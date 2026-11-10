Шавкат Мирзиёев Туркияга ташриф буюради: Президент COP31 глобал иқлим саммитида қатнашади
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёев Режеп Таййип Эрдоғаннинг таклифига биноан 10–11 ноябр кунлари Анталия шаҳрида бўлиб ўтадиган COP31 глобал иқлим саммитида иштирок этади.
- Давлат раҳбари ялпи мажлисда маъруза қилиб, Орол фожиаси оқибатларини бартараф этиш ҳамда минтақада сув-екологик мувозанатни сақлаш бўйича ташаббусларни илгари суради.
Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёев Туркия Республикаси Президенти Режеп Таййип Эрдоғаннинг таклифига биноан 10–11 ноябрь кунлари Анталия шаҳрига ташриф буюради.
Давлатимиз раҳбари у ерда бўлиб ўтадиган энг йирик глобал тадбирлардан бири — Бирлашган Миллатлар Ташкилотининг Иқлим ўзгариши бўйича Ҳадли конвенцияси томонлари конференциясининг 31-сессияси (COP31) доирасидаги олий даражадаги саммитда иштирок этади.
COP31 саммитининг кун тартиби ва асосий мавзулари
Анталияда ташкил этилаётган мазкур нуфузли форумда дунё давлатлари ва ҳукуматлари етакчилари, йирик халқаро ташкилотлар ва молия институтлари раҳбарлари ҳамда расмий делегациялар қатнашмоқда:
Глобал ҳамкорлик: БМТнинг Иқлим ўзгариши бўйича Ҳадли конвенциясининг асосий қоидалари ва мажбуриятларини амалиётга тўлиқ татбиқ этиш;
Экологик хатарларга қарши кураш: Сайёра бўйлаб кузатилаётган глобал исиш, қурғоқчилик, сув танқислиги ва чўлланиш каби хавфли жараёнларни юмшатиш бўйича тезкор чоралар кўриш;
«Яшил» тараққиётни жадаллаштириш: Қайта тикланувчи энергия манбаларига ўтиш, карбонат ангидрид чиқиндиларини камайтириш ва «яшил» иқтисодиётни молиялаштиришни кенгайтириш масалалари муҳокама қилинади.
Ўзбекистон Президентининг саммитдаги иштироки ва халқаро мақоми
Мезон / Йўналиш
Асосий тафсилотлар
Аҳамияти ва мақсади
Ташриф манзили ва санаси
Анталия (Туркия), 10–11 ноябрь
Расмий таклиф ва кўп томонлама дипломатия
Асосий тадбир
БМТнинг COP31 саммити ялпи мажлиси
Ўзбекистон раҳбари глобал минбардан нутқ сўзлайди
Икки томонлама учрашувлар
Хорижий давлатлар ва молия институтлари раҳбарлари билан
Экологик ва иқтисодий инвестицияларни жалб этиш
Халқаро мажбуриятлар тарихи
1993 йил — Ҳадли конвенцияга аъзолик; 2018 йил — Париж битимига қўшилиш
Халқаро экологик мақсадларга содиқлик
Ялпи сессиядаги нутқ ва икки томонлама музокаралар
Саммит дастури доирасида Ўзбекистон Президенти ялпи мажлисда махсус маъруза билан чиқиш қилиши режалаштирилган. Унда Орол фожиаси оқибатларини бартараф этиш, Марказий Осиёда сув-экологик мувозанатни сақлаш ва миллий «яшил» дастурларни халқаро даражада қўллаб-қувватлаш бўйича муҳим ташаббуслар илгари сурилиши кутилмоқда.
Шунингдек, давлатимиз раҳбари саммит майдонида бир қатор хорижий мамлакатлар етакчилари ва нуфузли халқаро молиявий ташкилотлар раҳбарлари билан муҳим икки томонлама учрашув ва музокаралар ўтказади.
Изоҳлар 0
…