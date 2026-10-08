Урганч туманида қарздор отадан 105,7 млн. сўм алимент пуллари ундирилди

·31·Жамият
Урганч туманида қарздор отадан 105,7 млн. сўм алимент пуллари ундирилди

Бугунги кунда, Мажбурий ижро бюроси органлари томонидан алимент тўловлари бўйича қарздорларнинг масъулиятини ошириш борасида тарғибот тадбирлари ва тушунтириш ишлари доимий равишда амалга оширилмоқда. Бу эса ўз самарасини бермоқда.

Фуқаролик ишлари бўйича Урганч туманлараро судининг 16.02.2015 йилдаги суд буйруғига асосан қарздор Ғ.С.дан ундирувчи С.С. фойдасига бир нафар фарзанди учун алимент ундириш белгиланган.

Бюронинг Урганч тумани бўлими давлат ижрочилари томонидан қарздорга алимент тўловларига бефарқлик билан қараш, вояга етмаган фарзандни таъминотсиз қолдириш қонунда белгиланган тартибда жавобгарликка тортилишига сабаб бўлиши ҳақида бир неча маротаба тушунтирилган.

Олиб борилган тарғибот тадбирлари ва тушунтиришлар самара бериб, қарздордан шу кунгача тўланмасдан келинган 105,7 млн. сўм алимент пуллари ундирувчига ундириб берилиши таъминланди.

 Дурдона Атамуратова,

Бюронинг Урганч тумани бўлими давлат ижрочиси

Мажбурий ижро бюросиАлимент тўловлариУрганч тумани судиҒ.С.
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

110 миллион сўм миқдоридаги алимент олдиндан тўлаб берилди 110 миллион сўм миқдоридаги алимент олдиндан тўлаб берилди9 сентябр 17:22Қидирувда бўлган отадан алимент қарзи тўлиқ ундирилдиҚидирувда бўлган отадан алимент қарзи тўлиқ ундирилди29 сентябр 18:03Мирободда алиментчи отага нисбатан чора кўрилиб, қарздорлик ундирилдиМирободда алиментчи отага нисбатан чора кўрилиб, қарздорлик ундирилди30 сентябр 12:2218 ёшга тўлган кунида — Ота алимент қарзини тўлаб берди18 ёшга тўлган кунида — Ота алимент қарзини тўлаб берди24 август 19:31Даромадни яшириш даври тугамоқда: Энди алимент ҳисоблаш тартиби тубдан ўзгариши мумкинДаромадни яшириш даври тугамоқда: Энди алимент ҳисоблаш тартиби тубдан ўзгариши мумкин12 сентябр 10:08Жавобгарликка тортилишидан хулоса қилган отаЖавобгарликка тортилишидан хулоса қилган ота27 июл 11:33
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Фарғонада ноодатий манзара: юзлаб тирик балиқ йўлга сочилди
Фарғонада ноодатий манзара: юзлаб тирик балиқ йўлга сочилди
Ўзбекистонда ноодатий онлайн тўй ўтказилди: келин-куёв АҚШдан туриб маросимда қатнашди
Ўзбекистонда ноодатий онлайн тўй ўтказилди: келин-куёв АҚШдан туриб маросимда қатнашди
Худоёрхон ўрдасидаги базми-жамшид ортидан музей-қўриқхона директори жазоланди
Худоёрхон ўрдасидаги базми-жамшид ортидан музей-қўриқхона директори жазоланди
Чорсуда қўшиқ куйлаб пул сўраган бола Миллий гвардия ходимлари томонидан олиб кетилди
Чорсуда қўшиқ куйлаб пул сўраган бола Миллий гвардия ходимлари томонидан олиб кетилди
Қидирув ҳаракатлари давом этмоқда
Қидирув ҳаракатлари давом этмоқда
Наманганда 5 ёшли қиз зўрланиши билан боғлиқ иш бўйича қўшимча маълумотлар берилди
Наманганда 5 ёшли қиз зўрланиши билан боғлиқ иш бўйича қўшимча маълумотлар берилди
2 та машиналик жойга 16 та автомобил: Ўзбекистонда ноодатий автотураргоҳ
2 та машиналик жойга 16 та автомобил: Ўзбекистонда ноодатий автотураргоҳ
75 килолик тарвуз! Ўзбекистонда етиштирилган баҳайбат полиз маҳсулоти барчани ҳайратга солди
75 килолик тарвуз! Ўзбекистонда етиштирилган баҳайбат полиз маҳсулоти барчани ҳайратга солди