15 ёшли Асал Максумова Африканинг энг баланд чўққисини забт этиб барчани ҳайрон қолдирди (видео)

·3·Жамият
15 ёшли Асал Максумова Африканинг энг баланд чўққисини забт этиб барчани ҳайрон қолдирди (видео)

Ижтимоий тармоқларда 15 ёшли Асал Максумованинг Африкадаги Килиманжаро тоғи чўққисидан туриб Ўзбекистон Президентига йўллаган мурожаати акс этган видео тарқалди. Ёш сайёҳ 5895 метр баландликдаги чўққига кўтарилишини Ўзбекистон Республикаси мустақиллигининг 35 йиллигига бағишлаганини маълум қилди.

Асал Максумова видеомурожаатида ҳозирда Танзанияда, Африка қитъасининг энг баланд нуқтаси ҳисобланган Килиманжаро чўққисида турганини айтди. Унинг таъкидлашича, ушбу натижа билан у Килиманжаро чўққисига чиққан энг ёш ўзбекистонлик бўлган.

Ёш сайёҳ мурожаати давомида Президент Шавкат Мирзиёевга мустаҳкам соғлиқ, фаолиятида муваффақиятлар, халқимиз ва юртимизга эса фаровонлик тилади.

Шунингдек, у Ўзбекистонда ёшларнинг ривожланиши ва ўз мақсадларига эришиши учун яратилаётган имкониятлар учун миннатдорлик билдирди. Асал ўзининг ушбу ютуғи бошқа тенгдошларини ҳам янги марралар сари интилишга ва катта мақсадлар қўйишга руҳлантиришига умид билдирди.

15 ёшли қизнинг баланд тоғ чўққисидан йўллаган мурожаати ижтимоий тармоқ фойдаланувчилари эътиборини тортди.

Асал МаксумоваКилиманжароШавкат Мирзиёев
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Нигина Зарқараева
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ишхонада ҳамма масхара қилган фаррошнинг кимлигини директор ҳам билмасди...Ишхонада ҳамма масхара қилган фаррошнинг кимлигини директор ҳам билмасди...7 ноябр 12:40«20 та от ва 100 грамм тиллага қоламан»: Ўзбек қизи ва қирғиз йигити мулоқоти тармоқларни ёндирди«20 та от ва 100 грамм тиллага қоламан»: Ўзбек қизи ва қирғиз йигити мулоқоти тармоқларни ёндирди16 сентябр 19:11Қизини камбағал йигитга бермаган ота йиллар ўтиб энг катта хатосини англадиҚизини камбағал йигитга бермаган ота йиллар ўтиб энг катта хатосини англади31 октябр 22:48Миллионер ота нега бойлигини фарзандларига эмас, ўзини боққан бегона аёлга қолдирди?Миллионер ота нега бойлигини фарзандларига эмас, ўзини боққан бегона аёлга қолдирди?29 октябр 11:02Энди қачон шовқин қилиш мумкин эмас? Янги қоидалар кучга кирадиЭнди қачон шовқин қилиш мумкин эмас? Янги қоидалар кучга киради11 сентябр 08:34Қўқонда куёвнинг бир бўлак торти 4000 долларга сотилди: аукциондаги нарх ҳаммани ҳайрон қолдирдиҚўқонда куёвнинг бир бўлак торти 4000 долларга сотилди: аукциондаги нарх ҳаммани ҳайрон қолдирди26 сентябр 15:05
ЭълонларҲамкорлик учун
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

MrBeast Самарқанддаги воқеадан кейин Ўзбекистондан кетиб қолдими?
MrBeast Самарқанддаги воқеадан кейин Ўзбекистондан кетиб қолдими?
Сурхондарёлик 11 синф ўқувчиси бир вақтнинг ўзида АҚШнинг 7 та университетидан таклиф олди
Сурхондарёлик 11 синф ўқувчиси бир вақтнинг ўзида АҚШнинг 7 та университетидан таклиф олди
Нега илонлар ҳовлига келади ва уларни нима жалб қилади?
Нега илонлар ҳовлига келади ва уларни нима жалб қилади?
Жамоат жойидаги одобсиз хатти-ҳаракат: Нилуфар Ҳамидова узр сўради, иши судга юборилди
Жамоат жойидаги одобсиз хатти-ҳаракат: Нилуфар Ҳамидова узр сўради, иши судга юборилди
Эрини 20 йил кутиб яшаган аёл у қайтиб келган куни кутилмаган қарор қабул қилди
Эрини 20 йил кутиб яшаган аёл у қайтиб келган куни кутилмаган қарор қабул қилди
Никоҳ куни келин куёвнинг телефонидаги хабарни ўқиб, ҳаммани ҳайратда қолдирди
Никоҳ куни келин куёвнинг телефонидаги хабарни ўқиб, ҳаммани ҳайратда қолдирди
ИИБ ходими MrBeast бўйича муҳим баёнот берди, машҳур блогернинг саёҳати бекор қилинди
ИИБ ходими MrBeast бўйича муҳим баёнот берди, машҳур блогернинг саёҳати бекор қилинди
Сангардакда йўқолган 2 ёшли бола қидирилмоқда: топишга ёрдам берганларга 20 миллион сўм мукофот берилади
Сангардакда йўқолган 2 ёшли бола қидирилмоқда: топишга ёрдам берганларга 20 миллион сўм мукофот берилади