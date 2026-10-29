Жанубий вокзалга боришга ҳожат қолмади: Чоштепа бекати йўловчиларга қандай қулайлик яратади?

·0·Жамият
Жанубий вокзалга боришга ҳожат қолмади: Чоштепа бекати йўловчиларга қандай қулайлик яратади?

Тошкент шаҳрида йўловчиларга шаҳарлараро ва шаҳар ичи жамоат транспортидан фойдаланишда катта қулайлик яратувчи янги йирик транспорт боғламаси — «Чоштепа» станцияси расман фойдаланишга топширилди.

Мазкур лойиҳа шаҳар атрофига қатновчи электропоездлар, ер усти метро йўналиши ҳамда шаҳар автобус йўналишларини ягона нуқтада интеграция қилиш орқали аҳолининг вақти ва нақдини сезиларли даражада тежаш имконини беради.

Янги ҳабнинг афзалликлари: Жанубий вокзалга ортиқча сафар йўқ

Янги транспорт тугуни маҳаллий темирйўл йўналишларида йўловчи ташишни ривожлантириш дастури доирасида ҳаётга татбиқ этилди ва қуйидаги имкониятларни тақдим этади:

  • Тўғридан-тўғри электропоездга чиқиш: Бекобод, Ховос, Сирдарё ва Гулистон шаҳарлари йўналишида сафарга отланган йўловчилар энди Жанубий вокзалгача бориб вақт йўқотмайдилар;

  • Метродан поездга бир неча қадамда: Пойтахтнинг турли нуқталаридан метро орқали етиб келган фуқаролар бекатнинг ўзида шаҳар атрофи қатновчи электропоездларга тез ва осон қайта ўтиришлари мумкин;

  • Марказий кўчаларда тирбандлик камаяди: Шаҳар ташқарисидан келувчи минглаб йўловчиларнинг марказга кирмасдан, шаҳар чеккасидаги транспорт ҳаби орқали метрога уланиши Тошкент кўчаларидаги автомобиллар оқимини енгиллаштиради.

15 ноябрдан янги автобус йўналиши йўлга қўйилади

Транспорт тизимини комплекс ривожлантириш режаси доирасида қўшимча йўналишлар ҳам очилмоқда:

  • Янги 194-сонли автобус: Жорий йилнинг 15 ноябрь санасидан бошлаб пойтахтда 194-сонли янги автобус йўналиши ҳаракатланишни бошлайди;

  • Қатнов йўналиши: Мазкур автобус Жанубий вокзалдан йўлга чиқиб, «Ниёзбоши» маҳалласига қадар йўловчиларга хизмат кўрсатади;

  • Аҳоли пунктлари интеграцияси: Бу қадам шаҳар атрофидаги маҳаллалар аҳолисининг марказий транспорт тармоқларига чиқишини янада қулайлаштиради.

«Чоштепа» транспорт тугунининг очилиши Тошкент шаҳрининг замонавий урбанистик талабларга жавоб берадиган мултимодал логистика марказига айланиши йўлидаги яна бир муваффақиятли қадам бўлди.

ЧоштепаТошкент метрополитениЖамоат транспорти194-автобус йўналиши
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

«Чинор» метро бекати кенг кўламли модернизация сабаб вақтинча ёпилади«Чинор» метро бекати кенг кўламли модернизация сабаб вақтинча ёпилади12 июн 12:04“Бу ишнинг «жекпот»и бор”: Қумқўрғонда фаррошлик учун 2 000 доллар сўраган директор...“Бу ишнинг «жекпот»и бор”: Қумқўрғонда фаррошлик учун 2 000 доллар сўраган директор...Бугун 21:37Ҳамма нарса тескари: Бугунги кун одамларини ўйга толдирадиган аччиқ ҳақиқатларҲамма нарса тескари: Бугунги кун одамларини ўйга толдирадиган аччиқ ҳақиқатларБугун 18:26Қаршида 21 ёшли қиз операциядан 10 кун ўтиб вафот этдиҚаршида 21 ёшли қиз операциядан 10 кун ўтиб вафот этдиБугун 17:57Қоракўлда даҳшатли ҳолат: 8 ёшли қизчага бузуқ ҳаракатлар қилган шахс қўлга олиндиҚоракўлда даҳшатли ҳолат: 8 ёшли қизчага бузуқ ҳаракатлар қилган шахс қўлга олиндиБугун 17:45Сурхондарёда чақалоғини ҳожатхонага ташлаган онага суд ҳукми чиқарилдиСурхондарёда чақалоғини ҳожатхонага ташлаган онага суд ҳукми чиқарилдиБугун 14:22
ЭълонларҲамкорлик учун
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

MrBeast Самарқанддаги воқеадан кейин Ўзбекистондан кетиб қолдими?
MrBeast Самарқанддаги воқеадан кейин Ўзбекистондан кетиб қолдими?
Сурхондарёлик 11 синф ўқувчиси бир вақтнинг ўзида АҚШнинг 7 та университетидан таклиф олди
Сурхондарёлик 11 синф ўқувчиси бир вақтнинг ўзида АҚШнинг 7 та университетидан таклиф олди
Нега илонлар ҳовлига келади ва уларни нима жалб қилади?
Нега илонлар ҳовлига келади ва уларни нима жалб қилади?
Худоёрхон ўрдасидаги базми-жамшид ортидан музей-қўриқхона директори жазоланди
Худоёрхон ўрдасидаги базми-жамшид ортидан музей-қўриқхона директори жазоланди
ИИБ ходими MrBeast бўйича муҳим баёнот берди, машҳур блогернинг саёҳати бекор қилинди
ИИБ ходими MrBeast бўйича муҳим баёнот берди, машҳур блогернинг саёҳати бекор қилинди
Никоҳ куни келин куёвнинг телефонидаги хабарни ўқиб, ҳаммани ҳайратда қолдирди
Никоҳ куни келин куёвнинг телефонидаги хабарни ўқиб, ҳаммани ҳайратда қолдирди
Президент ва телебошловчини самимий мулоқоти: Ҳеч кимни ухлатмайсан, нега жим ўтирибсан?
Президент ва телебошловчини самимий мулоқоти: Ҳеч кимни ухлатмайсан, нега жим ўтирибсан?
3 ёшли қизни уриб ўлдирган онадан бошқа фарзанд олиб қўйилди
3 ёшли қизни уриб ўлдирган онадан бошқа фарзанд олиб қўйилди