Тошкентда қалбаки 10 250 долларни 7 000 ҳақиқий долларга сотган шахс қўлга олинди

1 дақиқа ўқиш5
Тошкентда қалбаки 10 250 долларни 7 000 ҳақиқий долларга сотган шахс қўлга олинди

Тошкент шаҳрида валюта айланмаси билан боғлиқ навбатдаги жиноят фош этилди. Қалбаки пул маблағларини ўтказиш билан шуғулланиб келган шахс ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар томонидан ўтказилган тезкор тадбир давомида жиноят устида қўлга олинди. Мазкур ҳолат юзасидан Жиноят кодексининг тегишли моддаси билан жиноят иши қўзғатилган.

Тезкор тадбир ва унинг тафсилотлари

Бош прокуратура ҳузуридаги Иқтисодий жиноятларга қарши курашиш департаментининг Тошкент шаҳар бошқармаси ҳамда бошқа ҳуқуқ-тартибот идоралари ҳамкорлигида ўтказилган тезкор тадбир чоғида қуйидагилар аниқланди:

  • Қўлга олиш жараёни: Фуқаро А.В. қалбаки 10 250 АҚШ долларини фуқаро Р.З.га 7 000 АҚШ доллари эвазига сотаётган вақтида ашёвий далиллар билан ушланди.

  • Ашёвий далиллар: Тезкор тадбир вақтида муомалага киритилаётган сохта купюралар ҳамда келишилган ҳақиқий пул маблағлари қонуний тартибда расмийлаштириб олинди.

Ҳодисанинг асосий тафсилотлари

Маълумотлар ва кўрсаткичлар

Ҳуқуқбузарлик жойи

Тошкент шаҳри

Мусодара қилинган сохта пул

10 250 АҚШ доллари (қалбаки)

Олинган ҳақиқий маблағ

7 000 АҚШ доллари

Ҳуқуқий баҳо

Ўзбекистон Республикаси Жиноят кодексининг 176-моддаси

Қонуний чора ва тергов ҳаракатлари

Аниқланган мазкур ҳолат юзасидан Ўзбекистон Республикаси Жиноят кодексининг 176-моддаси (қалбаки пул, акциз маркаси ёки қимматли қоғозлар ясаш, уларни ўтказиш) билан жиноят иши қўзғатилган. Ҳозирда тергов органлари томонидан барча алоқадор шахсларни аниқлаш ва қўшимча ҳолатларга ойдинлик киритиш мақсадида тергов ҳаракатлари жадал давом эттирилмоқда.

Сизнингча, молиявий фирибгарликлар ва қалбаки пуллар савдосининг олдини олиш учун фуқаролар ҳушёрлигини ошириш борасида яна қандай чоралар кўрилиши керак? Ўз фикрингизни изоҳларда қолдиринг!

Мақола сизга ёқдими?
Шуҳрат Раззақов«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin'ни кузатинг:Telegram каналGoogle'да кузатиш

Обуна билан реклама бўлмайди

Zamin Premium — ойига 4 900 сўм

Изоҳлар0

Эълонлар

Ҳамкорлик учун
  1. Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
    Техно
    Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
  2. Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
    Иқтисодиёт
    Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
  3. Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
    Авто
    Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
  4. Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
    Авто
    Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
  5. 8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
    Иқтисодиёт
    8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
  6. Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
    Техно
    Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
  7. Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
    Техно
    Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
  8. Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
    Фойдали
    Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
  9. Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
    Спорт
    Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
  10. ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
    Ўзбекистон
    ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
  11. Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
    Авто
    Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
  12. Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
    Жамият
    Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
  13. Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
    Фойдали
    Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
  14. Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
    Техно
    Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
  15. Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
    Жамият
    Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
  16. XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
    Маданият
    XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?

Мавзуга оид янгиликлар

Кўп ўқилган Жамият янгиликлари