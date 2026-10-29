Самолёт, поезд ва автобус учун ягона чипта: “Бир йўл” супер-платформаси ишга туширилади
Фото: "Ўзбекистон темир йўллари" АЖ матбуот хизмати
Ўзбекистонда транспорт соҳасида саёҳат ва сафарларни тубдан соддалаштирадиган улкан рақамли инқилоб амалга оширилади. Транспорт вазирлиги томонидан ишлаб чиқилган янги қарор лойиҳасига кўра, мамлакатдаги барча асосий транспорт турларини — темир йўл, авиақатнов, шаҳарлараро автобус ва шаҳар жамоат транспортини ягона тизимга бирлаштирувчи «Бир йўл» миллий рақамли платформасини ишга тушириш кўзда тутилмоқда.
Мазкур инновацион лойиҳа бир неча транспорт алмаштириб манзилга етиб олиш жараёнини мутлақо янги даражага олиб чиқиб, йўловчиларга ягона буюртма ва бир марталик тўлов билан кўзланган манзилга етиб бориш имконини беради.
«Бир йўл» тизими йўловчиларга нима беради?
Янги ягона платформа қуйидаги муҳим қулайликларни ўз ичига олади:
Барча маълумотлар бир жойда: Йўловчилар мобил илова ёки веб-сайт орқали поезд, самолёт, шаҳарлараро автобус ва шаҳар жамоат транспортининг аниқ ҳаракат жадвали, маршрутлари, чипта нархлари ва бўш ўринларини реал вақт режимида кўриб боришади;
Битта чипта билан бутун йўналиш бўйлаб сафар: Бир нечта транспорт туридан фойдаланган ҳолда амалга ошириладиган сафарлар учун энди алоҳида-алоҳида кассаларга бориш ёки турли иловалардан чипта излаш талаб этилмайди — барчаси ягона тўлов орқали ҳал этилади;
Ишга тушиш муддати: Платформани республика бўйлаб тўлиқ қувват билан 2028 йил 1 январдан бошлаб жорий этиш режалаштирилган.
Сунъий интеллект ва Тошкент—Урганч—Хива синови
Тизимнинг муҳим технологик жиҳатлари ва биринчи синов йўналиши бўйича қуйидаги тафсилотлар белгиланган:
Илк синов йўналиши: Лойиҳани синовдан ўтказиш мақсадида 2027 йил 1 июлдан бошлаб «Тошкент аэропорти — Урганч аэропорти — Хива темирйўл вокзали» туристик йўналишида ягона чипта тизими амалиётга киритилади;
Сунъий интеллект ёрдамида жадвалларни мувофиқлаштириш: Поездлар, самолётлар ва автобусларнинг келиш-кетиш вақтлари сунъий интеллект алгоритмлари ёрдамида ўзаро мослаштирилади. Бунда самолёт ёки поезд вокзалга келган вақтда йўловчиларни кутиб олиш учун автобуслар жадвали автоматик равишда уларга мувофиқлаштирилади;
Жамоатчилик муҳокамаси: Ҳозирда ушбу қарор лойиҳаси норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар лойиҳалари муҳокамаси порталига жойлаштирилган бўлиб, муҳокама жараёнлари 11 ноябрга қадар давом этади.
«Бир йўл» платформасининг ҳаётга татбиқ этилиши мамлакатимизнинг ички транспорт логистикасини замонавий халқаро талабларга мослаштириш билан бирга, маҳаллий ва хорижий сайёҳлар учун Ўзбекистон бўйлаб саёҳат қилишни сезиларли даражада осонлаштиради.
Изоҳлар 0
…