Бухорода ноқонуний овчилар Экополиция ходимига тан жароҳати етказди

1 дақиқа ўқиш42
Бухорода ноқонуний овчилар Экополиция ходимига тан жароҳати етказди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Бухоро вилоятининг Пешку туманида ноқонуний ов билан шуғулланган 5 нафар фуқаро Экополиция ходимига қаршилик кўрсатиб, унга тан жароҳати етказди.
  • «Қорақир» массивида тўхтатилган шахслар тақиқланган усуллар ёрдамида 13 та қуённи овлагани аниқланган.
  • Жабрланган ходим шифохонага ётқизилган бўлиб, унинг аҳволи қониқарли деб баҳоланмоқда.
  • Ҳозирда туман Ички ишлар бўлими томонидан ҳолат юзасидан терговга қадар текширув ҳаракатлари олиб борилмоқда.

Бухоро вилоятининг Пешку туманида табиат ресурсларини ноқонуний ўзлаштиришга қарши кураш доирасида навбатдаги рейд текшируви ўтказилди. Афсуски, ушбу жараён кутилмаган кескин тус олиб, Экополиция ходимига қаршилик кўрсатилиши ва унга тан жароҳати етказилиши билан якунланди.

Муҳофаза этиладиган ҳудуддаги жиноят

Воқеа Пешку туманидаги «Қорақир» массивининг муҳофаза этиладиган табиий ҳудудида юз берди. Экополиция ходимлари ҳудудни назорат қилиш вақтида шубҳали УАЗ русумли автомобилни пайқашди ва текшириш учун тўхтатишди.

Аниқланишича, автомобиль ичида бўлган Пешку туманида яшовчи 5 нафар фуқаро тақиқланган ов усулларидан фойдаланиб, жами 13 та қуённи ноқонуний овлаган. Улар ёнида тақиқланган тунги ёритиш мосламаси ва ов қуроли бўлган.

Бухорода ноқонуний овчилар Экополиция ходимига тан жароҳати етказди

Қонуний талабларга бўйсунмаслик ва жароҳат

Экополиция ходимлари қонунбузарларни тўхтатиб, текширув ўтказмоқчи бўлган вақтда, мазкур шахслар ўз ҳаракатларини тан олишдан бош тортиб, ходимларнинг қонуний талабларига бўйсунмади ва фаол қаршилик кўрсатди.

Тўқнашув натижасида Экополиция ходимларидан бири оғир тан жароҳати олди. Ҳозирда у шифохонага ётқизилган ва шифокорларнинг маълумотига кўра, аҳволи қониқарли.

Воқеа хронологияси

Тафсилотлар

Жой

Пешку тумани, «Қорақир» массиви

Вақт

Рейдерлик текшируви вақтида

Қонунбузарлар сони

5 нафар

Овланган ҳайвонлар

13 та қуён

Кўрилган чоралар

Ходим шифохонада, тергов кетмоқда

Кўрилган чоралар ва тергов ҳаракатлари

Воқеа жойига дарҳол туман Ички ишлар бўлими ходимлари жалб этилди. Ҳозирда ушбу ҳолат юзасидан туман ИИБ томонидан терговга қадар текширув ҳаракатлари олиб борилмоқда. Қонунбузарларга нисбатан тегишли қонунчиликка мувофиқ жиноий иш қўзғатилиши ва жавобгарликка тортилиши кутилмоқда.

Сизнингча, муҳофаза этиладиган ҳудудларда ноқонуний ов ва табиат ресурсларини ноқонуний ўзлаштириш ҳолатларига қарши курашишда қонунчиликни янада кучайтириш керакми? Ўз фикрингизни изоҳларда қолдиринг!

Мақола сизга ёқдими?
Шуҳрат Раззақов«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin'ни кузатинг:Telegram каналGoogle'да кузатиш

Обуна билан реклама бўлмайди

Zamin Premium — ойига 4 900 сўм

Изоҳлар0

Эълонлар

Ҳамкорлик учун
  1. Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
    Техно
    Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
  2. Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
    Иқтисодиёт
    Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
  3. Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
    Авто
    Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
  4. Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
    Авто
    Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
  5. 8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
    Иқтисодиёт
    8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
  6. Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
    Техно
    Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
  7. Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
    Техно
    Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
  8. Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
    Фойдали
    Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
  9. Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
    Спорт
    Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
  10. ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
    Ўзбекистон
    ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
  11. Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
    Авто
    Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
  12. Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
    Жамият
    Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
  13. Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
    Фойдали
    Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
  14. Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
    Техно
    Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
  15. Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
    Жамият
    Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
  16. XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
    Маданият
    XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?

Мавзуга оид янгиликлар

Кўп ўқилган Жамият янгиликлари