Самолёт, поезд ва автобус учун ягона чипта: “Бир йўл” супер-платформаси ишга туширилади

·6·Ўзбекистон
Самолёт, поезд ва автобус учун ягона чипта: “Бир йўл” супер-платформаси ишга туширилади

Фото: "Ўзбекистон темир йўллари" АЖ матбуот хизмати

Ўзбекистонда транспорт соҳасида саёҳат ва сафарларни тубдан соддалаштирадиган улкан рақамли инқилоб амалга оширилади. Транспорт вазирлиги томонидан ишлаб чиқилган янги қарор лойиҳасига кўра, мамлакатдаги барча асосий транспорт турларини — темир йўл, авиақатнов, шаҳарлараро автобус ва шаҳар жамоат транспортини ягона тизимга бирлаштирувчи «Бир йўл» миллий рақамли платформасини ишга тушириш кўзда тутилмоқда.

Мазкур инновацион лойиҳа бир неча транспорт алмаштириб манзилга етиб олиш жараёнини мутлақо янги даражага олиб чиқиб, йўловчиларга ягона буюртма ва бир марталик тўлов билан кўзланган манзилга етиб бориш имконини беради.

«Бир йўл» тизими йўловчиларга нима беради?

Янги ягона платформа қуйидаги муҳим қулайликларни ўз ичига олади:

  • Барча маълумотлар бир жойда: Йўловчилар мобил илова ёки веб-сайт орқали поезд, самолёт, шаҳарлараро автобус ва шаҳар жамоат транспортининг аниқ ҳаракат жадвали, маршрутлари, чипта нархлари ва бўш ўринларини реал вақт режимида кўриб боришади;

  • Битта чипта билан бутун йўналиш бўйлаб сафар: Бир нечта транспорт туридан фойдаланган ҳолда амалга ошириладиган сафарлар учун энди алоҳида-алоҳида кассаларга бориш ёки турли иловалардан чипта излаш талаб этилмайди — барчаси ягона тўлов орқали ҳал этилади;

  • Ишга тушиш муддати: Платформани республика бўйлаб тўлиқ қувват билан 2028 йил 1 январдан бошлаб жорий этиш режалаштирилган.

Сунъий интеллект ва Тошкент—Урганч—Хива синови

Тизимнинг муҳим технологик жиҳатлари ва биринчи синов йўналиши бўйича қуйидаги тафсилотлар белгиланган:

  • Илк синов йўналиши: Лойиҳани синовдан ўтказиш мақсадида 2027 йил 1 июлдан бошлаб «Тошкент аэропорти — Урганч аэропорти — Хива темирйўл вокзали» туристик йўналишида ягона чипта тизими амалиётга киритилади;

  • Сунъий интеллект ёрдамида жадвалларни мувофиқлаштириш: Поездлар, самолётлар ва автобусларнинг келиш-кетиш вақтлари сунъий интеллект алгоритмлари ёрдамида ўзаро мослаштирилади. Бунда самолёт ёки поезд вокзалга келган вақтда йўловчиларни кутиб олиш учун автобуслар жадвали автоматик равишда уларга мувофиқлаштирилади;

  • Жамоатчилик муҳокамаси: Ҳозирда ушбу қарор лойиҳаси норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар лойиҳалари муҳокамаси порталига жойлаштирилган бўлиб, муҳокама жараёнлари 11 ноябрга қадар давом этади.

«Бир йўл» платформасининг ҳаётга татбиқ этилиши мамлакатимизнинг ички транспорт логистикасини замонавий халқаро талабларга мослаштириш билан бирга, маҳаллий ва хорижий сайёҳлар учун Ўзбекистон бўйлаб саёҳат қилишни сезиларли даражада осонлаштиради.

Бир йўлТранспорт вазирлигиЎзбекистон темир йўлларирақамли логистика
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Тошкент–Андижон йўналишида янги тезюрар поезд қатнови бошланди: жадвал ва чипта нархлариТошкент–Андижон йўналишида янги тезюрар поезд қатнови бошланди: жадвал ва чипта нархлари10 сентябр 15:491 октябрдан Ўзбекистонда нималар ўзгаради ?1 октябрдан Ўзбекистонда нималар ўзгаради ?1 октябр 10:31Тошкентда автобус ва метро йўлкираси 47 фоизга ошадиТошкентда автобус ва метро йўлкираси 47 фоизга ошади30 сентябр 08:57Хива, Бухоро ва Тошкент ўртасида замонавий электропоездлар қатнови йўлга қўйилмоқдаХива, Бухоро ва Тошкент ўртасида замонавий электропоездлар қатнови йўлга қўйилмоқда10 сентябр 14:13Ўзбекистонда авиачипталар арзонлашди: янги нархлар қачондан амал қилади?Ўзбекистонда авиачипталар арзонлашди: янги нархлар қачондан амал қилади?12 октябр 12:18Тошкент мактабларида School Bus тизими пайдо бўлиши мумкинТошкент мактабларида School Bus тизими пайдо бўлиши мумкин9 сентябр 21:27
ЭълонларҲамкорлик учун
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Ўзбек алифбоси ўзгарди: тўртта ҳарф энди бошқача ёзилади
Ўзбек алифбоси ўзгарди: тўртта ҳарф энди бошқача ёзилади
Ҳужжатсиз уй-жойлар бўйича 2027 йилги хатлов жадвали тасдиқланди
Ҳужжатсиз уй-жойлар бўйича 2027 йилги хатлов жадвали тасдиқланди
Эртага айрим ҳудудларда кучли ёмғир ва қор ёғиши мумкин
Эртага айрим ҳудудларда кучли ёмғир ва қор ёғиши мумкин
Сурхондарё, Фарғона ва Қашқадарёда ер силкиниши кузатилди
Сурхондарё, Фарғона ва Қашқадарёда ер силкиниши кузатилди
Ўзбекистонлик қиз халқаро танловда ZEEKR автомобилини ютиб олди
Ўзбекистонлик қиз халқаро танловда ZEEKR автомобилини ютиб олди
Ўзбекистонда эртага ёмғир ёғади: қайси ҳудудларда кутилмоқда?
Ўзбекистонда эртага ёмғир ёғади: қайси ҳудудларда кутилмоқда?
Ўзгидромет эртанги об-ҳаво прогнозини эълон қилди
Ўзгидромет эртанги об-ҳаво прогнозини эълон қилди
Дунёнинг 1-рақамли ютубери MrBeast Тошкент аэропортида қандай кутиб олинди? (видео)
Дунёнинг 1-рақамли ютубери MrBeast Тошкент аэропортида қандай кутиб олинди? (видео)