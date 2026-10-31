Дўлана териш қимматга тушди: Навоийда икки киши йирик миқдорда жаримага тортилди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Навоий вилоятининг Хатирчи туманида тегишли рухсатномасиз ёввойи дўлана терган икки нафар фуқарога нисбатан жами 7 миллион 480 минг сўм миқдорида маъмурий жарима қўлланилди.
- Ш.С. ва Ё.Р. исмли шахслар Маъмурий жавобгарлик тўғрисидаги кодекснинг 79¹-моддаси 1-қисми билан жавобгарликка тортилди.
- Жаримадан ташқари, қонунбузарлар табиатга етказилган 1 миллион 3 минг 200 сўм зарарни ҳам қоплашга мажбур бўлдилар.
Навоий вилоятида экоинспекторлар томонидан ўтказилган навбатдаги рейд тадбири тоғли ҳудудда табиат неъматларини териш билан банд бўлган икки нафар маҳаллий фуқаро учун кутилмаган молиявий йўқотиш билан якунланди. Хатирчи туманида жойлашган «Ангидон» маҳалласининг тоғли ҳудудларида тегишли рухсатномасиз ёввойи дўлана мевасини терган икки шахсга нисбатан жами 7 миллион 480 минг сўм миқдорида маъмурий жарима қўлланилди.
Бундан ташқари, улар табиатга етказилган зарарни ҳам ўз чўнтакларидан қоплашга мажбур бўладилар.
«Қўлга тушганлар»: Воқеа тафсилоти ва баённома
Навоий вилояти Экология ва иқлим ўзгариши бошқармасининг расмий хабарига кўра, воқеа экополиция ходимларининг тоғли ҳудудларда атроф-муҳит муҳофазаси юзасидан олиб бораётган кузатувлари вақтида содир бўлган:
Қонунбузарлар: Ш.С. ва Ё.Р. исмли фуқаролар тоғ бағрида табиий равишда ўсувчи дўлана мевасини ноқонуний равишда йиғиб, олиб кетаётган вақтида аниқланган;
Маъмурий модда: Уларга нисбатан Маъмурий жавобгарлик тўғрисидаги кодекснинг 79¹-моддаси 1-қисми (Ўсимлик дунёси объектларини йиғиш, тайёрлаш ва улардан фойдаланиш тартиби ҳамда шартларини бузиш) билан баённома расмийлаштирилди;
Дифференциал жазо: Ҳуқуқбузарларнинг бирига базавий ҳисоблаш миқдорининг (БҲМ) 10 баравари (3 миллион 700 минг сўм), иккинчисига эса БҲМнинг 7 баравари (2 миллион 590 минг сўм) миқдорида жарима солинди;
Зарарни қоплаш: Жаримадан ташқари, улардан табиатга етказилган зарар сифатида яна 1 миллион 3 минг 200 сўм мажбурий тартибда ундириладиган бўлди. Натижада ушбу дўлана саёҳати фуқароларга жами 8,5 миллион сўмга яқин маблағга тушди.
Ёввойи меваларни териш нега қонунбузарлик ҳисобланади?
Кўпчилик учун табиат бағридаги ёввойи меваларни йиғиш оддий ва зарарсиз ишдек туюлиши мумкин, бироқ Ўзбекистон қонунчилигига кўра бу жараён қатъий назорат қилинади:
Табиий мувозанатни сақлаш: Меъёрдан ортиқ ва тартибсиз равишда ўсимликларни йиғиш уларнинг қайта тикланишига тўсқинлик қилади, уруғланиш занжирини бузади ва маҳаллий экотизимга зарар етказади;
Аукцион тартиби: Вазирлар Маҳкамасининг амалдаги қарорларига мувофиқ, ёввойи ҳолда ўсувчи ўсимликлар ва уларнинг меваларини (шу жумладан дўлана, наъматак ва бошқаларни) тижорий ёки катта ҳажмда йиғиш учун махсус фойдаланиш ҳуқуқини фақат электрон онлайн-аукцион савдолари орқали олиш мумкин;
Рейдлар кучайтирилмоқда: Сўнгги вақтларда экополиция ва инспекторлар томонидан тоғли ҳамда ўрмон ҳудудларида ноқонуний теримчилар ва браконьерларга қарши кураш кучайтирилган бўлиб, мунтазам равишда дронлар ва махсус техникалар ёрдамида назорат олиб борилмоқда.
Экологлар фуқароларни табиий ресурслардан фойдаланишда қонун ҳужжатларига қатъий риоя қилишга, акс ҳолда бир неча килограмм табиий неъматлар учун йирик миқдордаги маъмурий жарималарга тортилиши мумкинлигидан огоҳлантиради.
Изоҳлар 0
…