Шамоллашдан табиий ҳимоя: Қиш олдидан организм қайси озуқа моддаларига муҳтож бўлади?

·17·Саломатлик
Шамоллашдан табиий ҳимоя: Қиш олдидан организм қайси озуқа моддаларига муҳтож бўлади?
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Ноябр ойида организмнинг мавсумий стресс ва вирусларга қарши курашиш қобилиятини ошириш учун 7 та муҳим витамин ҳамда микроелементни рационга киритиш зарур.
  • Мутахассислар иммунитетни мустаҳкамлаш ва энергия даражасини сақлаб қолиш учун С ва Д витаминлари, рух, Омега-3, темир, магний ҳамда А ва Е витаминларига бой маҳсулотларни истеъмол қилишни тавсия этади.

Кузнинг сўнгги ойи — ноябрь ҳаво ҳароратининг кескин пасайиши, қуёш нурининг камайиши ва мавсумий вирусларнинг фаоллашуви билан ажралиб туради. Айни шу даврда инсон организми мослашиш стрессини бошидан кечиради: иммунитет заифлашади, сурункали чарчоқ кучаяди ва кайфият тушиши кузатилади.

Тиббиёт мутахассислари ва нутрициологлар совуқ кунларда организмни табиий равишда мустаҳкамлаш, вирусли инфекцияларга қарши курашиш ва энергия даражасини юқори сақлаш учун зарур бўлган 7 та асосий витамин ва микроэлементни маълум қилди.

Ноябрь рациони: Организм учун энг зарур 7 та модда

Қиш остонасида иммунитет ва умумий саломатликни қувватлантирувчи муҳим манбалар:

  • 1. С витамини — Табиий иммун қалқони:

    Иммунитетни мустаҳкамлашда энг биринчи ёрдамчи бўлиб, мавсумий шамоллаш ва инфекцияларга қарши курашади.

    Қаердан олиш мумкин: Цитрус мевалар (апельсин, лимон, мандарин), қизил булғор қалампири, брокколи, карам, киви, петрушка ва наъматак.

  • 2. D витамини — Қуёш танқислигига қарши:

    Қисқа кунлар ва булутли ҳаво шароитида D витамини танқислиги кескин ортади. У суякларни мустаҳкамлаш, иммунитетни кўтариш ва кузги тушкунликка (депрессияга) қарши туришда муҳим ўрин тутади.

    Қаердан олиш мумкин: Балиқ мойи, лосось, сельд, тухум сариғи ва табиий қўзиқоринлар.

  • 3. Рух (Цинк) — Вируслар тўсиғи:

    Ҳужайралар регенерациясини таъминлайди ва шамоллаш симптомлари бошланганда вируслар тарқалишининг олдини олишга ёрдам беради.

    Қаердан олиш мумкин: Қовоқ уруғи, сифатли мол гўшти, дуккакли маҳсулотлар (нўхат, мош, ловия), буғдой уруғи ва ёнғоқлар.

  • 4. Омега-3 ёғ кислоталари — Мия ва қон томирлари мудофааси:

    Қон айланишини яхшилайди, юрак-қон томир тизимини совуқ ҳарорат таъсиридан асрайди ва миянинг диққатни жамлаш қобилиятини оширади.

    Қаердан олиш мумкин: Ёғли денгиз балиқлари (лосось, тунец, сельд), зиғир уруғи, чиа уруғи ва ёнғоқ.

  • 5. Темир — Энергия ва камқонликка қарши восита:

    Тўқималарга кислород ташишда иштирок этиб, ноябрдаги уйқучанлик ва сурункали қувватсизликни бартараф этади.

    Қаердан олиш мумкин: Қизил гўшт, мол жигари, исмалоқ, ясмиқ (чечевица) ва дуккаклилар.

  • 6. Магний — Стресс ва уйқусизлик давоси:

    Асаб тизимини тинчлантиради, кузги безовталикни пасайтиради ва чуқур, сифатли уйқуни таъминлайди.

    Қаердан олиш мумкин: Бодом, исмалоқ, қора шоколад (камида 70%), гречка, авокадо ва банан.

  • 7. Антиоксидантлар (А ва Е витаминлари) — Ҳужайра ва тери ҳимояси:

    Совуқ ва қуруқ шамол таъсирида тери қуришининг олдини олади, ҳужайраларни эркин радикаллар зараридан ҳимоя қилади ва кўриш ўткирлигини таъминлайди.

    Қаердан олиш мумкин: Сабзи, ширин картошка (батат), кўкатлар (А витамини); бодом, кунгабоқар уруғи ва сифатли ўсимлик мойлари (Е витамини).

Кузги озуқавий мувозанат харитаси

Модда / Витамин

Асосий вазифаси

Энг бой табиий манбалар

С витамини

Инфекцияларга қарши кураш, иммун ҳимоя

Цитруслар, булғор қалампири, киви

D витамини

Суяклар мустаҳкамлиги, кузги кайфият

Лосось, тухум сариғи, балиқ мойи

Рух (Цинк)

Вируслар кўпайишини тўхтатиш

Қовоқ уруғи, мол гўшти, дуккаклилар

Омега-3

Мия фаолияти, томирлар эластиклиги

Ёғли балиқлар, зиғир ва чиа уруғи

Темир

Қувват, гемоглобин ва кислород алмашинуви

Қизил гўшт, мол жигари, исмалоқ

Магний

Асабларни тинчлантириш, сифатли уйқу

Бодом, қора шоколад, гречка

А ва Е витаминлари

Тери қуришининг олдини олиш, ҳужайра ҳимояси

Сабзи, ўсимлик ёғлари, бодом

Мавсумга мослашиш бўйича мутахассис тавсияси

Ноябрь ойида таомномани фақат хамир ва оғир таомлар билан чеклаб қўймай, кунлик овқатланиш тартибига юқоридаги микроэлементларга бой маҳсулотларни мунтазам киритиш тавсия этилади. Бу нафақат қиш мавсумига соғлом ва енгил ўтишни таъминлайди, балки дори-дармонларсиз, табиий йўл билан юқори иммунитетга эришишга ёрдам беради.

иммунитетвитаминларсоғлом овқатланишнутрициология
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Шоколаднинг табиий ўринбосари: Кузнинг энг ширин меваси кайфиятни қандай кўтаради?Шоколаднинг табиий ўринбосари: Кузнинг энг ширин меваси кайфиятни қандай кўтаради?3 ноябр 21:40Организм учун энг фойдали 5 та қуритилган меваОрганизм учун энг фойдали 5 та қуритилган мева31 октябр 06:29Организм учун энг фойдали 5 та меваОрганизм учун энг фойдали 5 та мева29 октябр 05:19Жигарранг тухум оқ тухумдан фойдалироқми?Жигарранг тухум оқ тухумдан фойдалироқми?29 октябр 10:01Совуқ ҳавода бош кийимсиз юриш танага қандай зарба бериши маълум қилиндиСовуқ ҳавода бош кийимсиз юриш танага қандай зарба бериши маълум қилиндиБугун 08:44Буйрак ва ўт қопидаги тошлардан халос бўлиш сири: Нега шолғом истеъмол қилиш керак?Буйрак ва ўт қопидаги тошлардан халос бўлиш сири: Нега шолғом истеъмол қилиш керак?Кеча 00:24
ЭълонларҲамкорлик учун
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?

Кўп ўқилганлар Саломатлик янгиликлар

Юрак хуружи олдидан пайдо бўладиган 6 та белги
Юрак хуружи олдидан пайдо бўладиган 6 та белги
Россия одамларни криосақлаш бўйича дунёда иккинчи ўринда турибди
Россия одамларни криосақлаш бўйича дунёда иккинчи ўринда турибди
Юрак хуружи: эрталаб қайси белгиларга эътибор бериш керак?
Юрак хуружи: эрталаб қайси белгиларга эътибор бериш керак?
Ажинлар ортидаги ҳақиқат: Аввалги ва ҳозирги 50 ёшлилар ўртасидаги туб фарқлар
Ажинлар ортидаги ҳақиқат: Аввалги ва ҳозирги 50 ёшлилар ўртасидаги туб фарқлар
Суяклар заифлашмаслиги учун қайси маҳсулотларни чеклаш керак?
Суяклар заифлашмаслиги учун қайси маҳсулотларни чеклаш керак?
Эрта ажин сабабчиси: Кореялик жарроҳ терини тез қаритадиган 5 та маҳсулотни очиқлади
Эрта ажин сабабчиси: Кореялик жарроҳ терини тез қаритадиган 5 та маҳсулотни очиқлади
Ўзингизга айтган сўзларингиз танангизни даволаши ёки заҳарлаши мумкин экан
Ўзингизга айтган сўзларингиз танангизни даволаши ёки заҳарлаши мумкин экан
Олимлар ва шифокорлар бешикнинг бола соғлиғига яширин зарарларини очиқлади (видео)
Олимлар ва шифокорлар бешикнинг бола соғлиғига яширин зарарларини очиқлади (видео)