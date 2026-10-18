Тошкентда чақалоқ кўринишидаги ўйинчоқ ичидан гиёҳвандлик моддаси топилди

·32·Жамият
Тошкентда чақалоқ кўринишидаги ўйинчоқ ичидан гиёҳвандлик моддаси топилди

Тошкент шаҳрида чақалоқ шаклидаги ўйинчоқ ичига гиёҳвандлик моддасини яшириб олиб кетаётган 56 ёшли аёл ушланди. У Фарғона вилоятидан олиб келинган “гашиш” моддасини пойтахтда сотишни режалаштирганликда гумон қилинмоқда.

Тошкент вилояти Ички ишлар бош бошқармаси маълумотига кўра, ҳолат Кибержиноятларга қарши курашиш бошқармаси ва Нурафшон шаҳар Ички ишлар бўлими тезкор ходимлари ҳамкорлигида ўтказилган тадбир давомида аниқланган.

Бектемир тумани ҳудудида ҳаракатланаётган “Nexia-3” автомобили тўхтатилиб, текширувдан ўтказилган. Машинада бўлган, 1970 йилда туғилган Г.А. исмли аёлнинг буюмлари орасидан чақалоқ кўринишидаги ўйинчоқ топилган. Унинг одатдагидан оғирроқ экани ходимларда шубҳа уйғотган.

Текширув давомида ўйинчоқ ичига саккизта қадоққа жойланган гиёҳвандлик моддаси яширилгани аниқланган. Ҳар бир қадоқнинг оғирлиги 100–150 граммни ташкил этган. Дастлабки суриштирувларга кўра, аёл ушбу моддани Фарғона вилоятидан сотиб олиб, Тошкентда сотиш учун олиб келаётган бўлган. Автомобиль ҳайдовчиси эса такси хизматида ишлашини ва аёлни аввал танимаганини билдирган.

Мазкур ҳолат юзасидан Жиноят кодексининг 273-моддаси 6-қисми билан жиноят иши қўзғатилган. Айни пайтда тергов ҳаракатлари давом этмоқда.

ТошкентФарғона вилоятигиёҳвандлик моддасиБектемир тумани
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Нигина Зарқараева
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

"Сиз ғолибсиз!" деган қўнғироқлар ортида 300 млн сўмлик фирибгарлик тургани аниқланди"Сиз ғолибсиз!" деган қўнғироқлар ортида 300 млн сўмлик фирибгарлик тургани аниқланди30 сентябр 14:29Тошкентда автобус ҳаракати пайтида пиёда ҳалок бўлдиТошкентда автобус ҳаракати пайтида пиёда ҳалок бўлди6 июн 22:42Тошкент шаҳрида солиқ ходимлари пора билан ушландиТошкент шаҳрида солиқ ходимлари пора билан ушланди26 май 12:09Молиявий хизматларга қаерда талаб юқори? ТОП-14 рейтинг...Молиявий хизматларга қаерда талаб юқори? ТОП-14 рейтинг...29 июн 15:00Сурхондарёда 3 килограммдан ортиқ гиёҳвандлик моддаси мусодара қилиндиСурхондарёда 3 килограммдан ортиқ гиёҳвандлик моддаси мусодара қилинди22 август 17:15ДХХдан Фарғона ва Наманганда махсус амалиёт: 2,6 кг “гашиш” тўхтатиб қолинди!ДХХдан Фарғона ва Наманганда махсус амалиёт: 2,6 кг “гашиш” тўхтатиб қолинди!28 сентябр 11:09
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

MrBeast Самарқанддаги воқеадан кейин Ўзбекистондан кетиб қолдими?
MrBeast Самарқанддаги воқеадан кейин Ўзбекистондан кетиб қолдими?
Худоёрхон ўрдасидаги базми-жамшид ортидан музей-қўриқхона директори жазоланди
Худоёрхон ўрдасидаги базми-жамшид ортидан музей-қўриқхона директори жазоланди
ИИБ ходими MrBeast бўйича муҳим баёнот берди, машҳур блогернинг саёҳати бекор қилинди
ИИБ ходими MrBeast бўйича муҳим баёнот берди, машҳур блогернинг саёҳати бекор қилинди
Чорсуда қўшиқ куйлаб пул сўраган бола Миллий гвардия ходимлари томонидан олиб кетилди
Чорсуда қўшиқ куйлаб пул сўраган бола Миллий гвардия ходимлари томонидан олиб кетилди
Қидирув ҳаракатлари давом этмоқда
Қидирув ҳаракатлари давом этмоқда
Наманганда 5 ёшли қиз зўрланиши билан боғлиқ иш бўйича қўшимча маълумотлар берилди
Наманганда 5 ёшли қиз зўрланиши билан боғлиқ иш бўйича қўшимча маълумотлар берилди
75 килолик тарвуз! Ўзбекистонда етиштирилган баҳайбат полиз маҳсулоти барчани ҳайратга солди
75 килолик тарвуз! Ўзбекистонда етиштирилган баҳайбат полиз маҳсулоти барчани ҳайратга солди
Ўзбекистон паспорти билан қайси давлатларга визасиз бориш мумкин?
Ўзбекистон паспорти билан қайси давлатларга визасиз бориш мумкин?