Анқарадаги самимий мулоқот: Президент Туркиядаги ўзбек ёшларига нималарни насиҳат қилди?

·1·Ўзбекистон
Анқарадаги самимий мулоқот: Президент Туркиядаги ўзбек ёшларига нималарни насиҳат қилди?

Туркия Республикасига амалий ташриф билан келган Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевни Анқара шаҳрида таҳсил олаётган ва меҳнат қилаётган ватандошларимиз юксак эҳтиром ва самимият билан кутиб олди.

Давлатимиз раҳбари расмий тадбирлар орасида чет элдаги юртдошларимиз билан очиқ ва дилдан мулоқот ўтказиб, уларнинг яшаш тарзи, олий таълимдаги ютуқлари, кундалик муаммолари ҳамда истиқболдаги режалари билан яқиндан танишди.

Анқарадаги самимий мулоқот: Президент Туркиядаги ўзбек ёшларига нималарни насиҳат қилди?

«Бир дақиқа ҳам беҳуда ўтмасин»: Ёшларга муҳим чақириқ

Давлатимиз раҳбари хорижда юрган ўзбек ёшларига мурожаат қилиб, вақтнинг қадри ва замонавий билимларни эгаллаш стратегик вазифа эканини алоҳида таъкидлади:

  • Илм ва замонавий касблар: Президент қаерда бўлишдан қатъи назар, ҳар бир сонияни қадрлаб, илм олиш, илғор кўникмаларни ўзлаштириш ва дунё тажрибасини ўрганишга тинимсиз интилиш лозимлигини уқтирди;

  • Ватан равнақига қўшиладиган ҳисса: Хорижда эгалланган юқори сифатли билим ва малака Янги Ўзбекистоннинг буюк келажагини қуриш учун асосий пойдевор бўлиб хизмат қилиши қайд этилди;

  • Аждодлар меросини давом эттириш: Суҳбат давомида буюк алломаларимиз ва мутафаккир аждодларимизнинг илмий мероси қайта тикланаётган бир даврда ёшлар уларга муносиб ворис бўлишлари зарурлиги эслатиб ўтилди.

Анқарадаги самимий мулоқот: Президент Туркиядаги ўзбек ёшларига нималарни насиҳат қилди?

«Сизларнинг қайтишингиз учун барча шароитларни яратяпмиз»

Шавкат Мирзиёев хориждаги ватандошлар ҳар доим давлат эътиборида ва ғамхўрлигида эканини таъкидлаб, уларни қўллаб-қувватлаш бўйича қилинаётган ишларни очиқлади:

  • Доимий эътибор ва соғинч: «Мен ватандошларимизни доимо соғиниб, эслаб юраман. Сизларнинг яхши яшашингиз, Ватанга қайтиб, унинг равнақига муносиб ҳисса қўша олишингиз учун Ўзбекистонда барча шароитларни яратишга ҳаракат қиляпмиз», — дея таъкидлади давлат раҳбари;

  • Уй-жой ва иш ўринлари кафолати: Юртга қайтган мутахассислар учун замонавий инфратузилма яратиш, уларни уй-жой билан таъминлаш ҳамда ўз соҳаси бўйича муносиб рақобатбардош иш топиши учун қулай имкониятлар кўлами янада кенгайтирилмоқда;

  • Келажакка ишонч: Учрашув якунида Президент барча ватандошларга соғлик-саломатлик, ўқиш ва иш фаолиятларида улкан зафарлар тилади.

Анқарадаги самимий мулоқот: Президент Туркиядаги ўзбек ёшларига нималарни насиҳат қилди?

Мазкур самимий учрашув чет элда яшаётган юртдошларимизнинг Ватан билан алоқасини янада мустаҳкамлаб, уларнинг ўз юрти истиқболига бўлган дахлдорлик туйғусини яна бир карра кучайтирди.

Шавкат МирзиёевТуркияЎзбекистон-Туркия муносабатларихориждаги ватандошлар
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Президентлар ҳужжатларни имзолади: Бизнес ва фуқаролар учун қандай енгилликлар берилади?Президентлар ҳужжатларни имзолади: Бизнес ва фуқаролар учун қандай енгилликлар берилади?Бугун 21:19Янги имкониятлар: Ўзбекистон ва Туркия етакчилари юқори даражадаги кенгаш таъсис этмоқдаЯнги имкониятлар: Ўзбекистон ва Туркия етакчилари юқори даражадаги кенгаш таъсис этмоқдаБугун 21:10Саида Мирзиёева Туркия Президенти Режеп Таййип Эрдоған билан учрашдиСаида Мирзиёева Туркия Президенти Режеп Таййип Эрдоған билан учрашди16 октябр 00:30Туркияда автобус ёниб кетдиТуркияда автобус ёниб кетди1 июн 12:54Шавкат Мирзиёев Туркиядаги фожиа муносабати билан таъзия йўлладиШавкат Мирзиёев Туркиядаги фожиа муносабати билан таъзия йўллади31 май 22:54Шавкат Мирзиёев тунги Андижонда пиёда юрди: юракни тўлқинлантирувчи эксклюзив кадрларШавкат Мирзиёев тунги Андижонда пиёда юрди: юракни тўлқинлантирувчи эксклюзив кадрлар23 сентябр 23:20
ЭълонларҲамкорлик учун
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Ўзбек алифбоси ўзгарди: тўртта ҳарф энди бошқача ёзилади
Ўзбек алифбоси ўзгарди: тўртта ҳарф энди бошқача ёзилади
Ҳужжатсиз уй-жойлар бўйича 2027 йилги хатлов жадвали тасдиқланди
Ҳужжатсиз уй-жойлар бўйича 2027 йилги хатлов жадвали тасдиқланди
Эртага айрим ҳудудларда кучли ёмғир ва қор ёғиши мумкин
Эртага айрим ҳудудларда кучли ёмғир ва қор ёғиши мумкин
Сурхондарё, Фарғона ва Қашқадарёда ер силкиниши кузатилди
Сурхондарё, Фарғона ва Қашқадарёда ер силкиниши кузатилди
Ўзбекистонлик қиз халқаро танловда ZEEKR автомобилини ютиб олди
Ўзбекистонлик қиз халқаро танловда ZEEKR автомобилини ютиб олди
Ўзбекистонда эртага ёмғир ёғади: қайси ҳудудларда кутилмоқда?
Ўзбекистонда эртага ёмғир ёғади: қайси ҳудудларда кутилмоқда?
Ўзгидромет эртанги об-ҳаво прогнозини эълон қилди
Ўзгидромет эртанги об-ҳаво прогнозини эълон қилди
Дунёнинг 1-рақамли ютубери MrBeast Тошкент аэропортида қандай кутиб олинди? (видео)
Дунёнинг 1-рақамли ютубери MrBeast Тошкент аэропортида қандай кутиб олинди? (видео)