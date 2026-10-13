Қашқадарёда хотинини калтаклаган эркак 3 йилга қамалди

·20·Жамият
Қашқадарёда хотинини калтаклаган эркак 3 йилга қамалди

Қашқадарё вилоятининг Қарши шаҳрида хотинига тан жароҳати етказган эркакка суд ҳукми билан уч йил муддатга озодликдан маҳрум қилиш жазоси тайинланди. Бу ҳақда журналист Шавкат Аминов тайёрлаган лавҳада маълум қилинди.

Лавҳада айтилишича, эр-хотин ўртасидаги мунтазам келишмовчиликлар сабаб аёл фарзандлари билан ижарада яшаб келган. Турмуш ўртоғининг зўравонлиги туфайли у ҳимоя ордери ҳам олган.

Воқеа куни эркак ишга кетишидан олдин хотини ва фарзандларини кўриш учун аёл яшаётган уйга борган. Шу ерда эр-хотин ўртасида яна жанжал келиб чиққан ва можаро зўравонлик билан якунланган.

Аёлнинг суддаги кўрсатмасига кўра, эри уни урганида боши шкафга ҳам урилиб, жиддий жароҳат олган. Шунингдек, эркак аёли ва қизига тегишли телефонлар ҳамда уйда бўлган 5 миллион сўм пулни олиб кетган.

Суд ҳукмига кўра, хотинига тан жароҳати етказган эркак уч йил муддатга озодликдан маҳрум қилинган.

ҚашқадарёҚаршиоилавий зўравонликҳимоя ордери
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Чарос
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Қашқадарёлик жуфтлик 35 йил ўтиб никоҳини расмийлаштирдиҚашқадарёлик жуфтлик 35 йил ўтиб никоҳини расмийлаштирди21 август 14:41Қашқадарёда 3 та мактабнинг барча битирувчилари талаба бўлдиҚашқадарёда 3 та мактабнинг барча битирувчилари талаба бўлди17 август 12:17Қашқадарёда 3 ёшли қиз ўгай онаси томонидан уриб ўлдирилдиҚашқадарёда 3 ёшли қиз ўгай онаси томонидан уриб ўлдирилди3 октябр 13:57Қашқадарёда аёлнинг калтаклангани акс этган видео тарқалдиҚашқадарёда аёлнинг калтаклангани акс этган видео тарқалди5 август 10:50Итни Damas'га боғлаб судраган ҳайдовчи жавобгарликка тортиладиИтни Damas'га боғлаб судраган ҳайдовчи жавобгарликка тортилади25 июл 14:4110 йиллик кутувдан сўнг 3 эгизак дунёга келди10 йиллик кутувдан сўнг 3 эгизак дунёга келди16 июл 16:51
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Фарғонада ноодатий манзара: юзлаб тирик балиқ йўлга сочилди
Фарғонада ноодатий манзара: юзлаб тирик балиқ йўлга сочилди
Худоёрхон ўрдасидаги базми-жамшид ортидан музей-қўриқхона директори жазоланди
Худоёрхон ўрдасидаги базми-жамшид ортидан музей-қўриқхона директори жазоланди
Ўзбекистонда ноодатий онлайн тўй ўтказилди: келин-куёв АҚШдан туриб маросимда қатнашди
Ўзбекистонда ноодатий онлайн тўй ўтказилди: келин-куёв АҚШдан туриб маросимда қатнашди
Чорсуда қўшиқ куйлаб пул сўраган бола Миллий гвардия ходимлари томонидан олиб кетилди
Чорсуда қўшиқ куйлаб пул сўраган бола Миллий гвардия ходимлари томонидан олиб кетилди
Қидирув ҳаракатлари давом этмоқда
Қидирув ҳаракатлари давом этмоқда
ИИБ ходими MrBeast бўйича муҳим баёнот берди, машҳур блогернинг саёҳати бекор қилинди
ИИБ ходими MrBeast бўйича муҳим баёнот берди, машҳур блогернинг саёҳати бекор қилинди
Наманганда 5 ёшли қиз зўрланиши билан боғлиқ иш бўйича қўшимча маълумотлар берилди
Наманганда 5 ёшли қиз зўрланиши билан боғлиқ иш бўйича қўшимча маълумотлар берилди
75 килолик тарвуз! Ўзбекистонда етиштирилган баҳайбат полиз маҳсулоти барчани ҳайратга солди
75 килолик тарвуз! Ўзбекистонда етиштирилган баҳайбат полиз маҳсулоти барчани ҳайратга солди