Жанубий вокзалга боришга ҳожат қолмади: Чоштепа бекати йўловчиларга қандай қулайлик яратади?
Тошкент шаҳрида йўловчиларга шаҳарлараро ва шаҳар ичи жамоат транспортидан фойдаланишда катта қулайлик яратувчи янги йирик транспорт боғламаси — «Чоштепа» станцияси расман фойдаланишга топширилди.
Мазкур лойиҳа шаҳар атрофига қатновчи электропоездлар, ер усти метро йўналиши ҳамда шаҳар автобус йўналишларини ягона нуқтада интеграция қилиш орқали аҳолининг вақти ва нақдини сезиларли даражада тежаш имконини беради.
Янги ҳабнинг афзалликлари: Жанубий вокзалга ортиқча сафар йўқ
Янги транспорт тугуни маҳаллий темирйўл йўналишларида йўловчи ташишни ривожлантириш дастури доирасида ҳаётга татбиқ этилди ва қуйидаги имкониятларни тақдим этади:
Тўғридан-тўғри электропоездга чиқиш: Бекобод, Ховос, Сирдарё ва Гулистон шаҳарлари йўналишида сафарга отланган йўловчилар энди Жанубий вокзалгача бориб вақт йўқотмайдилар;
Метродан поездга бир неча қадамда: Пойтахтнинг турли нуқталаридан метро орқали етиб келган фуқаролар бекатнинг ўзида шаҳар атрофи қатновчи электропоездларга тез ва осон қайта ўтиришлари мумкин;
Марказий кўчаларда тирбандлик камаяди: Шаҳар ташқарисидан келувчи минглаб йўловчиларнинг марказга кирмасдан, шаҳар чеккасидаги транспорт ҳаби орқали метрога уланиши Тошкент кўчаларидаги автомобиллар оқимини енгиллаштиради.
15 ноябрдан янги автобус йўналиши йўлга қўйилади
Транспорт тизимини комплекс ривожлантириш режаси доирасида қўшимча йўналишлар ҳам очилмоқда:
Янги 194-сонли автобус: Жорий йилнинг 15 ноябрь санасидан бошлаб пойтахтда 194-сонли янги автобус йўналиши ҳаракатланишни бошлайди;
Қатнов йўналиши: Мазкур автобус Жанубий вокзалдан йўлга чиқиб, «Ниёзбоши» маҳалласига қадар йўловчиларга хизмат кўрсатади;
Аҳоли пунктлари интеграцияси: Бу қадам шаҳар атрофидаги маҳаллалар аҳолисининг марказий транспорт тармоқларига чиқишини янада қулайлаштиради.
«Чоштепа» транспорт тугунининг очилиши Тошкент шаҳрининг замонавий урбанистик талабларга жавоб берадиган мултимодал логистика марказига айланиши йўлидаги яна бир муваффақиятли қадам бўлди.
Изоҳлар 0
…