка пулини тўламаганларни жаримага тортиш таклиф этилдиТошкентда парковка пулини тўламаганларни жаримага тортиш таклиф этилди14 июл 13:55
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

MrBeast Самарқанддаги воқеадан кейин Ўзбекистондан кетиб қолдими?
MrBeast Самарқанддаги воқеадан кейин Ўзбекистондан кетиб қолдими?
Худоёрхон ўрдасидаги базми-жамшид ортидан музей-қўриқхона директори жазоланди
Худоёрхон ўрдасидаги базми-жамшид ортидан музей-қўриқхона директори жазоланди
ИИБ ходими MrBeast бўйича муҳим баёнот берди, машҳур блогернинг саёҳати бекор қилинди
ИИБ ходими MrBeast бўйича муҳим баёнот берди, машҳур блогернинг саёҳати бекор қилинди
Чорсуда қўшиқ куйлаб пул сўраган бола Миллий гвардия ходимлари томонидан олиб кетилди
Чорсуда қўшиқ куйлаб пул сўраган бола Миллий гвардия ходимлари томонидан олиб кетилди
Қидирув ҳаракатлари давом этмоқда
Қидирув ҳаракатлари давом этмоқда
Наманганда 5 ёшли қиз зўрланиши билан боғлиқ иш бўйича қўшимча маълумотлар берилди
Наманганда 5 ёшли қиз зўрланиши билан боғлиқ иш бўйича қўшимча маълумотлар берилди
75 килолик тарвуз! Ўзбекистонда етиштирилган баҳайбат полиз маҳсулоти барчани ҳайратга солди
75 килолик тарвуз! Ўзбекистонда етиштирилган баҳайбат полиз маҳсулоти барчани ҳайратга солди
Ўзбекистон паспорти билан қайси давлатларга визасиз бориш мумкин?
Ўзбекистон паспорти билан қайси давлатларга визасиз бориш мумкин?