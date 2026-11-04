Самарқанддаги даҳшатли воқеа: тириклайин кўмилган эркак 28 кунлик комадан сўнг вафот этди

·60·Жамият
Самарқанддаги даҳшатли воқеа: тириклайин кўмилган эркак 28 кунлик комадан сўнг вафот этди

Самарқанд вилоятининг Паяриқ туманида бир гуруҳ шахслар томонидан аёвсиз калтакланиб, тириклайин кўмиб юборилган 32 ёшли эркак шифохонада 28 кун давомида кома ҳолатида ётганидан сўнг ҳаётдан кўз юмди. Бу ҳақда «Миллар» дастурида хабар берилди.

Маълум қилинишича, Шербек исмли эркак таниши билан ошхонадан чиқиб, уйига қайтаётганида уларнинг йўлини оқ рангли Spark автомобили тўсиб қўйган. Машинадан тушган шахслар Шербекнинг бошига арматура билан урган, унинг ёнидаги танишини ҳам калтаклаган.

Шундан сўнг оғир тан жароҳатлари олган эркак мажбуран автомобилга ўтқазилиб, аҳоли яшамайдиган ҳудудга олиб борилган. У маҳалла марказидан қарийб уч километр узоқликдаги жойда, тупроқ остидан оғир аҳволда топилган.

Жабрланувчининг акаси укасига арматура ва бетон бўлаклари билан зарба берилганини, ҳатто сим билан бўғишга ҳам уринишганини айтган. Шифохонада эркакнинг ўпкасидан уч литрдан ортиқ қон чиқариб олинган.

Шербек вафот этганидан сўнг жиноят иши Жиноят кодексининг 104-моддаси 3-қисми «д» банди билан қайта малакаланган.

Ҳозирда гумонланувчиларга нисбатан қамоққа олиш эҳтиёт чораси қўлланилган. Вилоят ИИБ ҳузуридаги Тергов бошқармаси томонидан ҳолат юзасидан тергов ҳаракатлари давом эттирилмоқда. Ҳужумга сабаб бўлган можаронинг тафсилотлари ҳозирча очиқланмаган.

ПаяриқСамарқандЖиноят ишиИИБ
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Нигина Зарқараева
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ғузорда аёл ва тўрт фарзандини тириклайин ёқиб юборган эркак умрбод қамалди Ғузорда аёл ва тўрт фарзандини тириклайин ёқиб юборган эркак умрбод қамалди2 ноябр 13:55Ёш келиннинг эрининг дўстига берган ваъдаси ва сўнгги шарти ҳаммани ҳайратга солди...Ёш келиннинг эрининг дўстига берган ваъдаси ва сўнгги шарти ҳаммани ҳайратга солди...28 октябр 17:47Мустақиллик байрами арафасида 4 кун дам: кимлар қачон ишга чиқади?Мустақиллик байрами арафасида 4 кун дам: кимлар қачон ишга чиқади?12 август 16:46Қашқадарёда тўйдан маст ҳолда қайтган эркак 64 ёшли кишини уриб ўлдирдиҚашқадарёда тўйдан маст ҳолда қайтган эркак 64 ёшли кишини уриб ўлдирди23 сентябр 16:10Юнусободда дарахт "тириклайин" бетонланди: Дарахт танаси билан тўсилган пиёдалар йўлагиЮнусободда дарахт "тириклайин" бетонланди: Дарахт танаси билан тўсилган пиёдалар йўлаги12 сентябр 21:40Самарқандда «Малибу» пиёдалар ўтиш жойидаги одамларни янчиб кетишига бир баҳя қолдиСамарқандда «Малибу» пиёдалар ўтиш жойидаги одамларни янчиб кетишига бир баҳя қолди12 сентябр 07:21
ЭълонларҲамкорлик учун
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

MrBeast Самарқанддаги воқеадан кейин Ўзбекистондан кетиб қолдими?
MrBeast Самарқанддаги воқеадан кейин Ўзбекистондан кетиб қолдими?
Сурхондарёлик 11 синф ўқувчиси бир вақтнинг ўзида АҚШнинг 7 та университетидан таклиф олди
Сурхондарёлик 11 синф ўқувчиси бир вақтнинг ўзида АҚШнинг 7 та университетидан таклиф олди
Нега илонлар ҳовлига келади ва уларни нима жалб қилади?
Нега илонлар ҳовлига келади ва уларни нима жалб қилади?
Никоҳ куни келин куёвнинг телефонидаги хабарни ўқиб, ҳаммани ҳайратда қолдирди
Никоҳ куни келин куёвнинг телефонидаги хабарни ўқиб, ҳаммани ҳайратда қолдирди
Худоёрхон ўрдасидаги базми-жамшид ортидан музей-қўриқхона директори жазоланди
Худоёрхон ўрдасидаги базми-жамшид ортидан музей-қўриқхона директори жазоланди
ИИБ ходими MrBeast бўйича муҳим баёнот берди, машҳур блогернинг саёҳати бекор қилинди
ИИБ ходими MrBeast бўйича муҳим баёнот берди, машҳур блогернинг саёҳати бекор қилинди
Президент ва телебошловчини самимий мулоқоти: Ҳеч кимни ухлатмайсан, нега жим ўтирибсан?
Президент ва телебошловчини самимий мулоқоти: Ҳеч кимни ухлатмайсан, нега жим ўтирибсан?
Сангардакда йўқолган 2 ёшли бола қидирилмоқда: топишга ёрдам берганларга 20 миллион сўм мукофот берилади
Сангардакда йўқолган 2 ёшли бола қидирилмоқда: топишга ёрдам берганларга 20 миллион сўм мукофот берилади