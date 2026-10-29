“Камаримни қайтариб оламан”: Чимаев Стрикландга қарши реванш ҳақида баёнот берди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- БАА шарафини ҳимоя қилувчи Хамзат Чимаев UFC 328 турнирида Шон Стрикланддан учралган мағлубиятни адолациз деб ҳисоблаб, ҳакамлар қарорига кескин эътироз билдирди.
- 32 ёшли жангчи рақибининг жанг услубини танқид қилиб, ташкилот тарихида биринчи марта ҳужумкор бўлмаган спортчига чемпионлик камари топширилганини таъкидлади.
- Чимаевнинг ҳозирги асосий мақсади реванш жанги орқали ўз чемпионлик камарини қайтариб олишдан иборат.
БАА шарафини ҳимоя қилувчи UFC собиқ чемпиони Хамзат Чимаев америкалик жангчи Шон Стрикландга қарши кечган жангдаги мағлубиятини ҳамон қабул қила олмаётганини билдирди. UFC 328 турнири доирасида бўлиб ўтган ва ҳакамларнинг бўлинган қарори (split decision) билан якунланган мазкур баҳс ММА оламида катта баҳс-мунозараларни келтириб чиқарган эди.
Россиялик 32 ёшли жангчи октагонда ғалаба қозонганига қатъий ишонишини ва ҳакамлар ундан чемпионлик камарини адолатсиз равишда тортиб олганини таъкидлаб, ташкилот тарихида мисли кўрилмаган ҳолат юз берганини айтди.
«Орқага қочган одам ғалаба қозонмайди»: Чимаевнинг кескин фикрлари
ESPN нашрига берган интервьюсида собиқ чемпион ҳакамларнинг баҳолаш мезонига ва рақибининг жанг услубига очиқчасига эътироз билдирди:
Мағлубиятни рад этиш: «Мен жангда ғалаба қозондим, лекин улар менинг камаримни олиб қўйишди. Мен ҳакам эмасман, лекин ҳеч қачон орқага қочиб юрган одамнинг ғалаба қозонганини кўрмаганман», — деди спортчи;
UFC тарихидаги «прецедент»: Чимаевнинг фикрича, ташкилот тарихида илк марта бутун жанг давомида тўқнашувдан қочган ва фаол ҳужум қилмаган жангчига чемпионлик камари топширилди;
Асосий мақсад — реванш ва камар: «Ҳозир фаолиятимнинг асосий мақсади нима? Биринчи навбатда, мен ўз камаримни қайтариб олмоқчиман. Менга бу энг муҳим. Кейин нима бўлишини кўрамиз», — дея ўз режаларини очиқлади жангчи.
Чимаевнинг UFC’даги йўли ва чемпионлик тарихи
Хамзат Чимаев қисқа фурсат ичида промоушеннинг энг ёрқин ва даҳшатли юлдузларидан бирига айланишга улгурган:
Профессионал фаолият бошланиши: У аралаш жанг санъатларида (ММА) 2018 йилда дебют қилган бўлиб, 2020 йилдан бошлаб UFC промоушенида иштирок эта бошлади;
Ўрта вазн чўққиси: 2025 йилда у ўзининг юқори босимли кураши ва муросасиз темпи эвазига ўрта вазн тоифасида UFC чемпиони бўлишга муваффақ бўлган эди;
Келгуси режалар: Стрикланд билан кечган кескин қарама-қаршиликдан сўнг UFC раҳбарияти ушбу икки жангчи ўртасида зудлик билан реванш жангини ташкил этиш босими остида қолмоқда.
Ҳакамларнинг UFC 328 даги қарори мухлислар ва сараловчилар орасида ҳамон қизғин муҳокама қилинаётган бир пайтда, Хамзат Чимаевнинг бу кескин чиқиши эҳтимолий иккинчи тўқнашув атрофидаги интригани янада қиздириб юборди.
Изоҳлар 0
…