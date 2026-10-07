297 миллион сўмлик қалбаки банкнотларни 148 миллион сўмга пуллаган шахс қўлга олинди

·4·Жамият
297 миллион сўмлик қалбаки банкнотларни 148 миллион сўмга пуллаган шахс қўлга олинди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Андижонлик 1987-йилда туғилган фуқаро 297 миллион сўмлик қалбаки банкнотларни ҳақиқий пулнинг 50 фоизи, яни 148 миллион сўмга сотаётган вақтида қўлга олинди.
  • Унинг яшаш манзили уй шароитида сохта пул ясаш устахонасига айлантирилган бўлиб, замонавий компютер жамланмаси, «Эпсон» принтери ва профессионал қоғоз кесиш дастгоҳлари топилди.

Ўзбекистонда молиявий хавфсизлик ва иқтисодий тизимга рахна солувчи йирик ноқонуний схема фош этилди. Давлат хавфсизлик хизматининг Тошкент шаҳар ва Андижон вилояти бўйича бошқармалари ходимлари томонидан ўтказилган ҳамкорликдаги тезкор тадбирда уй шароитида сохта пулларни босиб чиқариш ҳамда уларни муомалага чиқариш билан шуғулланиб келган шахс қўлга олинди.

Маълум бўлишича, гумонланувчи катта миқдордаги сохта банкнотларни ҳақиқий пулнинг 50 фоизи қийматида муомалага чиқаришга уринган.

Қўлга олиш лаҳзаси: 297 миллион сўм 148 миллионга баҳоланди

Амалиёт тафсилотларига кўра, тезкор тадбир режали равишда ташкил этилган:

  • Шахсига аниқлик: Ушбу жиноятни Андижон вилояти Асака туманида истиқомат қилувчи, 1987 йилда туғилган фуқаро содир этган. У муқаддам фирибгарлик билан боғлиқ жиноят учун судланган бўлиб, яна эски қинғир ишига қайтган;

  • Савдо устида қўлга олиш: Гумонланувчи сифати юқори даражада тақлид қилинган 100 ва 200 минг сўмлик сохта банкнотлардан иборат жами 297 миллион сўмлик қалбаки пулларни махсус шартли харидорга 148 миллион сўм ҳақиқий пулга сотаётган вақтида ашёвий далиллар билан жиноят устида қўлга олинди.

Хонадондаги яширин устахона: Принтер, махсус қоғозлар ва тайёрланаётган янги партиялар

Тезкор ходимлар томонидан гумонланувчининг яшаш манзили кўздан кечирилганда, хонадон чинакам сохта пул ясаш устахонасига айлантирилгани маълум бўлди:

  • Техник воситалар: Уйдан қалбаки банкнотларни чоп этиш ва қайта ишлаш учун мўлжалланган замонавий компьютер жамланмаси ҳамда «Эпсон» русумли махсус принтер топилди;

  • Ярим тайёр купюралар: Тинтув давомида «А4» ҳажмдаги махсус қоғозларга икки томонлама босилган, ҳали муомалага тайёрланмаган ярим тайёр ҳолатдаги 50 ва 100 минг сўмлик қалбаки купюралар аниқланди;

  • Кесувчи ускуналар: Банкнотларни стандарт ўлчамда аниқ кесиш учун ишлатилган профессионал қоғоз кесиш дастгоҳлари ҳам тегишли тартибда процессуал расмийлаштириб олиб қўйилди.

15 йилгача озодликдан маҳрум этиш хавфи: Тергов ҳаракатлари бошланди

Мазкур ҳолат юзасидан қонунчиликнинг энг қатъий нормалари бўйича иш очилди:

  • Модда ва жазо: Ҳозирда ДХХ Тошкент шаҳар бўйича бошқармаси томонидан ушбу фуқаро ва унинг эҳтимолий шерикларига нисбатан Ўзбекистон Республикаси Жиноят кодексининг 176-моддаси 3-қисми «а» банди (жуда йирик миқдорда қалбаки пул, акциз маркаси ёки қимматли қоғозлар ясаш, уларни ўтказиш) билан жиноят иши қўзғатилди;

  • Шерикларни қидириш: Қонунчиликка кўра, мазкур банд бўйича айбдор деб топилган шахслар 10 йилдан 15 йилгача озодликдан маҳрум этилиши мумкин. Ҳозирда тергов гуруҳи томонидан жиноятчининг ҳудудлар бўйлаб тарқалган эҳтимолий жиноий алоқалари ва тармоқ иштирокчиларини фош этиш бўйича суриштирув ишлари олиб борилмоқда.

Андижон вилоятиТошкент шаҳарқалбаки пул схемасиқалбаки банкнот
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Наманганда 51,5 млн сўмлик қалбаки пуллар аниқландиНаманганда 51,5 млн сўмлик қалбаки пуллар аниқланди3 октябр 12:45Кешбек ортида 4,7 млрд сўмлик ўғирлик: Тошкентда яширин схема фош бўлдиКешбек ортида 4,7 млрд сўмлик ўғирлик: Тошкентда яширин схема фош бўлди6 август 11:0421 тонна антибиотикда шубҳа ўйғонди: 7,3 млрд сўмлик юк ушланди21 тонна антибиотикда шубҳа ўйғонди: 7,3 млрд сўмлик юк ушланди4 август 08:34Наманганда йирик миқдордаги қалбаки валюта савдоси фош этилдиНаманганда йирик миқдордаги қалбаки валюта савдоси фош этилди20 июн 15:40Тошкент вилоятида 120 минг қалбаки долларни сотмоқчи бўлганлар ушландиТошкент вилоятида 120 минг қалбаки долларни сотмоқчи бўлганлар ушланди13 июн 15:35Чустда қалбаки доллар савдоси фош этилди, икки шахс қўлга олиндиЧустда қалбаки доллар савдоси фош этилди, икки шахс қўлга олинди2 май 21:09
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Фарғонада ноодатий манзара: юзлаб тирик балиқ йўлга сочилди
Фарғонада ноодатий манзара: юзлаб тирик балиқ йўлга сочилди
Ўзбекистонда ноодатий онлайн тўй ўтказилди: келин-куёв АҚШдан туриб маросимда қатнашди
Ўзбекистонда ноодатий онлайн тўй ўтказилди: келин-куёв АҚШдан туриб маросимда қатнашди
Чорсуда қўшиқ куйлаб пул сўраган бола Миллий гвардия ходимлари томонидан олиб кетилди
Чорсуда қўшиқ куйлаб пул сўраган бола Миллий гвардия ходимлари томонидан олиб кетилди
Оила қуриш учун идеал ёш нечада? Қизлар ва йигитлар учун мослашиш формуласи
Оила қуриш учун идеал ёш нечада? Қизлар ва йигитлар учун мослашиш формуласи
Қидирув ҳаракатлари давом этмоқда
Қидирув ҳаракатлари давом этмоқда
Наманганда 5 ёшли қиз зўрланиши билан боғлиқ иш бўйича қўшимча маълумотлар берилди
Наманганда 5 ёшли қиз зўрланиши билан боғлиқ иш бўйича қўшимча маълумотлар берилди
2 та машиналик жойга 16 та автомобил: Ўзбекистонда ноодатий автотураргоҳ
2 та машиналик жойга 16 та автомобил: Ўзбекистонда ноодатий автотураргоҳ
75 килолик тарвуз! Ўзбекистонда етиштирилган баҳайбат полиз маҳсулоти барчани ҳайратга солди
75 килолик тарвуз! Ўзбекистонда етиштирилган баҳайбат полиз маҳсулоти барчани ҳайратга солди