Қашқадарёда хотинини калтаклаган эркак 3 йилга қамалди
Қашқадарё вилоятининг Қарши шаҳрида хотинига тан жароҳати етказган эркакка суд ҳукми билан уч йил муддатга озодликдан маҳрум қилиш жазоси тайинланди. Бу ҳақда журналист Шавкат Аминов тайёрлаган лавҳада маълум қилинди.
Лавҳада айтилишича, эр-хотин ўртасидаги мунтазам келишмовчиликлар сабаб аёл фарзандлари билан ижарада яшаб келган. Турмуш ўртоғининг зўравонлиги туфайли у ҳимоя ордери ҳам олган.
Воқеа куни эркак ишга кетишидан олдин хотини ва фарзандларини кўриш учун аёл яшаётган уйга борган. Шу ерда эр-хотин ўртасида яна жанжал келиб чиққан ва можаро зўравонлик билан якунланган.
Аёлнинг суддаги кўрсатмасига кўра, эри уни урганида боши шкафга ҳам урилиб, жиддий жароҳат олган. Шунингдек, эркак аёли ва қизига тегишли телефонлар ҳамда уйда бўлган 5 миллион сўм пулни олиб кетган.
Суд ҳукмига кўра, хотинига тан жароҳати етказган эркак уч йил муддатга озодликдан маҳрум қилинган.
Изоҳлар 0
…