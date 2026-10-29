“Камаримни қайтариб оламан”: Чимаев Стрикландга қарши реванш ҳақида баёнот берди

·8·Спорт
“Камаримни қайтариб оламан”: Чимаев Стрикландга қарши реванш ҳақида баёнот берди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • БАА шарафини ҳимоя қилувчи Хамзат Чимаев UFC 328 турнирида Шон Стрикланддан учралган мағлубиятни адолациз деб ҳисоблаб, ҳакамлар қарорига кескин эътироз билдирди.
  • 32 ёшли жангчи рақибининг жанг услубини танқид қилиб, ташкилот тарихида биринчи марта ҳужумкор бўлмаган спортчига чемпионлик камари топширилганини таъкидлади.
  • Чимаевнинг ҳозирги асосий мақсади реванш жанги орқали ўз чемпионлик камарини қайтариб олишдан иборат.

БАА шарафини ҳимоя қилувчи UFC собиқ чемпиони Хамзат Чимаев америкалик жангчи Шон Стрикландга қарши кечган жангдаги мағлубиятини ҳамон қабул қила олмаётганини билдирди. UFC 328 турнири доирасида бўлиб ўтган ва ҳакамларнинг бўлинган қарори (split decision) билан якунланган мазкур баҳс ММА оламида катта баҳс-мунозараларни келтириб чиқарган эди.

Россиялик 32 ёшли жангчи октагонда ғалаба қозонганига қатъий ишонишини ва ҳакамлар ундан чемпионлик камарини адолатсиз равишда тортиб олганини таъкидлаб, ташкилот тарихида мисли кўрилмаган ҳолат юз берганини айтди.

«Орқага қочган одам ғалаба қозонмайди»: Чимаевнинг кескин фикрлари

ESPN нашрига берган интервьюсида собиқ чемпион ҳакамларнинг баҳолаш мезонига ва рақибининг жанг услубига очиқчасига эътироз билдирди:

  • Мағлубиятни рад этиш: «Мен жангда ғалаба қозондим, лекин улар менинг камаримни олиб қўйишди. Мен ҳакам эмасман, лекин ҳеч қачон орқага қочиб юрган одамнинг ғалаба қозонганини кўрмаганман», — деди спортчи;

  • UFC тарихидаги «прецедент»: Чимаевнинг фикрича, ташкилот тарихида илк марта бутун жанг давомида тўқнашувдан қочган ва фаол ҳужум қилмаган жангчига чемпионлик камари топширилди;

  • Асосий мақсад — реванш ва камар: «Ҳозир фаолиятимнинг асосий мақсади нима? Биринчи навбатда, мен ўз камаримни қайтариб олмоқчиман. Менга бу энг муҳим. Кейин нима бўлишини кўрамиз», — дея ўз режаларини очиқлади жангчи.

Чимаевнинг UFC’даги йўли ва чемпионлик тарихи

Хамзат Чимаев қисқа фурсат ичида промоушеннинг энг ёрқин ва даҳшатли юлдузларидан бирига айланишга улгурган:

  • Профессионал фаолият бошланиши: У аралаш жанг санъатларида (ММА) 2018 йилда дебют қилган бўлиб, 2020 йилдан бошлаб UFC промоушенида иштирок эта бошлади;

  • Ўрта вазн чўққиси: 2025 йилда у ўзининг юқори босимли кураши ва муросасиз темпи эвазига ўрта вазн тоифасида UFC чемпиони бўлишга муваффақ бўлган эди;

  • Келгуси режалар: Стрикланд билан кечган кескин қарама-қаршиликдан сўнг UFC раҳбарияти ушбу икки жангчи ўртасида зудлик билан реванш жангини ташкил этиш босими остида қолмоқда.

Ҳакамларнинг UFC 328 даги қарори мухлислар ва сараловчилар орасида ҳамон қизғин муҳокама қилинаётган бир пайтда, Хамзат Чимаевнинг бу кескин чиқиши эҳтимолий иккинчи тўқнашув атрофидаги интригани янада қиздириб юборди.

Хамзат ЧимаевШон СтрикландUFC 328ММА
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Хамзат Чимаев Шон Стриклендга реванш учун 1 миллион доллар таклиф қилдиХамзат Чимаев Шон Стриклендга реванш учун 1 миллион доллар таклиф қилди6 октябр 22:47Шон Стрикленд UFC’ни қаттиқ танқид қилиб, боксга ўтишини эълон қилдиШон Стрикленд UFC’ни қаттиқ танқид қилиб, боксга ўтишини эълон қилди10 октябр 07:13Царукян ва Чимаев рақибларини “ер тишлатди”, Барроуз сенсацион тарзда мағлуб бўлдиЦарукян ва Чимаев рақибларини “ер тишлатди”, Барроуз сенсацион тарзда мағлуб бўлди24 октябр 18:07Хамзат Чимаев учта катта чемпионлик жангига башорат берди...Хамзат Чимаев учта катта чемпионлик жангига башорат берди...15 сентябр 08:23Хамзат Чимаев UFC раҳбариятининг сукунати, бой берилаётган камар ҳақида очиқ гапирдиХамзат Чимаев UFC раҳбариятининг сукунати, бой берилаётган камар ҳақида очиқ гапирди14 сентябр 07:09Дана Уайт Чимаевнинг қачон қайтиши ҳақидаги саволга қандай жавоб берди?Дана Уайт Чимаевнинг қачон қайтиши ҳақидаги саволга қандай жавоб берди?20 август 10:02
ЭълонларҲамкорлик учун
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди
“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
Ҳусановга йўл очилдими? Британ матбуоти унинг Манчестердаги келажагини таҳлил қилди
Ҳусановга йўл очилдими? Британ матбуоти унинг Манчестердаги келажагини таҳлил қилди