«Чинор» метро бекати кенг кўламли модернизация сабаб вақтинча ёпилади
Пойтахтимиз жамоат транспорти тизимини янада ривожлантириш ва йўловчиларга яратилаётган шароитларни замон талабларига мослаштириш борасида муҳим қадам ташланди. Жорий йилнинг 13 июнь кунидан эътиборан Тошкент метрополитенининг Ер усти ҳалқа йўли йўналишига тегишли бўлган «Чинор» (5-бекат) бекати йўловчиларни қабул қилишни вақтинчалик тўхтатади. Вазирлар Маҳкамаси томонидан тасдиқланган ва изчил илгари сурилаётган ушбу кенг қамровли реконструкция лойиҳаси бекат инфратузилмасини бутунлай янгилаш ҳамда объектнинг кундалик йўловчи ўтказувчанлик қувватини сезиларли даражада кенгайтиришга қаратилган. Мазкур қурилиш-таъмирлаш ишлари қарийб 50 кун давом этиши режалаштирилган.
Реконструкция жараёнида йўловчилар оқимининг хавфсиз ва тирбандликларсиз ҳаракатланишини таъминлаш мақсадида бекатнинг кириш ҳамда чиқиш ҳудудлари сезиларли даражада кенгайтирилади.
Инфратузилмани яхшилаш давомида аҳолининг барча қатламлари, хусусан, кекса ёшдаги отахон ва онахонларимиз, имконияти чекланган ёки ногиронлиги бўлган ватандошларимиз ҳамда ёш болали йўловчиларнинг метро хизматидан мутлақо қулай ва тўсиқларсиз фойдаланишларига алоҳида эътибор қаратилади. Шу мақсадда бекатда қўшимча равишда янги авлодга мансуб 12 та замонавий турникет ҳамда юқори сиғимга эга бўлган 4 та замонавий лифт ўрнатилиши кўзда тутилган.
Қурилиш ва таъмирлаш ишлари даврида йўловчиларга транспорт хизмати кўрсатиш узлуксизлигини таъминлаш мақсадида ташкил этилаётган қулайликлар билан қуйидаги жадвал орқали танишиб чиқишингиз мумкин:
Ҳаракатланиш ҳудуди (Маршрут)
Транспорт тури
Хизмат ҳақи
Ишлаш тартиби
«Чинор» ва «Янгиҳаёт» бекатлари ўртасида
Бепул махсус метробуслар
0 сўм (Мутлақо бепул)
Метрополитеннинг асосий иш жадвали асосида
Йўловчилар диққатига! Юзага келиши мумкин бўлган вақтинчалик ноқулайликларнинг олдини олиш ва фуқароларимизнинг ўз манзилларига кечикмай етиб боришларини таъминлаш мақсадида, «Чинор» ва «Янгиҳаёт» метро бекатлари оралиғида махсус метробуслар (автобуслар) қатнови ташкил этилмоқда. Ушбу бепул транспорт воситалари таъмирлаш ишлари якунлангунига қадар, белгиланган қатъий ҳаракат жадвали асосида тонгдан тунгача йўловчиларга хизмат кўрсатади.
Мутасаддиларнинг маълум қилишича, мазкур модернизация ишлари якунига етгач, «Чинор» бекати пойтахтимизнинг энг шинам, хавфсиз ва замонавий транспорт боғламаларидан бирига айланади. Метро йўловчиларидан вақтинчалик ноқулайликлар учун улардан тўғри тушунишларини сўраб, ҳаракат йўналишларини олдиндан режалаштириб олишларини тавсия этамиз.
Пойтахтимиз ҳаётидаги энг муҳим ўзгаришлар, транспорт соҳасидаги янгиликлар ва кундалик тизимимизга оид энг ишончли хабарларни ҳамиша Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!
…