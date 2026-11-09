Краковдаги қонли ҳужум ортидан гумонланувчининг ота-онаси ва синглисининг ҳам жасадлари топилди

·27·Дунё
Краковдаги қонли ҳужум ортидан гумонланувчининг ота-онаси ва синглисининг ҳам жасадлари топилди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Краковдаги оммавий отишмани содир этган 24 ёшли гумонланувчининг ота-онаси ва синглиси Островец-Свентокшиски шаҳридаги хонадондан ўқотар қуролдан етказилган жароҳатлар билан ўлик ҳолда топилди.
  • 7 ноябр куни Краков марказида олти кишининг ўлимига сабаб бўлган ҳужумдан сўнг қўлга олинган ва шифохонада вафот этган гумонланувчи ушбу оила аъзоларининг ўлимига алоқадор бўлиши мумкин.

Польшанинг Краков шаҳрида 7 ноябрь куни содир бўлган оммавий отишма билан боғлиқ тергов давомида 24 ёшли гумонланувчининг ота-онаси ва синглиси ҳам ҳалок бўлгани маълум бўлди. Уларнинг жасадлари Краковдан қарийб 200 километр узоқликдаги Островетс-Свентокшиски шаҳрида жойлашган хонадондан топилган.

Маҳаллий полиция маълумотига кўра, марҳумлар 53 ёшли эркак, 52 ва 21 ёшли аёллар бўлган. Кейинчалик уларнинг гумонланувчининг отаси, онаси ва синглиси экани тасдиқланган. Дастлабки текширувларда жасадларда ўқотар қуролдан етказилган жароҳатлар аниқланган. Хонадондан еттита ўқотар қурол ҳам олиб қўйилган.

Эслатиб ўтамиз, 7 ноябрь куни 24 ёшли шахс Краков тарихий марказидаги Бош майдонга автомобилда кириб, тасодифий йўловчиларга қарата ўқ узган. Ҳодиса оқибатида олти киши ҳалок бўлган, 16 киши жароҳатланган. Жабрланганлар орасида икки нафар полиция ходими ҳам бор эди.

Полиция билан отишма вақтида яраланган гумонланувчи қўлга олиниб, оғир аҳволда шифохонага ётқизилган. Бироқ 9 ноябрь куни эрталаб унинг шифохонада вафот этгани маълум қилинди.

Польша ички ишлар вазири Marcin Kierwinski гумонланувчининг ўта ўнг радикал мафкураларга қизиққанини билдирган. Шунга қарамай, ҳужумларнинг аниқ сабаблари ва мотивлари юзасидан тергов давом этмоқда. Тергов органлари Краковдаги отишма ҳамда унинг оила аъзолари ўлимига бир шахс алоқадор бўлиши мумкинлигини тахмин қилмоқда.

Польша Бош вазири Дональд Туск Краковдаги ҳужумни террорчилик ҳаракати сифатида баҳолаган. Фожиа муносабати билан мамлакатда 8 ва 9 ноябрь кунлари миллий мотам эълон қилинган.

Краков отишмасиПольшаДональд ТускMarcin Kierwinski
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Нигина Зарқараева
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Краковдаги қонли отишма: 25 ёшли шахс оломонни ўққа тутди, 5 киши ҳалок бўлди (видео)Краковдаги қонли отишма: 25 ёшли шахс оломонни ўққа тутди, 5 киши ҳалок бўлди (видео)7 ноябр 22:37Европа Россия билан боғлиқ янги хавфдан огоҳлантирилдиЕвропа Россия билан боғлиқ янги хавфдан огоҳлантирилди19 сентябр 08:27Туркияда йўлдаги машиналарга қарата ўқ узган шахс 8 кишининг умрига зомин бўлдиТуркияда йўлдаги машиналарга қарата ўқ узган шахс 8 кишининг умрига зомин бўлди6 ноябр 12:04Туркияда қидирувдаги шахс аёл қиёфасида саккиз йил яшириндиТуркияда қидирувдаги шахс аёл қиёфасида саккиз йил яширинди5 октябр 09:03FlyDubai бортидаги қонли фожиа: Учувчи самолётни қулатмоқчи бўлди (видео)FlyDubai бортидаги қонли фожиа: Учувчи самолётни қулатмоқчи бўлди (видео)30 сентябр 15:13Олмаотада машина қўйиш жойи учун 37 ёшли эркак ваҳшийларча ўлдирилдиОлмаотада машина қўйиш жойи учун 37 ёшли эркак ваҳшийларча ўлдирилди14 октябр 19:37
ЭълонларҲамкорлик учун
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Миллионер рафиқаси бегона нигоҳлардан холи дам олиши учун 50 миллион долларга хусусий орол сотиб олди
Миллионер рафиқаси бегона нигоҳлардан холи дам олиши учун 50 миллион долларга хусусий орол сотиб олди
Ухлаб қолиш арафасида нега бирдан чўчиб уйғониб кетамиз?
Ухлаб қолиш арафасида нега бирдан чўчиб уйғониб кетамиз?
Хитойда келин куёвга 12 минг долларлик видеокарта совға қилди
Хитойда келин куёвга 12 минг долларлик видеокарта совға қилди
Ғозлар нега осмонда V шаклида учади? Бунинг ортида қандай сир бор?
Ғозлар нега осмонда V шаклида учади? Бунинг ортида қандай сир бор?
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
Қуёш сўнгач, сайёралар билан нима содир бўлиши маълум бўлди
Қуёш сўнгач, сайёралар билан нима содир бўлиши маълум бўлди