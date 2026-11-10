Шавкат Мирзиёев Туркияга ташриф буюради: Президент COP31 глобал иқлим саммитида қатнашади

·45·Ўзбекистон
Шавкат Мирзиёев Туркияга ташриф буюради: Президент COP31 глобал иқлим саммитида қатнашади
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёев Режеп Таййип Эрдоғаннинг таклифига биноан 10–11 ноябр кунлари Анталия шаҳрида бўлиб ўтадиган COP31 глобал иқлим саммитида иштирок этади.
  • Давлат раҳбари ялпи мажлисда маъруза қилиб, Орол фожиаси оқибатларини бартараф этиш ҳамда минтақада сув-екологик мувозанатни сақлаш бўйича ташаббусларни илгари суради.

Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёев Туркия Республикаси Президенти Режеп Таййип Эрдоғаннинг таклифига биноан 10–11 ноябрь кунлари Анталия шаҳрига ташриф буюради.

Давлатимиз раҳбари у ерда бўлиб ўтадиган энг йирик глобал тадбирлардан бири — Бирлашган Миллатлар Ташкилотининг Иқлим ўзгариши бўйича Ҳадли конвенцияси томонлари конференциясининг 31-сессияси (COP31) доирасидаги олий даражадаги саммитда иштирок этади.

COP31 саммитининг кун тартиби ва асосий мавзулари

Анталияда ташкил этилаётган мазкур нуфузли форумда дунё давлатлари ва ҳукуматлари етакчилари, йирик халқаро ташкилотлар ва молия институтлари раҳбарлари ҳамда расмий делегациялар қатнашмоқда:

  • Глобал ҳамкорлик: БМТнинг Иқлим ўзгариши бўйича Ҳадли конвенциясининг асосий қоидалари ва мажбуриятларини амалиётга тўлиқ татбиқ этиш;

  • Экологик хатарларга қарши кураш: Сайёра бўйлаб кузатилаётган глобал исиш, қурғоқчилик, сув танқислиги ва чўлланиш каби хавфли жараёнларни юмшатиш бўйича тезкор чоралар кўриш;

  • «Яшил» тараққиётни жадаллаштириш: Қайта тикланувчи энергия манбаларига ўтиш, карбонат ангидрид чиқиндиларини камайтириш ва «яшил» иқтисодиётни молиялаштиришни кенгайтириш масалалари муҳокама қилинади.

Ўзбекистон Президентининг саммитдаги иштироки ва халқаро мақоми

Мезон / Йўналиш

Асосий тафсилотлар

Аҳамияти ва мақсади

Ташриф манзили ва санаси

Анталия (Туркия), 10–11 ноябрь

Расмий таклиф ва кўп томонлама дипломатия

Асосий тадбир

БМТнинг COP31 саммити ялпи мажлиси

Ўзбекистон раҳбари глобал минбардан нутқ сўзлайди

Икки томонлама учрашувлар

Хорижий давлатлар ва молия институтлари раҳбарлари билан

Экологик ва иқтисодий инвестицияларни жалб этиш

Халқаро мажбуриятлар тарихи

1993 йил — Ҳадли конвенцияга аъзолик; 2018 йил — Париж битимига қўшилиш

Халқаро экологик мақсадларга содиқлик

Ялпи сессиядаги нутқ ва икки томонлама музокаралар

Саммит дастури доирасида Ўзбекистон Президенти ялпи мажлисда махсус маъруза билан чиқиш қилиши режалаштирилган. Унда Орол фожиаси оқибатларини бартараф этиш, Марказий Осиёда сув-экологик мувозанатни сақлаш ва миллий «яшил» дастурларни халқаро даражада қўллаб-қувватлаш бўйича муҳим ташаббуслар илгари сурилиши кутилмоқда.

Шунингдек, давлатимиз раҳбари саммит майдонида бир қатор хорижий мамлакатлар етакчилари ва нуфузли халқаро молиявий ташкилотлар раҳбарлари билан муҳим икки томонлама учрашув ва музокаралар ўтказади.

Шавкат МирзиёевCOP31АнталияИқлим ўзгариши
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ўзбекистонликларнинг Туркияга сафари кескин ошди: асосий мақсад маълум бўлдиЎзбекистонликларнинг Туркияга сафари кескин ошди: асосий мақсад маълум бўлди2 август 17:05Шавкат Мирзиёев амалий ташриф билан Туркманистонга келди (фото)Шавкат Мирзиёев амалий ташриф билан Туркманистонга келди (фото)8 октябр 07:57Шавкат Мирзиёев Боку сафарида муҳим халқаро форумда қатнашадиШавкат Мирзиёев Боку сафарида муҳим халқаро форумда қатнашади17 май 12:48Шавкат Мирзиёев Остонадан қайтди: ташриф нимаси билан муҳим?Шавкат Мирзиёев Остонадан қайтди: ташриф нимаси билан муҳим?29 июл 23:21Сурхондарёда 277 та сохта “права” фош этилди: 11 нафар шахс қонун олдида жавоб бермоқдаСурхондарёда 277 та сохта “права” фош этилди: 11 нафар шахс қонун олдида жавоб бермоқдаБугун 08:21Рамзий калит топширилди: Тошкент 2027 йилда туркий дунёнинг сайёҳлик марказига айланадиРамзий калит топширилди: Тошкент 2027 йилда туркий дунёнинг сайёҳлик марказига айланадиБугун 08:09
ЭълонларҲамкорлик учун
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Ўзбекистонда ноябрь ойида қор ёғиши кутилмоқда
Ўзбекистонда ноябрь ойида қор ёғиши кутилмоқда
Ўзбекистонда совуқ кучаяди: айрим ҳудудларда қор ёғиши кутилмоқда
Ўзбекистонда совуқ кучаяди: айрим ҳудудларда қор ёғиши кутилмоқда
Ўзбекистонда аҳоли учун газ лимити 5 баробарга оширилди
Ўзбекистонда аҳоли учун газ лимити 5 баробарга оширилди
Кучли ёғингарчилик: 4–5 ноябрь кунлари қайси ҳудудлар аҳолиси эҳтиёт бўлиши керак?
Кучли ёғингарчилик: 4–5 ноябрь кунлари қайси ҳудудлар аҳолиси эҳтиёт бўлиши керак?
1 ноябрдан ҳайдовчилар учун икки муҳим ўзгариш кучга киради
1 ноябрдан ҳайдовчилар учун икки муҳим ўзгариш кучга киради
Ўзбек алифбоси ўзгарди: тўртта ҳарф энди бошқача ёзилади
Ўзбек алифбоси ўзгарди: тўртта ҳарф энди бошқача ёзилади
Ноябрда ҳарорат пасаяди: Ўзбекистонда қор ёғиши эҳтимоли бор
Ноябрда ҳарорат пасаяди: Ўзбекистонда қор ёғиши эҳтимоли бор
Об-ҳаво кескин ўзгаради: Қайси ҳудудларда ёғингарчилик бўлиши маълум қилинди
Об-ҳаво кескин ўзгаради: Қайси ҳудудларда ёғингарчилик бўлиши маълум қилинди