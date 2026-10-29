“Бу ишнинг «жекпот»и бор”: Қумқўрғонда фаррошлик учун 2 000 доллар сўраган директор...
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Сурхондарё вилояти Қумқўрғон туманидаги 83-сонли мактаб директори С.К. фуқародан фаррошлик лавозимига ишга жойлаш учун 2 000 доллар пора талаб қилганлиги сабабли судланди.
- Собиқ директор иш сўраган фуқародан 1 900 АҚШ доллари ва 1 миллион 200 минг сўмни олаётган вақтда ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар томонидан қўлга олинди.
- Суд ҳукмига кўра, С.К.
Сурхондарё вилоятининг Қумқўрғон туманида 83-сонли умумтаълим мактабининг 40 ёшли директори С.К. иш қидириб келган фуқародан фаррошлик штати учун 2 000 доллар пора талаб қилгани юзасидан очилган шов-шувли жиноят иши бўйича суд жараёни ўз ниҳоясига етди.
Жиноят ишлари бўйича Қумқўрғон туман суди томонидан кўриб чиқилган иш тафсилотлари оддий фаррошликка ишга кириш учун ҳам таълим соҳасидаги айрим раҳбарлар қандай «нарх»лар белгилаётгани ва «юқоридаги танишлар» номини қандай суиистеъмол қилаётганини тўлиқ фош этди.
«Жекпот» ва «юқоридагилар» баҳонаси: Жиноят тафсилотлари
Суд ҳужжатларида келтирилган далилларга кўра, собиқ директор ўз хизмат мавқейини қуйидагича савдога қўйган:
«Ишга киришнинг жекпоти бор»: Мактаб директори иш сўраб мурожаат қилган фуқаро Л.Т.га ишга қабул қилиш шунчаки бўлмаслигини, бунинг ўзига яраша «жекпот»и борлигини очиқ айтган ва 0,75 штат бирлигидаги фаррошлик ўрни учун 2 000 доллар атрофида пул бериши шартлигини билдирган;
Бўлим ходимларини рўкач қилиш: Бундан ташқари, у туман мактабгача ва мактаб таълими бўлимидаги мансабдор шахслар орқали яна қўшимча 0,25 штат бирлигини олиб бериши мумкинлигини ваъда қилиб, ушбу «хизмат» учун юқорига алоҳида 400–500 доллар пора узатилиши кераклигини таъкидлаган;
Тезкор тадбир ва ашёвий далиллар: Тамагир директор иш сўраб келган аёлдан келишилган пулнинг 1 900 АҚШ доллари ҳамда 1 миллион 200 минг сўмини нақд шаклда пора тариқасида қабул қилиб олаётган маҳал ҳуқуқни муҳофаза қилувчи идоралар томонидан ашёвий далиллар билан жиноят устида қўлга олинган.
Суд ҳукми: Қандай жазо тайинланди?
Суд мажлисида собиқ мактаб директори ўз айбига тўлиқ иқрор бўлиб, қилган ишидан чин кўнгилдан пушаймонлигини баён этди:
Моддалар бўйича айблов: Суд ҳукмига биноан С.К. Ўзбекистон Республикаси Жиноят кодексининг 210-моддаси (Пора олиш) ва 211-моддаси (Пора бериш, иштирокчиликда) билан айбдор деб топилди;
Тайинланган жазо: Судланган шахсга 3 йил муддатга озодликни чеклаш жазоси тайинланди;
Мансаб чеклови: Шунингдек, суд ҳукми билан у 1,5 йил муддатга давлат иштирокидаги ташкилот ва муассасаларда мансабдорлик ҳамда моддий жавобгарлик юклатилган лавозимларда ишлаш ҳуқуқидан маҳрум этилди.
Ушбу суд ҳукми таълим тизимида коррупцияга йўл қўйган ва фуқароларнинг ишсизлиги ҳамда муҳтожлигидан ноқонуний манфаат кўришга уринган ҳар қандай раҳбарнинг жазосиз қолмаслигини кўрсатувчи қатъий огоҳлантириш бўлди.
Изоҳлар 0
…