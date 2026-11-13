Тошкентда қалбаки 10 250 долларни 7 000 ҳақиқий долларга сотган шахс қўлга олинди
Тошкент шаҳрида валюта айланмаси билан боғлиқ навбатдаги жиноят фош этилди. Қалбаки пул маблағларини ўтказиш билан шуғулланиб келган шахс ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар томонидан ўтказилган тезкор тадбир давомида жиноят устида қўлга олинди. Мазкур ҳолат юзасидан Жиноят кодексининг тегишли моддаси билан жиноят иши қўзғатилган.
Тезкор тадбир ва унинг тафсилотлари
Бош прокуратура ҳузуридаги Иқтисодий жиноятларга қарши курашиш департаментининг Тошкент шаҳар бошқармаси ҳамда бошқа ҳуқуқ-тартибот идоралари ҳамкорлигида ўтказилган тезкор тадбир чоғида қуйидагилар аниқланди:
Қўлга олиш жараёни: Фуқаро А.В. қалбаки 10 250 АҚШ долларини фуқаро Р.З.га 7 000 АҚШ доллари эвазига сотаётган вақтида ашёвий далиллар билан ушланди.
Ашёвий далиллар: Тезкор тадбир вақтида муомалага киритилаётган сохта купюралар ҳамда келишилган ҳақиқий пул маблағлари қонуний тартибда расмийлаштириб олинди.
Ҳодисанинг асосий тафсилотлари
Маълумотлар ва кўрсаткичлар
Ҳуқуқбузарлик жойи
Тошкент шаҳри
Мусодара қилинган сохта пул
10 250 АҚШ доллари (қалбаки)
Олинган ҳақиқий маблағ
7 000 АҚШ доллари
Ҳуқуқий баҳо
Ўзбекистон Республикаси Жиноят кодексининг 176-моддаси
Қонуний чора ва тергов ҳаракатлари
Аниқланган мазкур ҳолат юзасидан Ўзбекистон Республикаси Жиноят кодексининг 176-моддаси (қалбаки пул, акциз маркаси ёки қимматли қоғозлар ясаш, уларни ўтказиш) билан жиноят иши қўзғатилган. Ҳозирда тергов органлари томонидан барча алоқадор шахсларни аниқлаш ва қўшимча ҳолатларга ойдинлик киритиш мақсадида тергов ҳаракатлари жадал давом эттирилмоқда.
Сизнингча, молиявий фирибгарликлар ва қалбаки пуллар савдосининг олдини олиш учун фуқаролар ҳушёрлигини ошириш борасида яна қандай чоралар кўрилиши керак? Ўз фикрингизни изоҳларда қолдиринг!
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…