Самарқанддаги даҳшатли воқеа: тириклайин кўмилган эркак 28 кунлик комадан сўнг вафот этди
Самарқанд вилоятининг Паяриқ туманида бир гуруҳ шахслар томонидан аёвсиз калтакланиб, тириклайин кўмиб юборилган 32 ёшли эркак шифохонада 28 кун давомида кома ҳолатида ётганидан сўнг ҳаётдан кўз юмди. Бу ҳақда «Миллар» дастурида хабар берилди.
Маълум қилинишича, Шербек исмли эркак таниши билан ошхонадан чиқиб, уйига қайтаётганида уларнинг йўлини оқ рангли Spark автомобили тўсиб қўйган. Машинадан тушган шахслар Шербекнинг бошига арматура билан урган, унинг ёнидаги танишини ҳам калтаклаган.
Шундан сўнг оғир тан жароҳатлари олган эркак мажбуран автомобилга ўтқазилиб, аҳоли яшамайдиган ҳудудга олиб борилган. У маҳалла марказидан қарийб уч километр узоқликдаги жойда, тупроқ остидан оғир аҳволда топилган.
Жабрланувчининг акаси укасига арматура ва бетон бўлаклари билан зарба берилганини, ҳатто сим билан бўғишга ҳам уринишганини айтган. Шифохонада эркакнинг ўпкасидан уч литрдан ортиқ қон чиқариб олинган.
Шербек вафот этганидан сўнг жиноят иши Жиноят кодексининг 104-моддаси 3-қисми «д» банди билан қайта малакаланган.
Ҳозирда гумонланувчиларга нисбатан қамоққа олиш эҳтиёт чораси қўлланилган. Вилоят ИИБ ҳузуридаги Тергов бошқармаси томонидан ҳолат юзасидан тергов ҳаракатлари давом эттирилмоқда. Ҳужумга сабаб бўлган можаронинг тафсилотлари ҳозирча очиқланмаган.
Изоҳлар 0
…