Мбаппе ва Дембеле можароси: Франция терма жамоаси кийиниш хонасида нималар бўлмоқда?
Франция миллий жамоаси атрофидаги муҳокамалар тинмаяпти. Хусусан, жамоа сардори ва юлдуз ҳужумчиси Килиан Мбаппенинг терма жамоадаги шериклари, хусусан, Усмон Дембеле билан муносабатлари сўнгги ойларда анча мураккаблашиб кетгани маълум бўлди. Нуфузли L’Equipe нашри тарқатган хабарларга кўра, бу ҳолат жамоа ичидаги муҳитга жиддий таъсир кўрсатмоқда.
«Олтин тўп» учун кураш ва жавобсиз қолган WhatsApp хабари
Маълум бўлишича, «Реал» ҳужумчиси Килиан Мбаппе билан Усмон Дембеле ўртасида «Олтин тўп» учун кечган рақобат вазиятни кескинлаштирган. Мбаппе бу келишмовчиликлар терма жамоа кийиниш хонасидаги муҳитга қай даражада таъсир қилишини тўлиқ англаб етмаган.
«Жамоа сардори келишмовчиликлар бартараф этилган деб ҳисоблаган (гарчи WhatsApp орқали юборилган хабари жавобсиз қолган бўлса-да) ва Дембеленинг ўзига нисбатан муносабатини тушунмаган. У бу муносабатни вазиятга номутаносиб деб ҳисоблаган», — дейилади нашр хабарида.
Франция терма жамоасидаги вазият
Асосий тафсилотлар ва омиллар
Асосий келишмовчилик
Килиан Мбаппе ва Усмон Дембеле ўртасидаги совуқлик
Сабаблардан бири
«Олтин тўп» учун кураш фонидаги тушунмовчиликлар
Мбаппенинг ҳаракати
Сўнгги беш кун давомида ўзини жамоадан четроқ тутиб, Олисе билан яқинлашгани
Асосий чақириқ
Бу муаммоларни янги мураббийлар штаби (Зидан даври) бошчилигида ҳал қилиш
Жамоадан ажралиш ва кутилмаган муносабат
Юзага келган совуққонлик туфайли ўтган беш кун давомида Мбаппе ўзини жамоадан кўпроқ ажралган ҳолда тутди ва фақатгина айрим шериклари, жумладан, Олисе билан яқинроқ муносабат ўрнатишга эришди.
Гўёки жамоадан узилиб қолганини ҳис қилгандек, Мбаппе шахсий суҳбатларда жамоадошлари ёки мураббийлар штаби аъзоларининг ҳол-аҳволи билан фаол қизиқишга уринди. Бироқ бундай кутилмаган эътибор жамоа ичидаги баъзи инсонларга ўз манфаатини кўзлаш ёки сунъий равишда яқинлашишдек туюлган бўлиши мумкин.
Экспертларнинг фикрича, Мбаппе ва Дембеле ўртасидаги бу каби муносабатлар жамоа бошқарувига келган Зидан давридаги энг муҳим ва нозик масалалардан бири бўлиб қолиши аниқ.
Сизнингча, юлдуз футболчилар ўртасидаги бу каби шахсий келишмовчиликлар ва рақобат миллий жамоанинг майдондаги ўйинига қанчалик салбий таъсир кўрсатиши мумкин? Ўз фикрингизни изоҳларда қолдиринг!
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…