«Чинор» метро бекати кенг кўламли модернизация сабаб вақтинча ёпилади

·0·Жамият
«Чинор» метро бекати кенг кўламли модернизация сабаб вақтинча ёпилади

Пойтахтимиз жамоат транспорти тизимини янада ривожлантириш ва йўловчиларга яратилаётган шароитларни замон талабларига мослаштириш борасида муҳим қадам ташланди. Жорий йилнинг 13 июнь кунидан эътиборан Тошкент метрополитенининг Ер усти ҳалқа йўли йўналишига тегишли бўлган «Чинор» (5-бекат) бекати йўловчиларни қабул қилишни вақтинчалик тўхтатади. Вазирлар Маҳкамаси томонидан тасдиқланган ва изчил илгари сурилаётган ушбу кенг қамровли реконструкция лойиҳаси бекат инфратузилмасини бутунлай янгилаш ҳамда объектнинг кундалик йўловчи ўтказувчанлик қувватини сезиларли даражада кенгайтиришга қаратилган. Мазкур қурилиш-таъмирлаш ишлари қарийб 50 кун давом этиши режалаштирилган.

Реконструкция жараёнида йўловчилар оқимининг хавфсиз ва тирбандликларсиз ҳаракатланишини таъминлаш мақсадида бекатнинг кириш ҳамда чиқиш ҳудудлари сезиларли даражада кенгайтирилади.

Инфратузилмани яхшилаш давомида аҳолининг барча қатламлари, хусусан, кекса ёшдаги отахон ва онахонларимиз, имконияти чекланган ёки ногиронлиги бўлган ватандошларимиз ҳамда ёш болали йўловчиларнинг метро хизматидан мутлақо қулай ва тўсиқларсиз фойдаланишларига алоҳида эътибор қаратилади. Шу мақсадда бекатда қўшимча равишда янги авлодга мансуб 12 та замонавий турникет ҳамда юқори сиғимга эга бўлган 4 та замонавий лифт ўрнатилиши кўзда тутилган.

Қурилиш ва таъмирлаш ишлари даврида йўловчиларга транспорт хизмати кўрсатиш узлуксизлигини таъминлаш мақсадида ташкил этилаётган қулайликлар билан қуйидаги жадвал орқали танишиб чиқишингиз мумкин:

Ҳаракатланиш ҳудуди (Маршрут)

Транспорт тури

Хизмат ҳақи

Ишлаш тартиби

«Чинор» ва «Янгиҳаёт» бекатлари ўртасида

Бепул махсус метробуслар

0 сўм (Мутлақо бепул)

Метрополитеннинг асосий иш жадвали асосида

Йўловчилар диққатига! Юзага келиши мумкин бўлган вақтинчалик ноқулайликларнинг олдини олиш ва фуқароларимизнинг ўз манзилларига кечикмай етиб боришларини таъминлаш мақсадида, «Чинор» ва «Янгиҳаёт» метро бекатлари оралиғида махсус метробуслар (автобуслар) қатнови ташкил этилмоқда. Ушбу бепул транспорт воситалари таъмирлаш ишлари якунлангунига қадар, белгиланган қатъий ҳаракат жадвали асосида тонгдан тунгача йўловчиларга хизмат кўрсатади.

Мутасаддиларнинг маълум қилишича, мазкур модернизация ишлари якунига етгач, «Чинор» бекати пойтахтимизнинг энг шинам, хавфсиз ва замонавий транспорт боғламаларидан бирига айланади. Метро йўловчиларидан вақтинчалик ноқулайликлар учун улардан тўғри тушунишларини сўраб, ҳаракат йўналишларини олдиндан режалаштириб олишларини тавсия этамиз.

Пойтахтимиз ҳаётидаги энг муҳим ўзгаришлар, транспорт соҳасидаги янгиликлар ва кундалик тизимимизга оид энг ишончли хабарларни ҳамиша Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Чирчиқ дарёси соҳили кутилмаганда ўпирилиб кетдиЧирчиқ дарёси соҳили кутилмаганда ўпирилиб кетдиКеча, 16:12Йўлларда хавфсизликни таъминлаш чоралари кучайтириладиЙўлларда хавфсизликни таъминлаш чоралари кучайтириладиКеча, 15:53Кадастр агентлиги раҳбарияти таркибида муҳим тайинловлар амалга оширилдиКадастр агентлиги раҳбарияти таркибида муҳим тайинловлар амалга оширилдиКеча, 12:14Фарғонада 13 ёшли бола машинада ЙТҲ содир қилдиФарғонада 13 ёшли бола машинада ЙТҲ содир қилдиКеча, 12:09Ўзбекистонда ноодатий сариқ тарвузлар оммалашмоқдаЎзбекистонда ноодатий сариқ тарвузлар оммалашмоқдаКеча, 09:42Жиззахда аттракцион синиши оқибатида 4 киши жароҳат олдиЖиззахда аттракцион синиши оқибатида 4 киши жароҳат олдиКеча, 08:58
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Ўзбекистондаги чўлнинг ўртасида пайдо бўлган улкан денгиз барчани ҳайратга солмоқда
Ўзбекистондаги чўлнинг ўртасида пайдо бўлган улкан денгиз барчани ҳайратга солмоқда
Катта Фарғона каналида тимсоҳ борлиги тасдиқландими?
Катта Фарғона каналида тимсоҳ борлиги тасдиқландими?
Қурилиш майдонидаги “жонли концерт”: ишчилар яратган ноодатий шоу интернетни забт этди
Қурилиш майдонидаги “жонли концерт”: ишчилар яратган ноодатий шоу интернетни забт этди
Қашқадарёда “полвон” чақалоқ туғилди
Қашқадарёда “полвон” чақалоқ туғилди
2007 йилги бола ўзининг ён қўшнисига уйланди
2007 йилги бола ўзининг ён қўшнисига уйланди
Самарқандда ҳайдовчи ухлаб қолгани сабабли дахшатли ЙТҲ содир этди
Самарқандда ҳайдовчи ухлаб қолгани сабабли дахшатли ЙТҲ содир этди
Қозоғистонда таниқли блогернинг операцияси фожеа билан якунланди
Қозоғистонда таниқли блогернинг операцияси фожеа билан якунланди
3200 долларлик гулдаста муҳокамаларга сабаб бўлди
3200 долларлик гулдаста муҳокамаларга сабаб бўлди