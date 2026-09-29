Қидирувда бўлган отадан алимент қарзи тўлиқ ундирилди
Суд қарорига асосан жавобгар фуқаро М.А.дан икки нафар вояга етмаган фарзанди таъминоти учун алимент ундириш белгиланган бўлиб, ижро ҳужжати Мажбурий ижро бюросининг Мирзаобод туман бўлими иш юритувига келиб тушган.
Бироқ қарздор ота алимент тўловларини амалга оширмасдан, давлат ижрочисидан яшириниб юрган. Шу сабабли унга нисбатан қидирув эълон қилинган.
Олиб борилган қидирув тадбирлари натижасида қарздор ота аниқланиб, унинг икки нафар вояга етмаган фарзанди фойдасига 37,3 млн сўм алимент қарзи тўлиқ ундириб берилди.
Шунингдек, қарздорга алимент мажбуриятларини бажаришдан бўйин товлаганлик учун қонунчиликда белгиланган жавобгарлик чоралари тушунтирилди.
Бюронинг Мирзаобод туман бўлими
Изоҳлар 0
…