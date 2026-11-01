Мактаб директори фаррошликка ишга олиш эвазига 2 минг доллар сўради

·0·Жамият
Мактаб директори фаррошликка ишга олиш эвазига 2 минг доллар сўради

Сурхондарё вилоятининг Қумқўрғон туманида мактаб директори фаррош лавозимига ишга кирмоқчи бўлган аёлдан пора талаб қилгани учун судланди. У ярим штат бирлигида ишга жойлаштириш эвазига 1 500 доллар сўраган, қўшимча 0,25 штат бирлиги ажратиб бериш имконияти бўлса, пул миқдорини 2 минг долларгача оширишини билдирган.

Бу ҳақда Kun.uz ишга оид суд ҳужжатларига таяниб хабар берди.

Маълум қилинишича, 40 ёшли мактаб директори иш сўраб мурожаат қилган аёлдан жами 1 900 доллар ва 1,2 миллион сўм олган вақтида тезкор тадбир давомида қўлга тушган.

Суд мажлисида жабрланувчи директорга ишга кириш истагини билдиргани, бироқ дипломи йўқлигини айтганини маълум қилган. Директор эса уни фаррош сифатида ишга қабул қилиш мумкинлигини, аммо бунинг учун тахминан 2 минг доллар тўлаши кераклигини айтган.

Суд ҳукмига кўра, мактаб директори пора олиш ва пора бериш билан боғлиқ жиноятларда айбдор деб топилган. Унга 3 йил муддатга озодликни чеклаш жазоси тайинланган.

Бундан ташқари, собиқ директор 1,5 йил давомида мансабдорлик ҳамда моддий жавобгарлик юклатилган лавозимларда ишлаш ҳуқуқидан маҳрум қилинган.

СурхондарёҚумқўрғонПорахўрликМактаб директори
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Камола Шуҳратова
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

“Бу ишнинг «жекпот»и бор”: Қумқўрғонда фаррошлик учун 2 000 доллар сўраган директор...“Бу ишнинг «жекпот»и бор”: Қумқўрғонда фаррошлик учун 2 000 доллар сўраган директор...29 октябр 21:37Сурхондарёда ота 9 ёшли қизини тезак ейишга мажбур қилди (видео)Сурхондарёда ота 9 ёшли қизини тезак ейишга мажбур қилди (видео)28 июл 11:11Миллионер ота нега бойлигини фарзандларига эмас, ўзини боққан бегона аёлга қолдирди?Миллионер ота нега бойлигини фарзандларига эмас, ўзини боққан бегона аёлга қолдирди?29 октябр 11:02Қизини камбағал йигитга бермаган ота йиллар ўтиб энг катта хатосини англадиҚизини камбағал йигитга бермаган ота йиллар ўтиб энг катта хатосини англадиКеча 22:48Тошкентда 3-синф ўқувчиси билан боғлиқ ҳолат текширилмоқдаТошкентда 3-синф ўқувчиси билан боғлиқ ҳолат текширилмоқда8 сентябр 10:41Рақобат қўмитаси мактаб товарлари нархини назорат қилади...Рақобат қўмитаси мактаб товарлари нархини назорат қилади...21 август 08:33
ЭълонларҲамкорлик учун
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

MrBeast Самарқанддаги воқеадан кейин Ўзбекистондан кетиб қолдими?
MrBeast Самарқанддаги воқеадан кейин Ўзбекистондан кетиб қолдими?
Сурхондарёлик 11 синф ўқувчиси бир вақтнинг ўзида АҚШнинг 7 та университетидан таклиф олди
Сурхондарёлик 11 синф ўқувчиси бир вақтнинг ўзида АҚШнинг 7 та университетидан таклиф олди
Нега илонлар ҳовлига келади ва уларни нима жалб қилади?
Нега илонлар ҳовлига келади ва уларни нима жалб қилади?
Никоҳ куни келин куёвнинг телефонидаги хабарни ўқиб, ҳаммани ҳайратда қолдирди
Никоҳ куни келин куёвнинг телефонидаги хабарни ўқиб, ҳаммани ҳайратда қолдирди
Худоёрхон ўрдасидаги базми-жамшид ортидан музей-қўриқхона директори жазоланди
Худоёрхон ўрдасидаги базми-жамшид ортидан музей-қўриқхона директори жазоланди
ИИБ ходими MrBeast бўйича муҳим баёнот берди, машҳур блогернинг саёҳати бекор қилинди
ИИБ ходими MrBeast бўйича муҳим баёнот берди, машҳур блогернинг саёҳати бекор қилинди
Президент ва телебошловчини самимий мулоқоти: Ҳеч кимни ухлатмайсан, нега жим ўтирибсан?
Президент ва телебошловчини самимий мулоқоти: Ҳеч кимни ухлатмайсан, нега жим ўтирибсан?
3 ёшли қизни уриб ўлдирган онадан бошқа фарзанд олиб қўйилди
3 ёшли қизни уриб ўлдирган онадан бошқа фарзанд олиб қўйилди