Жомбойдаги 18-мактабда нима бўлди? Физика дарсидаги зўравонлик видеоси тарқалди

·1·Жамият
Жомбойдаги 18-мактабда нима бўлди? Физика дарсидаги зўравонлик видеоси тарқалди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Самарқанд вилояти Жомбой туманидаги 18-сонли умумтаълим мактабида ўқитувчининг ўқувчи қизга қўл кўтаргани акс этган видео тарқалди.
  • Ҳодиса 23 октябр куни 8-ъҒ синфида физика дарси вақтида содир бўлган.
  • Ҳозирда Самарқанд вилояти Мактабгача ва мактаб таълими бошқармаси ҳамда ҳуқуқ-тартибот органлари мазкур ҳолат юзасидан текширув ишларини олиб бормоқда.

Ижтимоий тармоқларда умумтаълим мактабида ўқитувчи дарс вақтида ўқувчи қизга қўл кўтариб, уни калтаклагани акс этган видеолавҳалар тарқалиб, жамоатчилик ўртасида кескин эътироз ва баҳс-мунозараларга сабаб бўлди. Тарқалган хабарлар юзасидан масъул ташкилотлар томонидан дарҳол расмий муносабат билдирилди.

Мактаб синфхонасида болалар хавфсизлиги ва педагогик этика меъёрларининг бузилиши билан боғлиқ мазкур нохуш ҳолат соҳа масъуллари ҳамда ҳуқуқ-тартибот органларининг диққат марказига тушди.

Ҳодиса қачон ва қаерда содир бўлган?

Самарқанд вилояти Мактабгача ва мактаб таълими бошқармаси тарқалган видео бўйича қуйидаги расмий маълумотларни очиқлади:

  • Ҳудуд ва манзил: Ҳодиса Самарқанд вилояти Жомбой туманида жойлашган 18-сонли умумтаълим мактабида юз берган;

  • Синф ва дарс вақти: Воқеа 23 октябрь куни мактабнинг 8-«Г» синф ўқувчилари учун физика дарси ўтилаётган вақтда содир бўлган;

  • Жамоатчилик резонанси: Синфхона ичидаги қўл кўтариш ҳолати видеотасвирга тушиб, тармоқларга сиздирилгач, мактабда ўқувчиларга нисбатан руҳий ва жисмоний босим ўтказиш масаласи яна кун тартибига чиқди.

Ўрганиш ишлари ва ҳуқуқий баҳо

Ҳозирги вақтда ҳолат юзасидан кенг қамровли текширув жараёнлари бошланган:

  • Ишчи гуруҳ фаолияти: Самарқанд вилояти Мактабгача ва мактаб таълими бошқармасининг махсус ишчи гуруҳи бевосита мактабга чиқиб, воқеа иштирокчилари, мактаб раҳбарияти ва гувоҳлар билан суҳбат ўтказмоқда;

  • Ҳуқуқ-тартибот идоралари аралашуви: Мазкур факт бўйича ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар томонидан ҳам қонуний ўрганиш ишлари олиб борилмоқда;

  • Қўшимча маълумот берилиши: Бошқарма текширув натижалари, ўқитувчининг хатти-ҳаракатларига бериладиган ҳуқуқий ва интизомий жазо чоралари бўйича жамоатчиликка батафсил қўшимча ахборот берилишини маълум қилди.

Таълим муассасаларида болаларга нисбатан ҳар қандай жисмоний ёки руҳий куч ишлатиш ҳолатларига муросасиз муносабат билдирилиши лозимлиги таъкидланмоқда.

Самарқанд вилоятиЖомбой тумани18-сонли мактабМактабгача ва мактаб таълими бошқармаси
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Оҳангаронда математика ўқитувчиси ўқувчини калтаклагани айтилдиОҳангаронда математика ўқитувчиси ўқувчини калтаклагани айтилди22 октябр 17:33Болаларга нисбатан зўравонлик учун жазо кучайтирилиши кутилмоқдаБолаларга нисбатан зўравонлик учун жазо кучайтирилиши кутилмоқда29 сентябр 06:04Андижондаги шов-шувли можаро: «Ғамхўрлик» марказида ногирон болаларга зўравонлик қилинганАндижондаги шов-шувли можаро: «Ғамхўрлик» марказида ногирон болаларга зўравонлик қилинган2 сентябр 12:12«Боғчадаги даҳшат»: Наманганда омбор мудири 5 ёшли қизалоқни зўрлагани маълум бўлди«Боғчадаги даҳшат»: Наманганда омбор мудири 5 ёшли қизалоқни зўрлагани маълум бўлди22 сентябр 19:38Жиззахда 10 ёшли болага нисбатан оғир жиноят фош этилдиЖиззахда 10 ёшли болага нисбатан оғир жиноят фош этилди5 октябр 07:03Ўзбекистонда даҳшатли рақамлар: 4 йилда 14 ёшгача бўлган 445 нафар бола зўрланган!Ўзбекистонда даҳшатли рақамлар: 4 йилда 14 ёшгача бўлган 445 нафар бола зўрланган!30 сентябр 08:51
ЭълонларҲамкорлик учун
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

MrBeast Самарқанддаги воқеадан кейин Ўзбекистондан кетиб қолдими?
MrBeast Самарқанддаги воқеадан кейин Ўзбекистондан кетиб қолдими?
Сурхондарёлик 11 синф ўқувчиси бир вақтнинг ўзида АҚШнинг 7 та университетидан таклиф олди
Сурхондарёлик 11 синф ўқувчиси бир вақтнинг ўзида АҚШнинг 7 та университетидан таклиф олди
Нега илонлар ҳовлига келади ва уларни нима жалб қилади?
Нега илонлар ҳовлига келади ва уларни нима жалб қилади?
Худоёрхон ўрдасидаги базми-жамшид ортидан музей-қўриқхона директори жазоланди
Худоёрхон ўрдасидаги базми-жамшид ортидан музей-қўриқхона директори жазоланди
Никоҳ куни келин куёвнинг телефонидаги хабарни ўқиб, ҳаммани ҳайратда қолдирди
Никоҳ куни келин куёвнинг телефонидаги хабарни ўқиб, ҳаммани ҳайратда қолдирди
ИИБ ходими MrBeast бўйича муҳим баёнот берди, машҳур блогернинг саёҳати бекор қилинди
ИИБ ходими MrBeast бўйича муҳим баёнот берди, машҳур блогернинг саёҳати бекор қилинди
Президент ва телебошловчини самимий мулоқоти: Ҳеч кимни ухлатмайсан, нега жим ўтирибсан?
Президент ва телебошловчини самимий мулоқоти: Ҳеч кимни ухлатмайсан, нега жим ўтирибсан?
3 ёшли қизни уриб ўлдирган онадан бошқа фарзанд олиб қўйилди
3 ёшли қизни уриб ўлдирган онадан бошқа фарзанд олиб қўйилди