Анқарадаги самимий мулоқот: Президент Туркиядаги ўзбек ёшларига нималарни насиҳат қилди?
Туркия Республикасига амалий ташриф билан келган Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевни Анқара шаҳрида таҳсил олаётган ва меҳнат қилаётган ватандошларимиз юксак эҳтиром ва самимият билан кутиб олди.
Давлатимиз раҳбари расмий тадбирлар орасида чет элдаги юртдошларимиз билан очиқ ва дилдан мулоқот ўтказиб, уларнинг яшаш тарзи, олий таълимдаги ютуқлари, кундалик муаммолари ҳамда истиқболдаги режалари билан яқиндан танишди.
«Бир дақиқа ҳам беҳуда ўтмасин»: Ёшларга муҳим чақириқ
Давлатимиз раҳбари хорижда юрган ўзбек ёшларига мурожаат қилиб, вақтнинг қадри ва замонавий билимларни эгаллаш стратегик вазифа эканини алоҳида таъкидлади:
Илм ва замонавий касблар: Президент қаерда бўлишдан қатъи назар, ҳар бир сонияни қадрлаб, илм олиш, илғор кўникмаларни ўзлаштириш ва дунё тажрибасини ўрганишга тинимсиз интилиш лозимлигини уқтирди;
Ватан равнақига қўшиладиган ҳисса: Хорижда эгалланган юқори сифатли билим ва малака Янги Ўзбекистоннинг буюк келажагини қуриш учун асосий пойдевор бўлиб хизмат қилиши қайд этилди;
Аждодлар меросини давом эттириш: Суҳбат давомида буюк алломаларимиз ва мутафаккир аждодларимизнинг илмий мероси қайта тикланаётган бир даврда ёшлар уларга муносиб ворис бўлишлари зарурлиги эслатиб ўтилди.
«Сизларнинг қайтишингиз учун барча шароитларни яратяпмиз»
Шавкат Мирзиёев хориждаги ватандошлар ҳар доим давлат эътиборида ва ғамхўрлигида эканини таъкидлаб, уларни қўллаб-қувватлаш бўйича қилинаётган ишларни очиқлади:
Доимий эътибор ва соғинч: «Мен ватандошларимизни доимо соғиниб, эслаб юраман. Сизларнинг яхши яшашингиз, Ватанга қайтиб, унинг равнақига муносиб ҳисса қўша олишингиз учун Ўзбекистонда барча шароитларни яратишга ҳаракат қиляпмиз», — дея таъкидлади давлат раҳбари;
Уй-жой ва иш ўринлари кафолати: Юртга қайтган мутахассислар учун замонавий инфратузилма яратиш, уларни уй-жой билан таъминлаш ҳамда ўз соҳаси бўйича муносиб рақобатбардош иш топиши учун қулай имкониятлар кўлами янада кенгайтирилмоқда;
Келажакка ишонч: Учрашув якунида Президент барча ватандошларга соғлик-саломатлик, ўқиш ва иш фаолиятларида улкан зафарлар тилади.
Мазкур самимий учрашув чет элда яшаётган юртдошларимизнинг Ватан билан алоқасини янада мустаҳкамлаб, уларнинг ўз юрти истиқболига бўлган дахлдорлик туйғусини яна бир карра кучайтирди.
Изоҳлар 0
…