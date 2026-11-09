Қаршида кучли шамол оқибатлари: Том учиб машина устига қулади, йўлларда фавқулодда ҳолат

·43·Жамият
Қаршида кучли шамол оқибатлари: Том учиб машина устига қулади, йўлларда фавқулодда ҳолат
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • 2026 йил 9 ноябр куни Қарши шаҳрида кузатилган шиддатли шамол ва ёғингарчилик инфратузилмага зиён етказиб, бир қатор нохуш ҳодисаларни келтириб чиқарди.
  • Кучли шамол кўп қаватли бинонинг том қисмини учириб юбориши натижасида йўл четида тўхтаб турган енгил автомобил босиб қолинди ва йўлда тирбандлик юзага келди.
  • Бундан ташқари, шаҳар кўчаларида ёмғир сабабли юзага келган сирпанчиқ йўллар туфайли автомобил ағдарилиб кетди.

2026 йил 9 ноябрь куни Қашқадарё вилояти маъмурий маркази — Қарши шаҳрида об-ҳавонинг кескин ўзгариши ва шиддатли шамол эсиши бир қатор нохуш ҳодисаларни келтириб чиқарди.

Тезлиги кучайган кучли шамол ва ундан сўнг бошланган ёғингарчилик шаҳар инфратузилмасига зиён етказиб, автомобиллар ҳаракатини издан чиқарди ҳамда кўчаларда хавфли вазиятларни юзага келтирди.

Бино томи узилиб кетди ва машинани босиб қолди

Шаҳар марказига туташ кўчалардан бирида кучли шамол босимига дош беролмаган кўп қаватли бинонинг йирик ёғоч ва тунука конструкцияли том қисми бутунлигича пастга қулади:

  • Конструкциянинг узилиши: Шамол кучи маҳкамлагичларни синдириб, улкан том қопламасини автойўл қатнов қисмига ва пиёдалар йўлагига учириб юборган;

  • Автомобилга етказилган зарар: Учиб тушган оғир том бўлаклари шу ерда тўхтаб турган қора рангли енгил автомашинани тўғридан-тўғри босиб қолиб, транспорт воситасига жиддий техник шикаст етказди;

  • Ҳаракатнинг чекланиши: Йўлнинг бутун бир қатнов қисмини ёғоч ва тунука парчалари тўсиб қўйгани сабабли кўчада катта тирбандлик юзага келди ва транспорт воситалари айланиб ўтишга мажбур бўлди.

Ёмғир оқибатидаги сирпанчиқ йўллар ва ағдарилган автомобиль

Шамол ортидан бошланган ёғингарчилик йўллардаги хавфни янада оширди:

  • Сирпанчиқ қоплама: Асфальтнинг ҳўлланиши ва кучли шамол оқими ҳайдовчилар учун кўриш ва бошқариш имкониятини қийинлаштирди;

  • ЙТҲ ҳолати: Шаҳар кўчаларидан бирида ҳаракатланиб кетаётган енгил автомобиль сирпаниб кетиш оқибатида бошқарувни йўқотиб, йўл четида ағдарилиб кетган.

9 ноябрдаги Қарши воқеалари тафсилотлари

Ҳодиса тури

Жой / Вазият

Келтириб чиқарган оқибатлар

Том қисмининг учиши

Шаҳар биноларидан бири

Улкан ёғоч ва тунука конструкция йўлга қулади

Автотранспорт шикастланиши

Йўл четидаги ҳудуд

Тўхтаб турган енгил машина том остида қолиб мажақланди

Йўл-транспорт ҳодисаси

Шаҳар қатнов кўчаси

Сирпанчиқ йўлда ҳаракатланган машина ағдарилди

Транспорт оқими

Асосий йўналишлар

Йўл бўйлаб ҳаракат вақтинча тўсиб қўйилди ва тирбандлик юзага келди

Масъуллар огоҳлантириши ва хавфсизлик талаби

Ҳозирча юз берган ҳодисалар оқибатида жароҳатланганлар ёки етказилган умумий моддий зарар миқдори бўйича расмий ташкилотлар томонидан қўшимча маълумот берилмади.

Фавқулодда вазиятлар хизмати ҳамда йўл ҳаракати хавфсизлиги ходимлари фуқароларни, айниқса ҳайдовчи ва пиёдаларни кескин об-ҳаво шароитида сергак бўлишга, автомобилларни кўп қаватли бинолар, дарахтлар ёки реклама баннерлари остида қолдирмасликка ҳамда сирпанчиқ йўлларда оралиқ масофани сақлаб ҳаракатланишга чақирмоқда.

ҚаршиҚашқадарёФавқулодда вазиятларТабиий офат
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Қаршида тиббий фожиа: 21 ёшли қиз бурун орқали ўтказилган операциядан сўнг вафот этдиҚаршида тиббий фожиа: 21 ёшли қиз бурун орқали ўтказилган операциядан сўнг вафот этди30 октябр 14:43Қашқадарёда хотинини калтаклаган эркак 3 йилга қамалдиҚашқадарёда хотинини калтаклаган эркак 3 йилга қамалди13 октябр 05:41Қашқадарёлик жуфтлик 35 йил ўтиб никоҳини расмийлаштирдиҚашқадарёлик жуфтлик 35 йил ўтиб никоҳини расмийлаштирди21 август 14:41Қашқадарёда 3 та мактабнинг барча битирувчилари талаба бўлдиҚашқадарёда 3 та мактабнинг барча битирувчилари талаба бўлди17 август 12:17Қашқадарёда аёлнинг калтаклангани акс этган видео тарқалдиҚашқадарёда аёлнинг калтаклангани акс этган видео тарқалди5 август 10:50Итни Damas'га боғлаб судраган ҳайдовчи жавобгарликка тортиладиИтни Damas'га боғлаб судраган ҳайдовчи жавобгарликка тортилади25 июл 14:41
ЭълонларҲамкорлик учун
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

MrBeast Самарқанддаги воқеадан кейин Ўзбекистондан кетиб қолдими?
MrBeast Самарқанддаги воқеадан кейин Ўзбекистондан кетиб қолдими?
Сурхондарёлик 11 синф ўқувчиси бир вақтнинг ўзида АҚШнинг 7 та университетидан таклиф олди
Сурхондарёлик 11 синф ўқувчиси бир вақтнинг ўзида АҚШнинг 7 та университетидан таклиф олди
Нега илонлар ҳовлига келади ва уларни нима жалб қилади?
Нега илонлар ҳовлига келади ва уларни нима жалб қилади?
Жамоат жойидаги одобсиз хатти-ҳаракат: Нилуфар Ҳамидова узр сўради, иши судга юборилди
Жамоат жойидаги одобсиз хатти-ҳаракат: Нилуфар Ҳамидова узр сўради, иши судга юборилди
Эрини 20 йил кутиб яшаган аёл у қайтиб келган куни кутилмаган қарор қабул қилди
Эрини 20 йил кутиб яшаган аёл у қайтиб келган куни кутилмаган қарор қабул қилди
Никоҳ куни келин куёвнинг телефонидаги хабарни ўқиб, ҳаммани ҳайратда қолдирди
Никоҳ куни келин куёвнинг телефонидаги хабарни ўқиб, ҳаммани ҳайратда қолдирди
ИИБ ходими MrBeast бўйича муҳим баёнот берди, машҳур блогернинг саёҳати бекор қилинди
ИИБ ходими MrBeast бўйича муҳим баёнот берди, машҳур блогернинг саёҳати бекор қилинди
Сангардакда йўқолган 2 ёшли бола қидирилмоқда: топишга ёрдам берганларга 20 миллион сўм мукофот берилади
Сангардакда йўқолган 2 ёшли бола қидирилмоқда: топишга ёрдам берганларга 20 миллион сўм мукофот берилади