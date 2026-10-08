Чирчиқда банк ходими 13 фуқаронинг 1,3 млрд сўм маблағини ўзлаштирди

·30·Жамият
Чирчиқда банк ходими 13 фуқаронинг 1,3 млрд сўм маблағини ўзлаштирди

Чирчиқ шаҳрида тижорат банки ходими 13 нафар фуқаронинг омонат маблағларини ўзлаштиргани фош этилди. Бош прокуратура ҳузуридаги Департаментнинг Чирчиқ шаҳар бўлими томонидан ўтказилган терговга қадар текширув давомида ҳолат аниқланган.

Маълум бўлишича, БХМ бўлими бошлиғи О. Р. омонатчилар томонидан банк кассасига топширилган маблағларни касса киримига расмийлаштирмаган. Шу билан бирга, у фуқароларнинг жамғарма ҳисобварақларига гўёки пул маблағлари киритилгани ҳақида нотўғри маълумотлар киритган.

Текширувда банк ходими ушбу маблағларни шахсий эҳтиёжлари учун ишлатгани аниқланган. Ўзлаштириш ёки растрата йўли билан талон-торож қилинган маблағнинг умумий миқдори 1,3 млрд сўмни ташкил этган.

Мазкур ҳолат юзасидан Жиноят кодексининг 167-моддаси, яъни ўзлаштириш ёки растрата йўли билан талон-торож қилиш бўйича жиноят иши қўзғатилган.

Ҳозирда иш доирасида тергов ҳаракатлари олиб борилмоқда.

ЧирчиқБанкОмонатЎзлаштириш
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Нодирбек Раззоқов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Чирчиқда юк машинасининг ярим тиркамаси хонадонга урилдиЧирчиқда юк машинасининг ярим тиркамаси хонадонга урилди15 сентябр 15:29Чирчиқда йирик комбайн ортилган юк машинаси тиркамаси хонадонга бориб урилди (видео)Чирчиқда йирик комбайн ортилган юк машинаси тиркамаси хонадонга бориб урилди (видео)11 сентябр 08:29Шампунь идишларидаги 11,8 кг заҳар: йирик контрабанданинг олди олиндиШампунь идишларидаги 11,8 кг заҳар: йирик контрабанданинг олди олинди25 июл 14:57Чирчиқда даҳшатли ЙТҲ: Ласетти дарахтга урилиб, ҳайдовчи ҳалок бўлдиЧирчиқда даҳшатли ЙТҲ: Ласетти дарахтга урилиб, ҳайдовчи ҳалок бўлди24 июл 16:16Мушукларни овқатлантиргани учун жаримага тортилган пенсионер аёл вафот этдиМушукларни овқатлантиргани учун жаримага тортилган пенсионер аёл вафот этди23 июл 19:03Ўртачирчиқда кредит қарздорлиги сабабли, гаровдаги уй аукционга чиқарилдиЎртачирчиқда кредит қарздорлиги сабабли, гаровдаги уй аукционга чиқарилди13 июл 17:00
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Фарғонада ноодатий манзара: юзлаб тирик балиқ йўлга сочилди
Фарғонада ноодатий манзара: юзлаб тирик балиқ йўлга сочилди
Ўзбекистонда ноодатий онлайн тўй ўтказилди: келин-куёв АҚШдан туриб маросимда қатнашди
Ўзбекистонда ноодатий онлайн тўй ўтказилди: келин-куёв АҚШдан туриб маросимда қатнашди
Чорсуда қўшиқ куйлаб пул сўраган бола Миллий гвардия ходимлари томонидан олиб кетилди
Чорсуда қўшиқ куйлаб пул сўраган бола Миллий гвардия ходимлари томонидан олиб кетилди
Қидирув ҳаракатлари давом этмоқда
Қидирув ҳаракатлари давом этмоқда
Наманганда 5 ёшли қиз зўрланиши билан боғлиқ иш бўйича қўшимча маълумотлар берилди
Наманганда 5 ёшли қиз зўрланиши билан боғлиқ иш бўйича қўшимча маълумотлар берилди
Худоёрхон ўрдасидаги базми-жамшид ортидан музей-қўриқхона директори жазоланди
Худоёрхон ўрдасидаги базми-жамшид ортидан музей-қўриқхона директори жазоланди
2 та машиналик жойга 16 та автомобил: Ўзбекистонда ноодатий автотураргоҳ
2 та машиналик жойга 16 та автомобил: Ўзбекистонда ноодатий автотураргоҳ
75 килолик тарвуз! Ўзбекистонда етиштирилган баҳайбат полиз маҳсулоти барчани ҳайратга солди
75 килолик тарвуз! Ўзбекистонда етиштирилган баҳайбат полиз маҳсулоти барчани ҳайратга солди