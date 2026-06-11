Кадастр агентлиги раҳбарияти таркибида муҳим тайинловлар амалга оширилди
Мамлакатимизнинг бошқарув тизими ва давлат идораларида инфратузилмани ривожлантириш ҳамда аҳолига хизмат кўрсатиш сифатини янги босқичга олиб чиқишга қаратилган жиддий ислоҳотлар изчил давом эттирилмоқда. Хусусан, юртимизда кўчмас мулк, ер ҳисоби ва кадастр тизимини тубдан такомиллаштириш йўлида янги раҳбарият таркиби шакллантирилди. Ўзбекистон Республикаси Президентининг тегишли расмий қарорига мувофиқ, Садриддин Абдуллаевич Турдиев Урбанизация ва уй-жой бозорини барқарор ривожлантириш миллий қўмитаси ҳузуридаги Кадастр агентлиги директори вазифасини бажарувчи лавозимига расман тайинланди.
Мазкур муҳим тайинлов муносабати билан бугун, 11 июнь куни агентлик биносида кенгайтирилган махсус йиғилиш бўлиб ўтди. Мазкур тадбирни Урбанизация қўмитаси раиси Шерзод Кудбиев бевосита олиб борди. Танқидий ва таҳлилий руҳда кечган йиғилиш давомида мамлакатимиз кадастр тизими фаолиятини янада рақамлаштириш ва такомиллаштириш, соҳадаги бугунги реал вазият ҳамда янги раҳбарият олдида турган энг устувор, кечиктириб бўлмас асосий вазифалар атрофлича муҳокама қилинди.
Маълумот ўрнида айтиб ўтиш жоизки, тизимга янги раҳбар этиб тайинланган Садриддин Турдиев ҳуқуқ-тартибот органларида катта тажриба тўплаган профессионал кадрлардан бири ҳисобланади. У фаолияти давомида муқаддам Хоразм, Сурхондарё ва Фарғона вилоятларида бош прокурор (вилоят прокурори) лавозимларида масъулиятли вазифаларни бажарган. Мазкур янги лавозимга ўтгунга қадар эса Ўзбекистон Республикаси Бош прокуратурасида бошқарма прокурори сифатида самарали меҳнат қилиб келаётган эди.
Бундан ташқари, агентлик бошқарув аппаратини янада мустаҳкамлаш мақсадида Ўзбекистон Республикаси Президенти Администрацияси раҳбари Саида Мирзиёеванинг тегишли расмий фармойиши эълон қилинди. Унга кўра, тизимда кўп йиллардан буён фаолият юритиб келаётган малакали мутахассислар қуйидаги юқори лавозимларга лойиқ кўрилди:
Мурод Мухторович Файзуллаев – Кадастр агентлиги директорининг биринчи ўринбосари этиб тайинланди (у бунга қадар Тошкент шаҳри Кадастр бошқармаси бошлиғи сифатида муваффақиятли ишлаб келаётганди);
Алишер Абдуазизович Ҳафизов – директор ўринбосари лавозимига лойиқ кўрилди;
Мирсаид Содиқович Мирмақсудов – директор ўринбосари этиб тайинланди;
Тўлқин Мансурович Абдуллаев – директор ўринбосари сифатида ўз фаолиятини давом эттирадиган бўлди.
Шунингдек, агентлик раҳбарининг собиқ ўринбосари сифатида тажриба тўплаган Абдушукур Абдуллаев эса соҳадаги ислоҳотлар изчиллигини таъминлаш мақсадида Кадастр агентлиги директорининг расмий маслаҳатчиси лавозимида иш бошлайдиган бўлди.
Эслатиб ўтиш жоизки, Кадастр агентлигининг аввалги раҳбари Фаррух Пўлатов 2025 йилнинг ноябрь ойида Давлат Солиқ қўмитаси раислигига ўтказилган эди. Янги тайинланган раҳбарият ва жамоага юртимиз равнақи ҳамда кадастр тизимини ривожлантириш йўлидаги масъулиятли фаолиятларида улкан зафарлар тилаб қоламиз!
Юртимиз ҳаётидаги энг сўнгги муҳим тайинловлар, давлат идораларидаги стратегик ўзгаришлар ва кундалик ҳаётимизга оид энг ишончли, эксклюзив хабарларни ҳамиша Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!
…