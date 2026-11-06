132 та қурилиш компанияси шартномаларида харидорларни тузоққа туширувчи шартлар фош бўлди

·36·Жамият
132 та қурилиш компанияси шартномаларида харидорларни тузоққа туширувчи шартлар фош бўлди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Ўзбекистонда 132 та қурилиш компаниясининг шартномаларида истеъмолчилар ҳуқуқларини чекловчи ва бир томонлама тузилган жиддий қонунбузилишлар аниқланди.
  • Рақобат қўмитаси томонидан ўтказилган таҳлиллар натижасида алданган фуқаролар фойдасига 14,5 миллиард сўмлик маблағ қайта ҳисоб-китоб қилиниб, эгаларига қайтарилиши таъминланди.

Ўзбекистонда янги қурилаётган турар жойлар бозорида харидорлар ҳуқуқларини очиқдан-очиқ поймол қилиш ва бир томонлама шартномалар тузиш ҳолатлари кенг тарқалгани аниқланди. Рақобат қўмитаси томонидан ўтказилган кенг қамровли таҳлиллар натижасида 132 та қурилиш компаниясининг шартномаларида истеъмолчилар ҳуқуқларини чеклайдиган жиддий қонунбузилишлар фош этилди.

Мурожаатларни ўрганиш натижасида алданган ва ноҳақликка учраган фуқаролар фойдасига нақд 14,5 миллиард сўмлик маблағ қайта ҳисоб-китоб қилиниб, эгаларига қайтарилиши таъминланди.

1 700 дан ортиқ шикоят ва ҳудудлар кесимидаги кўрсаткичлар

2026 йилнинг дастлабки 9 ойи давомида Рақобат қўмитасига объектларни ўз вақтида фойдаланишга топширмаслик ва сифатсиз қурилиш юзасидан фуқаролардан 1 700 дан зиёд шикоят келиб тушган. Қоидабузарликлар аниқланган 132 та шартноманинг ҳудудлар бўйича тақсимоти:

  • Тошкент шаҳри — 17 та;

  • Наманган, Навоий ва Тошкент вилоятлари — ҳар бирида 15 тадан;

  • Бухоро ва Сурхондарё вилоятлари — 13 тадан;

  • Фарғона ва Хоразм вилоятлари — 10 тадан;

  • Андижон вилояти — 9 та;

  • Сирдарё вилояти — 8 та;

  • Жиззах вилояти — 4 та;

  • Қашқадарё вилояти — 3 та.

Шартномалардаги яширин «тузоқлар»: Рақамлар ва фактлар

Таҳлил қилинган шартномаларнинг аксарияти фақат қурувчи компания фойдасини кўзлаб, харидорни ҳимоясиз қолдирадиган шаклда расмийлаштирилган:

  • 77,3% ҳолатда шартнома бекор қилинганда харидор тўлаган пулларни қайтариш муддати умуман белгиланмаган ёки асоссиз узайтирилган;

  • 63,6% шартномада хонадон қабул қилингач, унга ҳеч қандай кафолат муддати берилмаган;

  • 59,1% шартномалар фақат компания манфаатларига мослаштирилган бир томонлама ҳужжат экани аниқланган;

  • 54,5% ҳужжатда қурилишдаги нуқсонларни қурувчи ҳисобидан бартараф этиш мажбурияти кўрсатилмаган;

  • 50,8% шартномада бино топширилиши кечиккан тақдирда қурувчи тўлаши керак бўлган жарима (пеня/неустойка) назарда тутилмаган;

  • 33,3% ҳолатда уйни топширишнинг аниқ куни ва муддати яширилган;

  • 30,3% шартномалар давлат тили тўғрисидаги қонунчилик талабларига зид равишда, фақат рус тилида тузилган.

Ноқонуний жарималар ва пулни ушлаб қолиш ҳийласи

Текширувлар давомида айрим қурилиш фирмалари томонидан қўлланилган ўта адолатсиз бандлар ҳам юзага чиқди:

  • Маблағнинг 4–15 фоизини ушлаб қолиш: Агар харидор ўз ихтиёри билан шартномани бекор қилмоқчи бўлса, асоссиз равишда катта миқдордаги ушланмалар кўрсатилган;

  • «Уй қайта сотилсагина пулинг қайтади» қаромоғи: Кўплаб компаниялар шартнома бекор қилинса ҳам, пулни фақат ўша хонадон янги харидорга сотилганидан кейингина қайтаришини ёзиб қўйган;

  • Бир томонлама нарх ошириш: Қурилиш жараёнида хонадон нархини мижоз розилигисиз, бир томонлама ошириб бориш амалиёти қўлланган.

Рақобат қўмитаси фуқароларни янги қурилаётган кўп қаватли уйлардан хонадон сотиб олишда шартноманинг ҳар бир бандини пухта ўрганиб чиқишга ҳамда шубҳали ва бир томонлама шартларга рози бўлмасликка чақиради.

Рақобат қўмитасиқурилиш компаниялариистеъмолчилар ҳуқуқларикўчмас мулк бозори
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Қарздорлик эвазига олинган мулклар бўйича катта янгилик жорий этилдиҚарздорлик эвазига олинган мулклар бўйича катта янгилик жорий этилди9 сентябр 10:42Ўзбекистонда акцияда машина ютган одамга соврин берилмадиЎзбекистонда акцияда машина ютган одамга соврин берилмади27 октябр 15:26Ўзбекистонда дорихоналарни бошқа дориларни ҳам олишга мажбурлаш ҳолатлари текширилмоқдаЎзбекистонда дорихоналарни бошқа дориларни ҳам олишга мажбурлаш ҳолатлари текширилмоқда23 октябр 16:34Ўзбекистонда Телеграм орқали овозли қўнғироқларни амалга оширишда муаммолар юзага келмоқдаЎзбекистонда Телеграм орқали овозли қўнғироқларни амалга оширишда муаммолар юзага келмоқда22 октябр 15:09Эҳтиёт бўлинг! Ўзбекистон дўконларида 73 номдаги маҳсулот сифатсиз деб топилдиЭҳтиёт бўлинг! Ўзбекистон дўконларида 73 номдаги маҳсулот сифатсиз деб топилди20 октябр 16:10Ўзбекистонда 800 минг фуқаро фойдасига 22 млрд сўмлик коммунал тўловлар қайта ҳисобландиЎзбекистонда 800 минг фуқаро фойдасига 22 млрд сўмлик коммунал тўловлар қайта ҳисобланди15 октябр 14:13
ЭълонларҲамкорлик учун
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

MrBeast Самарқанддаги воқеадан кейин Ўзбекистондан кетиб қолдими?
MrBeast Самарқанддаги воқеадан кейин Ўзбекистондан кетиб қолдими?
Сурхондарёлик 11 синф ўқувчиси бир вақтнинг ўзида АҚШнинг 7 та университетидан таклиф олди
Сурхондарёлик 11 синф ўқувчиси бир вақтнинг ўзида АҚШнинг 7 та университетидан таклиф олди
Нега илонлар ҳовлига келади ва уларни нима жалб қилади?
Нега илонлар ҳовлига келади ва уларни нима жалб қилади?
Жамоат жойидаги одобсиз хатти-ҳаракат: Нилуфар Ҳамидова узр сўради, иши судга юборилди
Жамоат жойидаги одобсиз хатти-ҳаракат: Нилуфар Ҳамидова узр сўради, иши судга юборилди
Никоҳ куни келин куёвнинг телефонидаги хабарни ўқиб, ҳаммани ҳайратда қолдирди
Никоҳ куни келин куёвнинг телефонидаги хабарни ўқиб, ҳаммани ҳайратда қолдирди
ИИБ ходими MrBeast бўйича муҳим баёнот берди, машҳур блогернинг саёҳати бекор қилинди
ИИБ ходими MrBeast бўйича муҳим баёнот берди, машҳур блогернинг саёҳати бекор қилинди
Сангардакда йўқолган 2 ёшли бола қидирилмоқда: топишга ёрдам берганларга 20 миллион сўм мукофот берилади
Сангардакда йўқолган 2 ёшли бола қидирилмоқда: топишга ёрдам берганларга 20 миллион сўм мукофот берилади
Президент ва телебошловчини самимий мулоқоти: Ҳеч кимни ухлатмайсан, нега жим ўтирибсан?
Президент ва телебошловчини самимий мулоқоти: Ҳеч кимни ухлатмайсан, нега жим ўтирибсан?