Урганч туманида қарздор отадан 105,7 млн. сўм алимент пуллари ундирилди
Бугунги кунда, Мажбурий ижро бюроси органлари томонидан алимент тўловлари бўйича қарздорларнинг масъулиятини ошириш борасида тарғибот тадбирлари ва тушунтириш ишлари доимий равишда амалга оширилмоқда. Бу эса ўз самарасини бермоқда.
Фуқаролик ишлари бўйича Урганч туманлараро судининг 16.02.2015 йилдаги суд буйруғига асосан қарздор Ғ.С.дан ундирувчи С.С. фойдасига бир нафар фарзанди учун алимент ундириш белгиланган.
Бюронинг Урганч тумани бўлими давлат ижрочилари томонидан қарздорга алимент тўловларига бефарқлик билан қараш, вояга етмаган фарзандни таъминотсиз қолдириш қонунда белгиланган тартибда жавобгарликка тортилишига сабаб бўлиши ҳақида бир неча маротаба тушунтирилган.
Олиб борилган тарғибот тадбирлари ва тушунтиришлар самара бериб, қарздордан шу кунгача тўланмасдан келинган 105,7 млн. сўм алимент пуллари ундирувчига ундириб берилиши таъминланди.
Дурдона Атамуратова,
Бюронинг Урганч тумани бўлими давлат ижрочиси
Изоҳлар 0
…