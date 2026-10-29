“Бу ишнинг «жекпот»и бор”: Қумқўрғонда фаррошлик учун 2 000 доллар сўраган директор...

·45·Жамият
“Бу ишнинг «жекпот»и бор”: Қумқўрғонда фаррошлик учун 2 000 доллар сўраган директор...
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Сурхондарё вилояти Қумқўрғон туманидаги 83-сонли мактаб директори С.К. фуқародан фаррошлик лавозимига ишга жойлаш учун 2 000 доллар пора талаб қилганлиги сабабли судланди.
  • Собиқ директор иш сўраган фуқародан 1 900 АҚШ доллари ва 1 миллион 200 минг сўмни олаётган вақтда ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар томонидан қўлга олинди.
  • Суд ҳукмига кўра, С.К.

Сурхондарё вилоятининг Қумқўрғон туманида 83-сонли умумтаълим мактабининг 40 ёшли директори С.К. иш қидириб келган фуқародан фаррошлик штати учун 2 000 доллар пора талаб қилгани юзасидан очилган шов-шувли жиноят иши бўйича суд жараёни ўз ниҳоясига етди.

Жиноят ишлари бўйича Қумқўрғон туман суди томонидан кўриб чиқилган иш тафсилотлари оддий фаррошликка ишга кириш учун ҳам таълим соҳасидаги айрим раҳбарлар қандай «нарх»лар белгилаётгани ва «юқоридаги танишлар» номини қандай суиистеъмол қилаётганини тўлиқ фош этди.

«Жекпот» ва «юқоридагилар» баҳонаси: Жиноят тафсилотлари

Суд ҳужжатларида келтирилган далилларга кўра, собиқ директор ўз хизмат мавқейини қуйидагича савдога қўйган:

  • «Ишга киришнинг жекпоти бор»: Мактаб директори иш сўраб мурожаат қилган фуқаро Л.Т.га ишга қабул қилиш шунчаки бўлмаслигини, бунинг ўзига яраша «жекпот»и борлигини очиқ айтган ва 0,75 штат бирлигидаги фаррошлик ўрни учун 2 000 доллар атрофида пул бериши шартлигини билдирган;

  • Бўлим ходимларини рўкач қилиш: Бундан ташқари, у туман мактабгача ва мактаб таълими бўлимидаги мансабдор шахслар орқали яна қўшимча 0,25 штат бирлигини олиб бериши мумкинлигини ваъда қилиб, ушбу «хизмат» учун юқорига алоҳида 400–500 доллар пора узатилиши кераклигини таъкидлаган;

  • Тезкор тадбир ва ашёвий далиллар: Тамагир директор иш сўраб келган аёлдан келишилган пулнинг 1 900 АҚШ доллари ҳамда 1 миллион 200 минг сўмини нақд шаклда пора тариқасида қабул қилиб олаётган маҳал ҳуқуқни муҳофаза қилувчи идоралар томонидан ашёвий далиллар билан жиноят устида қўлга олинган.

Суд ҳукми: Қандай жазо тайинланди?

Суд мажлисида собиқ мактаб директори ўз айбига тўлиқ иқрор бўлиб, қилган ишидан чин кўнгилдан пушаймонлигини баён этди:

  • Моддалар бўйича айблов: Суд ҳукмига биноан С.К. Ўзбекистон Республикаси Жиноят кодексининг 210-моддаси (Пора олиш) ва 211-моддаси (Пора бериш, иштирокчиликда) билан айбдор деб топилди;

  • Тайинланган жазо: Судланган шахсга 3 йил муддатга озодликни чеклаш жазоси тайинланди;

  • Мансаб чеклови: Шунингдек, суд ҳукми билан у 1,5 йил муддатга давлат иштирокидаги ташкилот ва муассасаларда мансабдорлик ҳамда моддий жавобгарлик юклатилган лавозимларда ишлаш ҳуқуқидан маҳрум этилди.

Ушбу суд ҳукми таълим тизимида коррупцияга йўл қўйган ва фуқароларнинг ишсизлиги ҳамда муҳтожлигидан ноқонуний манфаат кўришга уринган ҳар қандай раҳбарнинг жазосиз қолмаслигини кўрсатувчи қатъий огоҳлантириш бўлди.

ҚумқўрғонСурхондарёкоррупциямактаб директори
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Сурхондарёда ота 9 ёшли қизини тезак ейишга мажбур қилди (видео)Сурхондарёда ота 9 ёшли қизини тезак ейишга мажбур қилди (видео)28 июл 11:11Президент ва телебошловчини самимий мулоқоти: Ҳеч кимни ухлатмайсан, нега жим ўтирибсан?Президент ва телебошловчини самимий мулоқоти: Ҳеч кимни ухлатмайсан, нега жим ўтирибсан?27 октябр 08:19Тошкентда 1 октябрдан автобус ва метро нархи кескин ўзгарадиТошкентда 1 октябрдан автобус ва метро нархи кескин ўзгаради28 сентябр 06:48Ҳарбий прокуратура Абдураҳмон Ташановга 15 миллион сўм товон пули тўлайдиган бўлдиҲарбий прокуратура Абдураҳмон Ташановга 15 миллион сўм товон пули тўлайдиган бўлди23 сентябр 07:12IELTS топшириш нархи ошди: энди қанча тўланади?IELTS топшириш нархи ошди: энди қанча тўланади?3 сентябр 06:101 сентябрдан йўл ҳаракати қоидаларини бузганлик учун жарималар ошади1 сентябрдан йўл ҳаракати қоидаларини бузганлик учун жарималар ошади23 июн 18:28
ЭълонларҲамкорлик учун
«Юқори даромад ортида катта масъулият туради» – Тошкентдан туриб Америка йўлларини бошқарган диспетчер Юсуфхўжа Махамадхўжаев ҳикояси
«Юқори даромад ортида катта масъулият туради» – Тошкентдан туриб Америка йўлларини бошқарган диспетчер Юсуфхўжа Махамадхўжаев ҳикояси
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

MrBeast Самарқанддаги воқеадан кейин Ўзбекистондан кетиб қолдими?
MrBeast Самарқанддаги воқеадан кейин Ўзбекистондан кетиб қолдими?
Сурхондарёлик 11 синф ўқувчиси бир вақтнинг ўзида АҚШнинг 7 та университетидан таклиф олди
Сурхондарёлик 11 синф ўқувчиси бир вақтнинг ўзида АҚШнинг 7 та университетидан таклиф олди
Нега илонлар ҳовлига келади ва уларни нима жалб қилади?
Нега илонлар ҳовлига келади ва уларни нима жалб қилади?
Худоёрхон ўрдасидаги базми-жамшид ортидан музей-қўриқхона директори жазоланди
Худоёрхон ўрдасидаги базми-жамшид ортидан музей-қўриқхона директори жазоланди
ИИБ ходими MrBeast бўйича муҳим баёнот берди, машҳур блогернинг саёҳати бекор қилинди
ИИБ ходими MrBeast бўйича муҳим баёнот берди, машҳур блогернинг саёҳати бекор қилинди
Никоҳ куни келин куёвнинг телефонидаги хабарни ўқиб, ҳаммани ҳайратда қолдирди
Никоҳ куни келин куёвнинг телефонидаги хабарни ўқиб, ҳаммани ҳайратда қолдирди
Президент ва телебошловчини самимий мулоқоти: Ҳеч кимни ухлатмайсан, нега жим ўтирибсан?
Президент ва телебошловчини самимий мулоқоти: Ҳеч кимни ухлатмайсан, нега жим ўтирибсан?
3 ёшли қизни уриб ўлдирган онадан бошқа фарзанд олиб қўйилди
3 ёшли қизни уриб ўлдирган онадан бошқа фарзанд олиб қўйилди