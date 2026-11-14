Бухорода ноқонуний овчилар Экополиция ходимига тан жароҳати етказди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Бухоро вилоятининг Пешку туманида ноқонуний ов билан шуғулланган 5 нафар фуқаро Экополиция ходимига қаршилик кўрсатиб, унга тан жароҳати етказди.
- «Қорақир» массивида тўхтатилган шахслар тақиқланган усуллар ёрдамида 13 та қуённи овлагани аниқланган.
- Жабрланган ходим шифохонага ётқизилган бўлиб, унинг аҳволи қониқарли деб баҳоланмоқда.
- Ҳозирда туман Ички ишлар бўлими томонидан ҳолат юзасидан терговга қадар текширув ҳаракатлари олиб борилмоқда.
Бухоро вилоятининг Пешку туманида табиат ресурсларини ноқонуний ўзлаштиришга қарши кураш доирасида навбатдаги рейд текшируви ўтказилди. Афсуски, ушбу жараён кутилмаган кескин тус олиб, Экополиция ходимига қаршилик кўрсатилиши ва унга тан жароҳати етказилиши билан якунланди.
Муҳофаза этиладиган ҳудуддаги жиноят
Воқеа Пешку туманидаги «Қорақир» массивининг муҳофаза этиладиган табиий ҳудудида юз берди. Экополиция ходимлари ҳудудни назорат қилиш вақтида шубҳали УАЗ русумли автомобилни пайқашди ва текшириш учун тўхтатишди.
Аниқланишича, автомобиль ичида бўлган Пешку туманида яшовчи 5 нафар фуқаро тақиқланган ов усулларидан фойдаланиб, жами 13 та қуённи ноқонуний овлаган. Улар ёнида тақиқланган тунги ёритиш мосламаси ва ов қуроли бўлган.
Қонуний талабларга бўйсунмаслик ва жароҳат
Экополиция ходимлари қонунбузарларни тўхтатиб, текширув ўтказмоқчи бўлган вақтда, мазкур шахслар ўз ҳаракатларини тан олишдан бош тортиб, ходимларнинг қонуний талабларига бўйсунмади ва фаол қаршилик кўрсатди.
Тўқнашув натижасида Экополиция ходимларидан бири оғир тан жароҳати олди. Ҳозирда у шифохонага ётқизилган ва шифокорларнинг маълумотига кўра, аҳволи қониқарли.
Воқеа хронологияси
Тафсилотлар
Жой
Пешку тумани, «Қорақир» массиви
Вақт
Рейдерлик текшируви вақтида
Қонунбузарлар сони
5 нафар
Овланган ҳайвонлар
13 та қуён
Кўрилган чоралар
Ходим шифохонада, тергов кетмоқда
Кўрилган чоралар ва тергов ҳаракатлари
Воқеа жойига дарҳол туман Ички ишлар бўлими ходимлари жалб этилди. Ҳозирда ушбу ҳолат юзасидан туман ИИБ томонидан терговга қадар текширув ҳаракатлари олиб борилмоқда. Қонунбузарларга нисбатан тегишли қонунчиликка мувофиқ жиноий иш қўзғатилиши ва жавобгарликка тортилиши кутилмоқда.
Сизнингча, муҳофаза этиладиган ҳудудларда ноқонуний ов ва табиат ресурсларини ноқонуний ўзлаштириш ҳолатларига қарши курашишда қонунчиликни янада кучайтириш керакми? Ўз фикрингизни изоҳларда қолдиринг!
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…