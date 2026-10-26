Фарғона туманида 5 500 АҚШ доллари миқдоридаги алимент олдиндан тўланди

·1·Жамият
Фарғона туманида 5 500 АҚШ доллари миқдоридаги алимент олдиндан тўланди

Мажбурий ижро бюроси Фарғона тумани бўлими иш юритувидаги мавжуд ижро ҳужжатига асосан, қарздор ота томонидан алимент тўловлари олдиндан амалга оширилди.

Хусусан, хорижга чиқиш ниятида бўлган ота фарзанди таъминоти учун 5 500 АҚШ доллари миқдоридаги алимент тўловларини олдиндан тўлаб берди.

Бу орқали ота ўзининг алимент мажбуриятларини бажаришга масъулият билан ёндашиб, фарзандининг моддий таъминотини таъминлашга ҳисса қўшди.

Зеро, фарзанд таъминоти — ҳар бир ота-онанинг қонуний ва маънавий бурчидир.

Мажбурий ижро бюросиАлиментФарғона тумани
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Фуқаронинг 116 млн. сўм алимент қарздорлиги яқин қариндошлари томонидан тўлаб берилдиФуқаронинг 116 млн. сўм алимент қарздорлиги яқин қариндошлари томонидан тўлаб берилди24 октябр 13:22Боғотда ота чет давлатга чиқиб кетиши учун 100 млн сўм алимент пулини олдиндан тўладиБоғотда ота чет давлатга чиқиб кетиши учун 100 млн сўм алимент пулини олдиндан тўлади23 октябр 21:57Қидирувда бўлган отадан алимент қарзи тўлиқ ундирилдиҚидирувда бўлган отадан алимент қарзи тўлиқ ундирилди29 сентябр 18:03Нонвойлик - қадрли касб, бироқ фарзанд олдидаги мажбурият унутилмаслиги керакНонвойлик - қадрли касб, бироқ фарзанд олдидаги мажбурият унутилмаслиги керак23 сентябр 10:4218 ёшга тўлган кунида — Ота алимент қарзини тўлаб берди18 ёшга тўлган кунида — Ота алимент қарзини тўлаб берди24 август 19:31Даромадни яшириш даври тугамоқда: Энди алимент ҳисоблаш тартиби тубдан ўзгариши мумкинДаромадни яшириш даври тугамоқда: Энди алимент ҳисоблаш тартиби тубдан ўзгариши мумкин12 сентябр 10:08
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

MrBeast Самарқанддаги воқеадан кейин Ўзбекистондан кетиб қолдими?
MrBeast Самарқанддаги воқеадан кейин Ўзбекистондан кетиб қолдими?
Сурхондарёлик 11 синф ўқувчиси бир вақтнинг ўзида АҚШнинг 7 та университетидан таклиф олди
Сурхондарёлик 11 синф ўқувчиси бир вақтнинг ўзида АҚШнинг 7 та университетидан таклиф олди
Нега илонлар ҳовлига келади ва уларни нима жалб қилади?
Нега илонлар ҳовлига келади ва уларни нима жалб қилади?
Худоёрхон ўрдасидаги базми-жамшид ортидан музей-қўриқхона директори жазоланди
Худоёрхон ўрдасидаги базми-жамшид ортидан музей-қўриқхона директори жазоланди
ИИБ ходими MrBeast бўйича муҳим баёнот берди, машҳур блогернинг саёҳати бекор қилинди
ИИБ ходими MrBeast бўйича муҳим баёнот берди, машҳур блогернинг саёҳати бекор қилинди
Ўзбекистон паспорти билан қайси давлатларга визасиз бориш мумкин?
Ўзбекистон паспорти билан қайси давлатларга визасиз бориш мумкин?
3 ёшли қизни уриб ўлдирган онадан бошқа фарзанд олиб қўйилди
3 ёшли қизни уриб ўлдирган онадан бошқа фарзанд олиб қўйилди
Хоразмда қидирувга берилган 15 ёшли қиз Тошкентдан топилди
Хоразмда қидирувга берилган 15 ёшли қиз Тошкентдан топилди