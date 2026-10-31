Дўлана териш қимматга тушди: Навоийда икки киши йирик миқдорда жаримага тортилди

·58·Жамият
Дўлана териш қимматга тушди: Навоийда икки киши йирик миқдорда жаримага тортилди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Навоий вилоятининг Хатирчи туманида тегишли рухсатномасиз ёввойи дўлана терган икки нафар фуқарога нисбатан жами 7 миллион 480 минг сўм миқдорида маъмурий жарима қўлланилди.
  • Ш.С. ва Ё.Р. исмли шахслар Маъмурий жавобгарлик тўғрисидаги кодекснинг 79¹-моддаси 1-қисми билан жавобгарликка тортилди.
  • Жаримадан ташқари, қонунбузарлар табиатга етказилган 1 миллион 3 минг 200 сўм зарарни ҳам қоплашга мажбур бўлдилар.

Навоий вилоятида экоинспекторлар томонидан ўтказилган навбатдаги рейд тадбири тоғли ҳудудда табиат неъматларини териш билан банд бўлган икки нафар маҳаллий фуқаро учун кутилмаган молиявий йўқотиш билан якунланди. Хатирчи туманида жойлашган «Ангидон» маҳалласининг тоғли ҳудудларида тегишли рухсатномасиз ёввойи дўлана мевасини терган икки шахсга нисбатан жами 7 миллион 480 минг сўм миқдорида маъмурий жарима қўлланилди.

Бундан ташқари, улар табиатга етказилган зарарни ҳам ўз чўнтакларидан қоплашга мажбур бўладилар.

«Қўлга тушганлар»: Воқеа тафсилоти ва баённома

Навоий вилояти Экология ва иқлим ўзгариши бошқармасининг расмий хабарига кўра, воқеа экополиция ходимларининг тоғли ҳудудларда атроф-муҳит муҳофазаси юзасидан олиб бораётган кузатувлари вақтида содир бўлган:

  • Қонунбузарлар: Ш.С. ва Ё.Р. исмли фуқаролар тоғ бағрида табиий равишда ўсувчи дўлана мевасини ноқонуний равишда йиғиб, олиб кетаётган вақтида аниқланган;

  • Маъмурий модда: Уларга нисбатан Маъмурий жавобгарлик тўғрисидаги кодекснинг 79¹-моддаси 1-қисми (Ўсимлик дунёси объектларини йиғиш, тайёрлаш ва улардан фойдаланиш тартиби ҳамда шартларини бузиш) билан баённома расмийлаштирилди;

  • Дифференциал жазо: Ҳуқуқбузарларнинг бирига базавий ҳисоблаш миқдорининг (БҲМ) 10 баравари (3 миллион 700 минг сўм), иккинчисига эса БҲМнинг 7 баравари (2 миллион 590 минг сўм) миқдорида жарима солинди;

  • Зарарни қоплаш: Жаримадан ташқари, улардан табиатга етказилган зарар сифатида яна 1 миллион 3 минг 200 сўм мажбурий тартибда ундириладиган бўлди. Натижада ушбу дўлана саёҳати фуқароларга жами 8,5 миллион сўмга яқин маблағга тушди.

Ёввойи меваларни териш нега қонунбузарлик ҳисобланади?

Кўпчилик учун табиат бағридаги ёввойи меваларни йиғиш оддий ва зарарсиз ишдек туюлиши мумкин, бироқ Ўзбекистон қонунчилигига кўра бу жараён қатъий назорат қилинади:

  • Табиий мувозанатни сақлаш: Меъёрдан ортиқ ва тартибсиз равишда ўсимликларни йиғиш уларнинг қайта тикланишига тўсқинлик қилади, уруғланиш занжирини бузади ва маҳаллий экотизимга зарар етказади;

  • Аукцион тартиби: Вазирлар Маҳкамасининг амалдаги қарорларига мувофиқ, ёввойи ҳолда ўсувчи ўсимликлар ва уларнинг меваларини (шу жумладан дўлана, наъматак ва бошқаларни) тижорий ёки катта ҳажмда йиғиш учун махсус фойдаланиш ҳуқуқини фақат электрон онлайн-аукцион савдолари орқали олиш мумкин;

  • Рейдлар кучайтирилмоқда: Сўнгги вақтларда экополиция ва инспекторлар томонидан тоғли ҳамда ўрмон ҳудудларида ноқонуний теримчилар ва браконьерларга қарши кураш кучайтирилган бўлиб, мунтазам равишда дронлар ва махсус техникалар ёрдамида назорат олиб борилмоқда.

Экологлар фуқароларни табиий ресурслардан фойдаланишда қонун ҳужжатларига қатъий риоя қилишга, акс ҳолда бир неча килограмм табиий неъматлар учун йирик миқдордаги маъмурий жарималарга тортилиши мумкинлигидан огоҳлантиради.

Навоий вилояти Экология бошқармасиХатирчи туманиЭкология ва иқлим ўзгариши вазирлигиАнгидон маҳалласи
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Telegram'да аёлга номақбул сурат юборган эркак жаримага тортилдиTelegram'да аёлга номақбул сурат юборган эркак жаримага тортилди19 август 15:43Инспектор ёқасидан тортган ҳоким ўринбосари жазоландиИнспектор ёқасидан тортган ҳоким ўринбосари жазоланди10 июн 05:08Ўқувчини ҳақорат қилган ёки камситган ўқитувчи 2,2 млн сўм жаримага тортилади!Ўқувчини ҳақорат қилган ёки камситган ўқитувчи 2,2 млн сўм жаримага тортилади!13 сентябр 09:45Самарқандда келинга шаҳвоний шилқимлик қилган маҳалла раиси жазоландиСамарқандда келинга шаҳвоний шилқимлик қилган маҳалла раиси жазоланди5 октябр 12:56Тошкентда итларни калтаклаб ўлдирган ветеринар суд ҳукмини эшитдиТошкентда итларни калтаклаб ўлдирган ветеринар суд ҳукмини эшитди4 июл 11:45Навоийда аёл куёвини ўлдириш учун қотил ёлламоқчи бўлдиНавоийда аёл куёвини ўлдириш учун қотил ёлламоқчи бўлди11 май 16:45
ЭълонларҲамкорлик учун
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

MrBeast Самарқанддаги воқеадан кейин Ўзбекистондан кетиб қолдими?
MrBeast Самарқанддаги воқеадан кейин Ўзбекистондан кетиб қолдими?
Сурхондарёлик 11 синф ўқувчиси бир вақтнинг ўзида АҚШнинг 7 та университетидан таклиф олди
Сурхондарёлик 11 синф ўқувчиси бир вақтнинг ўзида АҚШнинг 7 та университетидан таклиф олди
Нега илонлар ҳовлига келади ва уларни нима жалб қилади?
Нега илонлар ҳовлига келади ва уларни нима жалб қилади?
Худоёрхон ўрдасидаги базми-жамшид ортидан музей-қўриқхона директори жазоланди
Худоёрхон ўрдасидаги базми-жамшид ортидан музей-қўриқхона директори жазоланди
Никоҳ куни келин куёвнинг телефонидаги хабарни ўқиб, ҳаммани ҳайратда қолдирди
Никоҳ куни келин куёвнинг телефонидаги хабарни ўқиб, ҳаммани ҳайратда қолдирди
ИИБ ходими MrBeast бўйича муҳим баёнот берди, машҳур блогернинг саёҳати бекор қилинди
ИИБ ходими MrBeast бўйича муҳим баёнот берди, машҳур блогернинг саёҳати бекор қилинди
Президент ва телебошловчини самимий мулоқоти: Ҳеч кимни ухлатмайсан, нега жим ўтирибсан?
Президент ва телебошловчини самимий мулоқоти: Ҳеч кимни ухлатмайсан, нега жим ўтирибсан?
3 ёшли қизни уриб ўлдирган онадан бошқа фарзанд олиб қўйилди
3 ёшли қизни уриб ўлдирган онадан бошқа фарзанд олиб қўйилди