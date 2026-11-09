Қаршида кучли шамол оқибатлари: Том учиб машина устига қулади, йўлларда фавқулодда ҳолат
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- 2026 йил 9 ноябр куни Қарши шаҳрида кузатилган шиддатли шамол ва ёғингарчилик инфратузилмага зиён етказиб, бир қатор нохуш ҳодисаларни келтириб чиқарди.
- Кучли шамол кўп қаватли бинонинг том қисмини учириб юбориши натижасида йўл четида тўхтаб турган енгил автомобил босиб қолинди ва йўлда тирбандлик юзага келди.
- Бундан ташқари, шаҳар кўчаларида ёмғир сабабли юзага келган сирпанчиқ йўллар туфайли автомобил ағдарилиб кетди.
2026 йил 9 ноябрь куни Қашқадарё вилояти маъмурий маркази — Қарши шаҳрида об-ҳавонинг кескин ўзгариши ва шиддатли шамол эсиши бир қатор нохуш ҳодисаларни келтириб чиқарди.
Тезлиги кучайган кучли шамол ва ундан сўнг бошланган ёғингарчилик шаҳар инфратузилмасига зиён етказиб, автомобиллар ҳаракатини издан чиқарди ҳамда кўчаларда хавфли вазиятларни юзага келтирди.
Бино томи узилиб кетди ва машинани босиб қолди
Шаҳар марказига туташ кўчалардан бирида кучли шамол босимига дош беролмаган кўп қаватли бинонинг йирик ёғоч ва тунука конструкцияли том қисми бутунлигича пастга қулади:
Конструкциянинг узилиши: Шамол кучи маҳкамлагичларни синдириб, улкан том қопламасини автойўл қатнов қисмига ва пиёдалар йўлагига учириб юборган;
Автомобилга етказилган зарар: Учиб тушган оғир том бўлаклари шу ерда тўхтаб турган қора рангли енгил автомашинани тўғридан-тўғри босиб қолиб, транспорт воситасига жиддий техник шикаст етказди;
Ҳаракатнинг чекланиши: Йўлнинг бутун бир қатнов қисмини ёғоч ва тунука парчалари тўсиб қўйгани сабабли кўчада катта тирбандлик юзага келди ва транспорт воситалари айланиб ўтишга мажбур бўлди.
Ёмғир оқибатидаги сирпанчиқ йўллар ва ағдарилган автомобиль
Шамол ортидан бошланган ёғингарчилик йўллардаги хавфни янада оширди:
Сирпанчиқ қоплама: Асфальтнинг ҳўлланиши ва кучли шамол оқими ҳайдовчилар учун кўриш ва бошқариш имкониятини қийинлаштирди;
ЙТҲ ҳолати: Шаҳар кўчаларидан бирида ҳаракатланиб кетаётган енгил автомобиль сирпаниб кетиш оқибатида бошқарувни йўқотиб, йўл четида ағдарилиб кетган.
9 ноябрдаги Қарши воқеалари тафсилотлари
Ҳодиса тури
Жой / Вазият
Келтириб чиқарган оқибатлар
Том қисмининг учиши
Шаҳар биноларидан бири
Улкан ёғоч ва тунука конструкция йўлга қулади
Автотранспорт шикастланиши
Йўл четидаги ҳудуд
Тўхтаб турган енгил машина том остида қолиб мажақланди
Йўл-транспорт ҳодисаси
Шаҳар қатнов кўчаси
Сирпанчиқ йўлда ҳаракатланган машина ағдарилди
Транспорт оқими
Асосий йўналишлар
Йўл бўйлаб ҳаракат вақтинча тўсиб қўйилди ва тирбандлик юзага келди
Масъуллар огоҳлантириши ва хавфсизлик талаби
Ҳозирча юз берган ҳодисалар оқибатида жароҳатланганлар ёки етказилган умумий моддий зарар миқдори бўйича расмий ташкилотлар томонидан қўшимча маълумот берилмади.
Фавқулодда вазиятлар хизмати ҳамда йўл ҳаракати хавфсизлиги ходимлари фуқароларни, айниқса ҳайдовчи ва пиёдаларни кескин об-ҳаво шароитида сергак бўлишга, автомобилларни кўп қаватли бинолар, дарахтлар ёки реклама баннерлари остида қолдирмасликка ҳамда сирпанчиқ йўлларда оралиқ масофани сақлаб ҳаракатланишга чақирмоқда.
Изоҳлар 0
…