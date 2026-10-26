Фарғона туманида 5 500 АҚШ доллари миқдоридаги алимент олдиндан тўланди
Мажбурий ижро бюроси Фарғона тумани бўлими иш юритувидаги мавжуд ижро ҳужжатига асосан, қарздор ота томонидан алимент тўловлари олдиндан амалга оширилди.
Хусусан, хорижга чиқиш ниятида бўлган ота фарзанди таъминоти учун 5 500 АҚШ доллари миқдоридаги алимент тўловларини олдиндан тўлаб берди.
Бу орқали ота ўзининг алимент мажбуриятларини бажаришга масъулият билан ёндашиб, фарзандининг моддий таъминотини таъминлашга ҳисса қўшди.
Зеро, фарзанд таъминоти — ҳар бир ота-онанинг қонуний ва маънавий бурчидир.
Изоҳлар 0
…