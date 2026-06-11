Кадастр агентлиги раҳбарияти таркибида муҳим тайинловлар амалга оширилди

·1·Жамият
Кадастр агентлиги раҳбарияти таркибида муҳим тайинловлар амалга оширилди

Мамлакатимизнинг бошқарув тизими ва давлат идораларида инфратузилмани ривожлантириш ҳамда аҳолига хизмат кўрсатиш сифатини янги босқичга олиб чиқишга қаратилган жиддий ислоҳотлар изчил давом эттирилмоқда. Хусусан, юртимизда кўчмас мулк, ер ҳисоби ва кадастр тизимини тубдан такомиллаштириш йўлида янги раҳбарият таркиби шакллантирилди. Ўзбекистон Республикаси Президентининг тегишли расмий қарорига мувофиқ, Садриддин Абдуллаевич Турдиев Урбанизация ва уй-жой бозорини барқарор ривожлантириш миллий қўмитаси ҳузуридаги Кадастр агентлиги директори вазифасини бажарувчи лавозимига расман тайинланди.

Мазкур муҳим тайинлов муносабати билан бугун, 11 июнь куни агентлик биносида кенгайтирилган махсус йиғилиш бўлиб ўтди. Мазкур тадбирни Урбанизация қўмитаси раиси Шерзод Кудбиев бевосита олиб борди. Танқидий ва таҳлилий руҳда кечган йиғилиш давомида мамлакатимиз кадастр тизими фаолиятини янада рақамлаштириш ва такомиллаштириш, соҳадаги бугунги реал вазият ҳамда янги раҳбарият олдида турган энг устувор, кечиктириб бўлмас асосий вазифалар атрофлича муҳокама қилинди.

Маълумот ўрнида айтиб ўтиш жоизки, тизимга янги раҳбар этиб тайинланган Садриддин Турдиев ҳуқуқ-тартибот органларида катта тажриба тўплаган профессионал кадрлардан бири ҳисобланади. У фаолияти давомида муқаддам Хоразм, Сурхондарё ва Фарғона вилоятларида бош прокурор (вилоят прокурори) лавозимларида масъулиятли вазифаларни бажарган. Мазкур янги лавозимга ўтгунга қадар эса Ўзбекистон Республикаси Бош прокуратурасида бошқарма прокурори сифатида самарали меҳнат қилиб келаётган эди.

Бундан ташқари, агентлик бошқарув аппаратини янада мустаҳкамлаш мақсадида Ўзбекистон Республикаси Президенти Администрацияси раҳбари Саида Мирзиёеванинг тегишли расмий фармойиши эълон қилинди. Унга кўра, тизимда кўп йиллардан буён фаолият юритиб келаётган малакали мутахассислар қуйидаги юқори лавозимларга лойиқ кўрилди:

  • Мурод Мухторович Файзуллаев – Кадастр агентлиги директорининг биринчи ўринбосари этиб тайинланди (у бунга қадар Тошкент шаҳри Кадастр бошқармаси бошлиғи сифатида муваффақиятли ишлаб келаётганди);

  • Алишер Абдуазизович Ҳафизов – директор ўринбосари лавозимига лойиқ кўрилди;

  • Мирсаид Содиқович Мирмақсудов – директор ўринбосари этиб тайинланди;

  • Тўлқин Мансурович Абдуллаев – директор ўринбосари сифатида ўз фаолиятини давом эттирадиган бўлди.

Шунингдек, агентлик раҳбарининг собиқ ўринбосари сифатида тажриба тўплаган Абдушукур Абдуллаев эса соҳадаги ислоҳотлар изчиллигини таъминлаш мақсадида Кадастр агентлиги директорининг расмий маслаҳатчиси лавозимида иш бошлайдиган бўлди.

Эслатиб ўтиш жоизки, Кадастр агентлигининг аввалги раҳбари Фаррух Пўлатов 2025 йилнинг ноябрь ойида Давлат Солиқ қўмитаси раислигига ўтказилган эди. Янги тайинланган раҳбарият ва жамоага юртимиз равнақи ҳамда кадастр тизимини ривожлантириш йўлидаги масъулиятли фаолиятларида улкан зафарлар тилаб қоламиз!

Юртимиз ҳаётидаги энг сўнгги муҳим тайинловлар, давлат идораларидаги стратегик ўзгаришлар ва кундалик ҳаётимизга оид энг ишончли, эксклюзив хабарларни ҳамиша Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Фарғонада 13 ёшли бола машинада ЙТҲ содир қилдиФарғонада 13 ёшли бола машинада ЙТҲ содир қилдиБугун, 12:09Ўзбекистонда ноодатий сариқ тарвузлар оммалашмоқдаЎзбекистонда ноодатий сариқ тарвузлар оммалашмоқдаБугун, 09:42Жиззахда аттракцион синиши оқибатида 4 киши жароҳат олдиЖиззахда аттракцион синиши оқибатида 4 киши жароҳат олдиБугун, 08:58Эркаклар буқани тутмоқчи бўлишди, аммо ҳаммаси тескари бўлдиЭркаклар буқани тутмоқчи бўлишди, аммо ҳаммаси тескари бўлдиБугун, 08:53Андижонда 4 нафар ходим ҳожатхонадан чиққан заҳарли газдан заҳарланиб вафот этгани айтилмоқдаАндижонда 4 нафар ходим ҳожатхонадан чиққан заҳарли газдан заҳарланиб вафот этгани айтилмоқдаБугун, 08:48Қашқадарёда 3 ёшли бола иссиқ машина ичида қолиб ҳалок бўлдиҚашқадарёда 3 ёшли бола иссиқ машина ичида қолиб ҳалок бўлдиБугун, 08:39
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Ўзбекистондаги чўлнинг ўртасида пайдо бўлган улкан денгиз барчани ҳайратга солмоқда
Ўзбекистондаги чўлнинг ўртасида пайдо бўлган улкан денгиз барчани ҳайратга солмоқда
Катта Фарғона каналида тимсоҳ борлиги тасдиқландими?
Катта Фарғона каналида тимсоҳ борлиги тасдиқландими?
Қурилиш майдонидаги “жонли концерт”: ишчилар яратган ноодатий шоу интернетни забт этди
Қурилиш майдонидаги “жонли концерт”: ишчилар яратган ноодатий шоу интернетни забт этди
Қашқадарёда “полвон” чақалоқ туғилди
Қашқадарёда “полвон” чақалоқ туғилди
2007 йилги бола ўзининг ён қўшнисига уйланди
2007 йилги бола ўзининг ён қўшнисига уйланди
Самарқандда ҳайдовчи ухлаб қолгани сабабли дахшатли ЙТҲ содир этди
Самарқандда ҳайдовчи ухлаб қолгани сабабли дахшатли ЙТҲ содир этди
Қозоғистонда таниқли блогернинг операцияси фожеа билан якунланди
Қозоғистонда таниқли блогернинг операцияси фожеа билан якунланди
3200 долларлик гулдаста муҳокамаларга сабаб бўлди
3200 долларлик гулдаста муҳокамаларга сабаб бўлди