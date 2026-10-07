Кредит қарздорлиги тўланмагач, автотранспорт воситаси жарима майдонига олиб кетилди

·37·Жамият
Кредит қарздорлиги тўланмагач, автотранспорт воситаси жарима майдонига олиб кетилди

Фуқаролик ишлари бўйича Мирзо Улуғбек туманлараро судининг 2026 йил 2 сентябрдаги ижро варақасига асосан қарздор Ш.Н.дан ундирувчи банк АТБ фойдасига 91 млн 246 минг сўм ундириш белгиланган.

Мазкур ижро ҳужжатида ундирувни қарздорга тегишли «LACETTI» русумли автотранспорт воситасига қаратиш назарда тутилган.

Ижро ҳужжати талабларини таъминлаш мақсадида Бюронинг Тошкент шаҳар бошқармаси АМИИИЭ шўьбаси инспектори У.Машҳуров томонидан қарздорга тегишли автотранспорт воситасини аниқлаш ва белгиланган тартибда хатлаш бўйича ижро ҳаракатлари олиб борилди.

Бироқ қарздор автотранспорт воситасини ўз ихтиёри билан тақдим этиш чораларини кўрмади. Шу муносабат билан ижро ҳужжати талабларини амалда таъминлаш мақсадида белгиланган тартибда махсус техника жалб қилиниб, қарздорга тегишли «LACETTI» русумли автотранспорт воситаси мажбурий тартибда олиб кетилди.

Автотранспорт воситаси белгиланган тартибда хатланиб, сақловга қўйиш учун жарима майдончасига жойлаштирилди.

Ушбу ҳолат ижро ҳужжатларида белгиланган талабларнинг ихтиёрий равишда бажарилиши муҳим эканини кўрсатади. Қарздор томонидан мажбуриятни ўз вақтида бажаришдан бош тортиш ёки ижрони чўзиш эса қонунчиликда назарда тутилган мажбурий ижро чораларининг қўлланилишига сабаб бўлиши мумкин.

Айни пайтда қарздорликни қонуний тартибда бартараф этиш ва ижро ҳужжати талабларини таъминлашга қаратилган ижро ҳаракатлари давом эттирилади.

Мирзо Улуғбек туманлараро судАТБ банкLACETTIТошкент шаҳар бошқармаси
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Тошкентда вояга етмаган қиз билан яшаб келган эркак зўравонликда гумон қилинмоқдаТошкентда вояга етмаган қиз билан яшаб келган эркак зўравонликда гумон қилинмоқдаБугун 13:49Кредит қарздорлиги автотранспорт воситаси ҳисобидан ундириладиКредит қарздорлиги автотранспорт воситаси ҳисобидан ундириладиБугун 11:53216 млн. сўмлик кредит қарзини ундириш учун қидирувдаги автомашина ушланди216 млн. сўмлик кредит қарзини ундириш учун қидирувдаги автомашина ушланди16 сентябр 16:08«Фоизсиз кредит» ваъдаси ортидаги 17 млрд сўмлик фирибгарлик: 400 нафар фуқаро алданди«Фоизсиз кредит» ваъдаси ортидаги 17 млрд сўмлик фирибгарлик: 400 нафар фуқаро алданди13 сентябр 09:52Кредит қарзига бепарво муносабат - автотранспорт воситаси хатланди Кредит қарзига бепарво муносабат - автотранспорт воситаси хатланди 15 сентябр 12:15“Навбаҳор” юлдузи Жоэл Кожо BMW машинасида курьерни уриб юборди: Сўнгги тафсилотлар“Навбаҳор” юлдузи Жоэл Кожо BMW машинасида курьерни уриб юборди: Сўнгги тафсилотлар30 сентябр 12:57
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Фарғонада ноодатий манзара: юзлаб тирик балиқ йўлга сочилди
Фарғонада ноодатий манзара: юзлаб тирик балиқ йўлга сочилди
Ўзбекистонда ноодатий онлайн тўй ўтказилди: келин-куёв АҚШдан туриб маросимда қатнашди
Ўзбекистонда ноодатий онлайн тўй ўтказилди: келин-куёв АҚШдан туриб маросимда қатнашди
Чорсуда қўшиқ куйлаб пул сўраган бола Миллий гвардия ходимлари томонидан олиб кетилди
Чорсуда қўшиқ куйлаб пул сўраган бола Миллий гвардия ходимлари томонидан олиб кетилди
Қидирув ҳаракатлари давом этмоқда
Қидирув ҳаракатлари давом этмоқда
Наманганда 5 ёшли қиз зўрланиши билан боғлиқ иш бўйича қўшимча маълумотлар берилди
Наманганда 5 ёшли қиз зўрланиши билан боғлиқ иш бўйича қўшимча маълумотлар берилди
2 та машиналик жойга 16 та автомобил: Ўзбекистонда ноодатий автотураргоҳ
2 та машиналик жойга 16 та автомобил: Ўзбекистонда ноодатий автотураргоҳ
75 килолик тарвуз! Ўзбекистонда етиштирилган баҳайбат полиз маҳсулоти барчани ҳайратга солди
75 килолик тарвуз! Ўзбекистонда етиштирилган баҳайбат полиз маҳсулоти барчани ҳайратга солди
Ўзбекистон паспорти билан қайси давлатларга визасиз бориш мумкин?
Ўзбекистон паспорти билан қайси давлатларга визасиз бориш мумкин?