Қидирувда бўлган отадан алимент қарзи тўлиқ ундирилди

·0·Жамият
Қидирувда бўлган отадан алимент қарзи тўлиқ ундирилди

Суд қарорига асосан жавобгар фуқаро М.А.дан икки нафар вояга етмаган фарзанди таъминоти учун алимент ундириш белгиланган бўлиб, ижро ҳужжати Мажбурий ижро бюросининг Мирзаобод туман бўлими иш юритувига келиб тушган.

Бироқ қарздор ота алимент тўловларини амалга оширмасдан, давлат ижрочисидан яшириниб юрган. Шу сабабли унга нисбатан қидирув эълон қилинган.

Олиб борилган қидирув тадбирлари натижасида қарздор ота аниқланиб, унинг икки нафар вояга етмаган фарзанди фойдасига 37,3 млн сўм алимент қарзи тўлиқ ундириб берилди.

Шунингдек, қарздорга алимент мажбуриятларини бажаришдан бўйин товлаганлик учун қонунчиликда белгиланган жавобгарлик чоралари тушунтирилди.

Бюронинг Мирзаобод туман бўлими

Мажбурий ижро бюросиМирзаобод туманиалиментқидирув
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Нонвойлик - қадрли касб, бироқ фарзанд олдидаги мажбурият унутилмаслиги керакНонвойлик - қадрли касб, бироқ фарзанд олдидаги мажбурият унутилмаслиги керак23 сентябр 10:42Қидирувдаги “Volkswagen” автомашинаси топилиб, жарима майдонига жойлаштирилдиҚидирувдаги “Volkswagen” автомашинаси топилиб, жарима майдонига жойлаштирилди9 сентябр 17:24Google қидирув тизими бош саҳифасидан "Поиск" тугмасини олиб ташламоқдаGoogle қидирув тизими бош саҳифасидан "Поиск" тугмасини олиб ташламоқда11 август 18:51Airbnb компанияси сунъий интеллект ёрдамида янги функцияларни тезроқ тақдим этмоқдаAirbnb компанияси сунъий интеллект ёрдамида янги функцияларни тезроқ тақдим этмоқда7 август 19:24 110 миллион сўм миқдоридаги алимент олдиндан тўлаб берилди 110 миллион сўм миқдоридаги алимент олдиндан тўлаб берилди9 сентябр 17:22Даромадни яшириш даври тугамоқда: Энди алимент ҳисоблаш тартиби тубдан ўзгариши мумкинДаромадни яшириш даври тугамоқда: Энди алимент ҳисоблаш тартиби тубдан ўзгариши мумкин12 сентябр 10:08
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Фарғонада ноодатий манзара: юзлаб тирик балиқ йўлга сочилди
Фарғонада ноодатий манзара: юзлаб тирик балиқ йўлга сочилди
Пулни адашиб бегона картага ташлаб юбордингизми? Уни қайтариб олишнинг оддий йўли
Пулни адашиб бегона картага ташлаб юбордингизми? Уни қайтариб олишнинг оддий йўли
3 ёшгача фарзанди бор оилалар учун янги тизим йўлга қўйилади
3 ёшгача фарзанди бор оилалар учун янги тизим йўлга қўйилади
Ўзбекистонда ноодатий онлайн тўй ўтказилди: келин-куёв АҚШдан туриб маросимда қатнашди
Ўзбекистонда ноодатий онлайн тўй ўтказилди: келин-куёв АҚШдан туриб маросимда қатнашди
Чорсуда қўшиқ куйлаб пул сўраган бола Миллий гвардия ходимлари томонидан олиб кетилди
Чорсуда қўшиқ куйлаб пул сўраган бола Миллий гвардия ходимлари томонидан олиб кетилди
Оила қуриш учун идеал ёш нечада? Қизлар ва йигитлар учун мослашиш формуласи
Оила қуриш учун идеал ёш нечада? Қизлар ва йигитлар учун мослашиш формуласи
Қидирув ҳаракатлари давом этмоқда
Қидирув ҳаракатлари давом этмоқда
Наманганда 5 ёшли қиз зўрланиши билан боғлиқ иш бўйича қўшимча маълумотлар берилди
Наманганда 5 ёшли қиз зўрланиши билан боғлиқ иш бўйича қўшимча маълумотлар берилди