Мбаппе ва Дембеле можароси: Франция терма жамоаси кийиниш хонасида нималар бўлмоқда?

1 дақиқа ўқиш28
Мбаппе ва Дембеле можароси: Франция терма жамоаси кийиниш хонасида нималар бўлмоқда?

Франция миллий жамоаси атрофидаги муҳокамалар тинмаяпти. Хусусан, жамоа сардори ва юлдуз ҳужумчиси Килиан Мбаппенинг терма жамоадаги шериклари, хусусан, Усмон Дембеле билан муносабатлари сўнгги ойларда анча мураккаблашиб кетгани маълум бўлди. Нуфузли L’Equipe нашри тарқатган хабарларга кўра, бу ҳолат жамоа ичидаги муҳитга жиддий таъсир кўрсатмоқда.

«Олтин тўп» учун кураш ва жавобсиз қолган WhatsApp хабари

Маълум бўлишича, «Реал» ҳужумчиси Килиан Мбаппе билан Усмон Дембеле ўртасида «Олтин тўп» учун кечган рақобат вазиятни кескинлаштирган. Мбаппе бу келишмовчиликлар терма жамоа кийиниш хонасидаги муҳитга қай даражада таъсир қилишини тўлиқ англаб етмаган.

«Жамоа сардори келишмовчиликлар бартараф этилган деб ҳисоблаган (гарчи WhatsApp орқали юборилган хабари жавобсиз қолган бўлса-да) ва Дембеленинг ўзига нисбатан муносабатини тушунмаган. У бу муносабатни вазиятга номутаносиб деб ҳисоблаган», — дейилади нашр хабарида.

Франция терма жамоасидаги вазият

Асосий тафсилотлар ва омиллар

Асосий келишмовчилик

Килиан Мбаппе ва Усмон Дембеле ўртасидаги совуқлик

Сабаблардан бири

«Олтин тўп» учун кураш фонидаги тушунмовчиликлар

Мбаппенинг ҳаракати

Сўнгги беш кун давомида ўзини жамоадан четроқ тутиб, Олисе билан яқинлашгани

Асосий чақириқ

Бу муаммоларни янги мураббийлар штаби (Зидан даври) бошчилигида ҳал қилиш

Жамоадан ажралиш ва кутилмаган муносабат

Юзага келган совуққонлик туфайли ўтган беш кун давомида Мбаппе ўзини жамоадан кўпроқ ажралган ҳолда тутди ва фақатгина айрим шериклари, жумладан, Олисе билан яқинроқ муносабат ўрнатишга эришди.

Гўёки жамоадан узилиб қолганини ҳис қилгандек, Мбаппе шахсий суҳбатларда жамоадошлари ёки мураббийлар штаби аъзоларининг ҳол-аҳволи билан фаол қизиқишга уринди. Бироқ бундай кутилмаган эътибор жамоа ичидаги баъзи инсонларга ўз манфаатини кўзлаш ёки сунъий равишда яқинлашишдек туюлган бўлиши мумкин.

Экспертларнинг фикрича, Мбаппе ва Дембеле ўртасидаги бу каби муносабатлар жамоа бошқарувига келган Зидан давридаги энг муҳим ва нозик масалалардан бири бўлиб қолиши аниқ.

Сизнингча, юлдуз футболчилар ўртасидаги бу каби шахсий келишмовчиликлар ва рақобат миллий жамоанинг майдондаги ўйинига қанчалик салбий таъсир кўрсатиши мумкин? Ўз фикрингизни изоҳларда қолдиринг!

Мақола сизга ёқдими?
Шуҳрат Раззақов«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin'ни кузатинг:Telegram каналGoogle'да кузатиш

Обуна билан реклама бўлмайди

Zamin Premium — ойига 4 900 сўм

Изоҳлар0

Эълонлар

Ҳамкорлик учун
  1. Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
    Техно
    Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
  2. Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
    Иқтисодиёт
    Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
  3. Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
    Авто
    Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
  4. Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
    Авто
    Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
  5. 8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
    Иқтисодиёт
    8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
  6. Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
    Техно
    Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
  7. Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
    Техно
    Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
  8. Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
    Фойдали
    Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
  9. Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
    Спорт
    Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
  10. ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
    Ўзбекистон
    ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
  11. Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
    Авто
    Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
  12. Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
    Жамият
    Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
  13. Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
    Фойдали
    Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
  14. Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
    Техно
    Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
  15. Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
    Жамият
    Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
  16. XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
    Маданият
    XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?

Мавзуга оид янгиликлар

Кўп ўқилган Спорт янгиликлари