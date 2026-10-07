297 миллион сўмлик қалбаки банкнотларни 148 миллион сўмга пуллаган шахс қўлга олинди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Андижонлик 1987-йилда туғилган фуқаро 297 миллион сўмлик қалбаки банкнотларни ҳақиқий пулнинг 50 фоизи, яни 148 миллион сўмга сотаётган вақтида қўлга олинди.
- Унинг яшаш манзили уй шароитида сохта пул ясаш устахонасига айлантирилган бўлиб, замонавий компютер жамланмаси, «Эпсон» принтери ва профессионал қоғоз кесиш дастгоҳлари топилди.
Ўзбекистонда молиявий хавфсизлик ва иқтисодий тизимга рахна солувчи йирик ноқонуний схема фош этилди. Давлат хавфсизлик хизматининг Тошкент шаҳар ва Андижон вилояти бўйича бошқармалари ходимлари томонидан ўтказилган ҳамкорликдаги тезкор тадбирда уй шароитида сохта пулларни босиб чиқариш ҳамда уларни муомалага чиқариш билан шуғулланиб келган шахс қўлга олинди.
Маълум бўлишича, гумонланувчи катта миқдордаги сохта банкнотларни ҳақиқий пулнинг 50 фоизи қийматида муомалага чиқаришга уринган.
Қўлга олиш лаҳзаси: 297 миллион сўм 148 миллионга баҳоланди
Амалиёт тафсилотларига кўра, тезкор тадбир режали равишда ташкил этилган:
Шахсига аниқлик: Ушбу жиноятни Андижон вилояти Асака туманида истиқомат қилувчи, 1987 йилда туғилган фуқаро содир этган. У муқаддам фирибгарлик билан боғлиқ жиноят учун судланган бўлиб, яна эски қинғир ишига қайтган;
Савдо устида қўлга олиш: Гумонланувчи сифати юқори даражада тақлид қилинган 100 ва 200 минг сўмлик сохта банкнотлардан иборат жами 297 миллион сўмлик қалбаки пулларни махсус шартли харидорга 148 миллион сўм ҳақиқий пулга сотаётган вақтида ашёвий далиллар билан жиноят устида қўлга олинди.
Хонадондаги яширин устахона: Принтер, махсус қоғозлар ва тайёрланаётган янги партиялар
Тезкор ходимлар томонидан гумонланувчининг яшаш манзили кўздан кечирилганда, хонадон чинакам сохта пул ясаш устахонасига айлантирилгани маълум бўлди:
Техник воситалар: Уйдан қалбаки банкнотларни чоп этиш ва қайта ишлаш учун мўлжалланган замонавий компьютер жамланмаси ҳамда «Эпсон» русумли махсус принтер топилди;
Ярим тайёр купюралар: Тинтув давомида «А4» ҳажмдаги махсус қоғозларга икки томонлама босилган, ҳали муомалага тайёрланмаган ярим тайёр ҳолатдаги 50 ва 100 минг сўмлик қалбаки купюралар аниқланди;
Кесувчи ускуналар: Банкнотларни стандарт ўлчамда аниқ кесиш учун ишлатилган профессионал қоғоз кесиш дастгоҳлари ҳам тегишли тартибда процессуал расмийлаштириб олиб қўйилди.
15 йилгача озодликдан маҳрум этиш хавфи: Тергов ҳаракатлари бошланди
Мазкур ҳолат юзасидан қонунчиликнинг энг қатъий нормалари бўйича иш очилди:
Модда ва жазо: Ҳозирда ДХХ Тошкент шаҳар бўйича бошқармаси томонидан ушбу фуқаро ва унинг эҳтимолий шерикларига нисбатан Ўзбекистон Республикаси Жиноят кодексининг 176-моддаси 3-қисми «а» банди (жуда йирик миқдорда қалбаки пул, акциз маркаси ёки қимматли қоғозлар ясаш, уларни ўтказиш) билан жиноят иши қўзғатилди;
Шерикларни қидириш: Қонунчиликка кўра, мазкур банд бўйича айбдор деб топилган шахслар 10 йилдан 15 йилгача озодликдан маҳрум этилиши мумкин. Ҳозирда тергов гуруҳи томонидан жиноятчининг ҳудудлар бўйлаб тарқалган эҳтимолий жиноий алоқалари ва тармоқ иштирокчиларини фош этиш бўйича суриштирув ишлари олиб борилмоқда.
Изоҳлар 0
…