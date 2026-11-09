Шамоллашдан табиий ҳимоя: Қиш олдидан организм қайси озуқа моддаларига муҳтож бўлади?
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Ноябр ойида организмнинг мавсумий стресс ва вирусларга қарши курашиш қобилиятини ошириш учун 7 та муҳим витамин ҳамда микроелементни рационга киритиш зарур.
- Мутахассислар иммунитетни мустаҳкамлаш ва энергия даражасини сақлаб қолиш учун С ва Д витаминлари, рух, Омега-3, темир, магний ҳамда А ва Е витаминларига бой маҳсулотларни истеъмол қилишни тавсия этади.
Кузнинг сўнгги ойи — ноябрь ҳаво ҳароратининг кескин пасайиши, қуёш нурининг камайиши ва мавсумий вирусларнинг фаоллашуви билан ажралиб туради. Айни шу даврда инсон организми мослашиш стрессини бошидан кечиради: иммунитет заифлашади, сурункали чарчоқ кучаяди ва кайфият тушиши кузатилади.
Тиббиёт мутахассислари ва нутрициологлар совуқ кунларда организмни табиий равишда мустаҳкамлаш, вирусли инфекцияларга қарши курашиш ва энергия даражасини юқори сақлаш учун зарур бўлган 7 та асосий витамин ва микроэлементни маълум қилди.
Ноябрь рациони: Организм учун энг зарур 7 та модда
Қиш остонасида иммунитет ва умумий саломатликни қувватлантирувчи муҳим манбалар:
1. С витамини — Табиий иммун қалқони:
Иммунитетни мустаҳкамлашда энг биринчи ёрдамчи бўлиб, мавсумий шамоллаш ва инфекцияларга қарши курашади.
Қаердан олиш мумкин: Цитрус мевалар (апельсин, лимон, мандарин), қизил булғор қалампири, брокколи, карам, киви, петрушка ва наъматак.
2. D витамини — Қуёш танқислигига қарши:
Қисқа кунлар ва булутли ҳаво шароитида D витамини танқислиги кескин ортади. У суякларни мустаҳкамлаш, иммунитетни кўтариш ва кузги тушкунликка (депрессияга) қарши туришда муҳим ўрин тутади.
Қаердан олиш мумкин: Балиқ мойи, лосось, сельд, тухум сариғи ва табиий қўзиқоринлар.
3. Рух (Цинк) — Вируслар тўсиғи:
Ҳужайралар регенерациясини таъминлайди ва шамоллаш симптомлари бошланганда вируслар тарқалишининг олдини олишга ёрдам беради.
Қаердан олиш мумкин: Қовоқ уруғи, сифатли мол гўшти, дуккакли маҳсулотлар (нўхат, мош, ловия), буғдой уруғи ва ёнғоқлар.
4. Омега-3 ёғ кислоталари — Мия ва қон томирлари мудофааси:
Қон айланишини яхшилайди, юрак-қон томир тизимини совуқ ҳарорат таъсиридан асрайди ва миянинг диққатни жамлаш қобилиятини оширади.
Қаердан олиш мумкин: Ёғли денгиз балиқлари (лосось, тунец, сельд), зиғир уруғи, чиа уруғи ва ёнғоқ.
5. Темир — Энергия ва камқонликка қарши восита:
Тўқималарга кислород ташишда иштирок этиб, ноябрдаги уйқучанлик ва сурункали қувватсизликни бартараф этади.
Қаердан олиш мумкин: Қизил гўшт, мол жигари, исмалоқ, ясмиқ (чечевица) ва дуккаклилар.
6. Магний — Стресс ва уйқусизлик давоси:
Асаб тизимини тинчлантиради, кузги безовталикни пасайтиради ва чуқур, сифатли уйқуни таъминлайди.
Қаердан олиш мумкин: Бодом, исмалоқ, қора шоколад (камида 70%), гречка, авокадо ва банан.
7. Антиоксидантлар (А ва Е витаминлари) — Ҳужайра ва тери ҳимояси:
Совуқ ва қуруқ шамол таъсирида тери қуришининг олдини олади, ҳужайраларни эркин радикаллар зараридан ҳимоя қилади ва кўриш ўткирлигини таъминлайди.
Қаердан олиш мумкин: Сабзи, ширин картошка (батат), кўкатлар (А витамини); бодом, кунгабоқар уруғи ва сифатли ўсимлик мойлари (Е витамини).
Кузги озуқавий мувозанат харитаси
Модда / Витамин
Асосий вазифаси
Энг бой табиий манбалар
С витамини
Инфекцияларга қарши кураш, иммун ҳимоя
Цитруслар, булғор қалампири, киви
D витамини
Суяклар мустаҳкамлиги, кузги кайфият
Лосось, тухум сариғи, балиқ мойи
Рух (Цинк)
Вируслар кўпайишини тўхтатиш
Қовоқ уруғи, мол гўшти, дуккаклилар
Омега-3
Мия фаолияти, томирлар эластиклиги
Ёғли балиқлар, зиғир ва чиа уруғи
Темир
Қувват, гемоглобин ва кислород алмашинуви
Қизил гўшт, мол жигари, исмалоқ
Магний
Асабларни тинчлантириш, сифатли уйқу
Бодом, қора шоколад, гречка
А ва Е витаминлари
Тери қуришининг олдини олиш, ҳужайра ҳимояси
Сабзи, ўсимлик ёғлари, бодом
Мавсумга мослашиш бўйича мутахассис тавсияси
Ноябрь ойида таомномани фақат хамир ва оғир таомлар билан чеклаб қўймай, кунлик овқатланиш тартибига юқоридаги микроэлементларга бой маҳсулотларни мунтазам киритиш тавсия этилади. Бу нафақат қиш мавсумига соғлом ва енгил ўтишни таъминлайди, балки дори-дармонларсиз, табиий йўл билан юқори иммунитетга эришишга ёрдам беради.
Изоҳлар 0
…