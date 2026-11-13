Аббосбек Файзуллаев собиқ жамоаси ва мухлисларига илиқ тилакларини билдирди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Ўзбекистон миллий жамоаси ярим ҳимоячиси Аббосбек Файзуллаев собиқ клуби ССКА ва унинг мухлисларига нисбатан илиқ тилакларини билдириб, жамоанинг барча ўйинларини кузатиб боришини таъкидлади.
- 2023–2025 йилларда Москванинг ССКА клуби билан Россия кубоги ва Суперкубогини қўлга киритган футболчи, ҳозирда Истанбулнинг «Башакшеҳир» клуби сафида тўп сурмоқда.
Ўзбекистон миллий жамоаси ярим ҳимоячиси Аббосбек Файзуллаев фаолияти, собиқ клуби ЦСКА ва унинг мухлислари ҳамда Туркия Суперлигасидаги кузатишлари ҳақида очиқ-ойдин фикр билдирди. Москвада ўтказилган учрашувлар доирасида собиқ жамоадошлари билан дийдорлашган ҳамюртимиз Россиядаги даврини илиқ хотиралар билан эслади.
«ЦСКАнинг барча ўйинларини кўриб бораман»
2023–2025 йилларда Москванинг ЦСКА клуби шарафини ҳимоя қилиб, улар билан бирга Россия кубоги ва Суперкубогини қўлга киритган Аббосбек Файзуллаев ҳозирда Истанбулнинг «Башакшеҳир» клуби сафида тўп сурмоқда. Шунга қарамай, у ҳамон «армиячилар» ўйинларини кузатиб боришини ва чемпионликни тилашини яшириб ўтирмади.
«ЦСКА мухлисларига у ерда ўйнаган вақтларим учун миннатдорлик билдираман. Ҳозир ҳам барча ўйинларини кўриб бораман, улар учун қайғуриб мухлислик қиламан. Ушбу мавсумда чемпион бўлишларини истайман. Бу қўлларидан келади», — деди Аббосбек Файзуллаев.
Аббосбек Файзуллаевнинг фаолияти ва эътирофлари
Маълумотлар ва тафсилотлар
Ҳозирги клуби
«Истанбул Башакшеҳир» (Туркия, иккинчи мавсум)
ЦСКАдаги ютуқлари
Россия кубоги ва мамлакат Суперкубоги соҳиби (2023–2025 йиллар)
Собиқ жамоадоши фикри
Иван Обляков Аббосбекнинг ЦСКАдаги муҳит ва мулоқотни соғинганини айтди
Баҳо берилган футболчи
Алексей Батраков («Галатасарой») — юқори даража ва голлари
Алексей Батраковнинг «Галатасарой»даги ўйини ҳақида
Шунингдек, ҳамюртимиз Туркия чемпионати пешқадами — «Галатасарой» сафида фаолиятини жуда муваффақиятли бошлаган истеъдодли футболчи Алексей Батраковнинг ҳаракатларига ҳам юқори баҳо берди.
«Батраковнинг даражаси жуда баланд. У буни "Галатасарой"да исботлаб келмоқда. Уни кузатиш ёқимли. Гол ураётганини кўриш ҳам завқли», — дея қўшимча қилди ўзбек футболчиси.
Иван Обляковнинг илиқ хотиралари
Москванинг ЦСКА клуби ва Россия миллий терма жамоаси ярим ҳимоячиси Иван Обляков ҳам журналистлар билан суҳбатда Аббосбек Файзуллаев билан учрашувдан жуда хурсанд бўлганини таъкидлади:
«Аббос билан ўйин олдидан самимий суҳбатлашиб олдик, уни кўрганимиздан ҳар доим хурсанд бўламиз. У яхши спорт формада. Айтишича, ЦСКАни кузатиб боради, у ердаги муҳитни, жамоа ичидаги мулоқотни соғиниб юрибди. Туркияда аҳволи қандайлигини сўрадик, ҳаммаси аъло, деб жавоб берди», — деди Обляков.
Сизнингча, Аббосбек Файзуллаевнинг Европа ва Туркия чемпионатидаги тажрибаси унинг келажакдаги футбол фаолиятида янада юқори чўққиларни забт этишига қанчалик ёрдам беради? Ўз фикрингизни изоҳларда қолдиринг!
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…