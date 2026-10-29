Жомбойдаги 18-мактабда нима бўлди? Физика дарсидаги зўравонлик видеоси тарқалди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Самарқанд вилояти Жомбой туманидаги 18-сонли умумтаълим мактабида ўқитувчининг ўқувчи қизга қўл кўтаргани акс этган видео тарқалди.
- Ҳодиса 23 октябр куни 8-ъҒ синфида физика дарси вақтида содир бўлган.
- Ҳозирда Самарқанд вилояти Мактабгача ва мактаб таълими бошқармаси ҳамда ҳуқуқ-тартибот органлари мазкур ҳолат юзасидан текширув ишларини олиб бормоқда.
Ижтимоий тармоқларда умумтаълим мактабида ўқитувчи дарс вақтида ўқувчи қизга қўл кўтариб, уни калтаклагани акс этган видеолавҳалар тарқалиб, жамоатчилик ўртасида кескин эътироз ва баҳс-мунозараларга сабаб бўлди. Тарқалган хабарлар юзасидан масъул ташкилотлар томонидан дарҳол расмий муносабат билдирилди.
Мактаб синфхонасида болалар хавфсизлиги ва педагогик этика меъёрларининг бузилиши билан боғлиқ мазкур нохуш ҳолат соҳа масъуллари ҳамда ҳуқуқ-тартибот органларининг диққат марказига тушди.
Ҳодиса қачон ва қаерда содир бўлган?
Самарқанд вилояти Мактабгача ва мактаб таълими бошқармаси тарқалган видео бўйича қуйидаги расмий маълумотларни очиқлади:
Ҳудуд ва манзил: Ҳодиса Самарқанд вилояти Жомбой туманида жойлашган 18-сонли умумтаълим мактабида юз берган;
Синф ва дарс вақти: Воқеа 23 октябрь куни мактабнинг 8-«Г» синф ўқувчилари учун физика дарси ўтилаётган вақтда содир бўлган;
Жамоатчилик резонанси: Синфхона ичидаги қўл кўтариш ҳолати видеотасвирга тушиб, тармоқларга сиздирилгач, мактабда ўқувчиларга нисбатан руҳий ва жисмоний босим ўтказиш масаласи яна кун тартибига чиқди.
Ўрганиш ишлари ва ҳуқуқий баҳо
Ҳозирги вақтда ҳолат юзасидан кенг қамровли текширув жараёнлари бошланган:
Ишчи гуруҳ фаолияти: Самарқанд вилояти Мактабгача ва мактаб таълими бошқармасининг махсус ишчи гуруҳи бевосита мактабга чиқиб, воқеа иштирокчилари, мактаб раҳбарияти ва гувоҳлар билан суҳбат ўтказмоқда;
Ҳуқуқ-тартибот идоралари аралашуви: Мазкур факт бўйича ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар томонидан ҳам қонуний ўрганиш ишлари олиб борилмоқда;
Қўшимча маълумот берилиши: Бошқарма текширув натижалари, ўқитувчининг хатти-ҳаракатларига бериладиган ҳуқуқий ва интизомий жазо чоралари бўйича жамоатчиликка батафсил қўшимча ахборот берилишини маълум қилди.
Таълим муассасаларида болаларга нисбатан ҳар қандай жисмоний ёки руҳий куч ишлатиш ҳолатларига муросасиз муносабат билдирилиши лозимлиги таъкидланмоқда.
Изоҳлар 0
…