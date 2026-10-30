Тунда оёқ тортишишининг сабаблари ва хавфли белгилари

·49·Саломатлик
Тунда оёқ тортишишининг сабаблари ва хавфли белгилари
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Тунда оёқ мушакларининг тортишиши кўпинча болдир қисмида кузатилиб, бир неча сониядан 10 дақиқагача давом этиши мумкин.
  • Бу ҳолатга жисмоний чарчоқ, суюқлик етишмаслиги, ёш ўтиши, ҳомиладорлик ёки айрим дориларнинг ножўя таъсири сабаб бўлиши мумкин.
  • Мушакларни чўзиш, уқалаш ва илиқ душ қабул қилиш оғриқни камайтиришга ёрдам беради.

Тунда оёқ мушакларининг тўсатдан тортишиб қолиши кўпчиликда учрайди. Бундай ҳолат кўпинча болдир мушакларида кузатилади, баъзан эса оёқ панжаси ёки сон мушаклари ҳам тортишиши мумкин. Оғриқ бир неча сониядан 10 дақиқагача давом этади. Мушак бўшашганидан кейин ҳам оғриқ ёки сезгирлик бир муддат сақланиб қолиши мумкин, деб хабар беради MSN сайти.

Оёқнинг тунда тортишиши ҳар доим ҳам жиддий касаллик белгиси эмас. Кўп ҳолларда бунинг аниқ сабаби топилмайди. Бироқ мушакларнинг кун давомида ортиқча зўриқиши, узоқ вақт тик туриш ёки ўтириш, жисмоний машқлардан кейинги чарчоқ ва организмда суюқлик етишмаслиги бундай ҳолатга туртки бўлиши мумкин. Ёш ўтган сари ҳам тунда оёқ тортишиши эҳтимоли ортади. Ҳомиладорлик даврида бу муаммо кўпроқ кузатилиши мумкин.

Айрим ҳолларда оёқ тортишиши қабул қилинаётган дориларнинг ножўя таъсири билан боғлиқ бўлади. Масалан, сийдик ажралишини кучайтирувчи баъзи дорилар бундай ҳолатга алоқадор бўлиши мумкин. Бундан ташқари, қандли диабет билан боғлиқ асаб шикастланиши, буйрак фаолиятидаги муаммолар ва оёқларда қон айланишининг бузилиши ҳам мушаклар тортишишига сабаб бўлиши мумкин. Шунинг учун бу ҳолат тез-тез такрорланса, уни эътиборсиз қолдирмаслик керак.

Оёқ тортишиб қолганда мушакни эҳтиёткорлик билан чўзиш, оёқ панжасини ўзингиз томон тортиш ва мушакни енгил уқалаш оғриқни камайтириши мумкин. Айрим ҳолларда ўрнидан туриб, оёққа таяниш ёки бироз юриш ҳам ёрдам беради. Мушакни бўшаштириш учун илиқ душ қабул қилиш ҳам мумкин.

Тундаги тиришишларни камайтириш учун ухлашдан олдин болдир мушакларини чўзиш машқларини бажариш, кун давомида етарли миқдорда сув ичиш ва жисмоний фаолликни меъёрда сақлаш тавсия этилади. Кофеин ва спиртли ичимликларни ортиқча истеъмол қилмаслик ҳам фойдали бўлиши мумкин.

Агар оёқ тортишиши тез-тез такрорланса, уйқуни бузса, 10 дақиқадан кўпроқ давом этса ёки оёқда шиш, увишиш ва мушак заифлиги билан бирга кузатилса, шифокорга мурожаат қилиш зарур. Кучли оғриқ тўхтамаса, тез тиббий ёрдам олиш керак. Айниқса, мушак тортишиши билан бирга оёқдаги куч ёки мушак ҳажми камайиши кузатилса, буни текширтириш муҳим.

Оёқ ТортишишиМушак ТиришишиУйқуСаломатлик
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Нодирбек Раззоқов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Юрак хуружи: эрталаб қайси белгиларга эътибор бериш керак?Юрак хуружи: эрталаб қайси белгиларга эътибор бериш керак?26 октябр 00:461-ўриндаги мева барчани ҳайратга солди: Дунёдаги энг фойдали 5 та мева1-ўриндаги мева барчани ҳайратга солди: Дунёдаги энг фойдали 5 та мева1 сентябр 08:21Қорин соҳасидаги ёғларнинг асл сабаби: ундан қутулишнинг "ғаройиб" усулиҚорин соҳасидаги ёғларнинг асл сабаби: ундан қутулишнинг "ғаройиб" усули30 июл 20:29Оёқ таги массажи: соғлиғингизни яхшилашнинг энг оддий усулиОёқ таги массажи: соғлиғингизни яхшилашнинг энг оддий усули25 май 06:24Ёшлик сири топилди: Олимлар энг кекса инсоннинг организмини ўрганиб ҳайратда қолди...Ёшлик сири топилди: Олимлар энг кекса инсоннинг организмини ўрганиб ҳайратда қолди...14 сентябр 12:38Танангиз нимани айтмоқда? Оғриқ ортидаги ҳақиқат...Танангиз нимани айтмоқда? Оғриқ ортидаги ҳақиқат...27 июл 16:43
ЭълонларҲамкорлик учун
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда

Кўп ўқилганлар Саломатлик янгиликлар

Юрак хуружи олдидан пайдо бўладиган 6 та белги
Юрак хуружи олдидан пайдо бўладиган 6 та белги
Россия одамларни криосақлаш бўйича дунёда иккинчи ўринда турибди
Россия одамларни криосақлаш бўйича дунёда иккинчи ўринда турибди
Юрак хуружи: эрталаб қайси белгиларга эътибор бериш керак?
Юрак хуружи: эрталаб қайси белгиларга эътибор бериш керак?
Суяклар заифлашмаслиги учун қайси маҳсулотларни чеклаш керак?
Суяклар заифлашмаслиги учун қайси маҳсулотларни чеклаш керак?
Олимлар ва шифокорлар бешикнинг бола соғлиғига яширин зарарларини очиқлади (видео)
Олимлар ва шифокорлар бешикнинг бола соғлиғига яширин зарарларини очиқлади (видео)
Қорайган бананни ейиш мумкинми?
Қорайган бананни ейиш мумкинми?
Тунги гаджетлар хавфи: Олимлар қоронғуда экранга тикилишнинг оқибатларини очиқлади
Тунги гаджетлар хавфи: Олимлар қоронғуда экранга тикилишнинг оқибатларини очиқлади
Доимий нолиш соғлиқ кушандаси: Нега нолиган одамлар кўпроқ касал бўлиши исботланди
Доимий нолиш соғлиқ кушандаси: Нега нолиган одамлар кўпроқ касал бўлиши исботланди