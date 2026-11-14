Таниқли олима ва устоз Фотима Худайбергенова вафот этди

1 дақиқа ўқиш31
Таниқли олима ва устоз Фотима Худайбергенова вафот этди

Ўзбекистон тиббиёт таълими ва илм-фани оғир жудоликка учради. Таниқли тарихчи олима, педагог ва доцент Фотима Ташпулатовна Худайбергенова вафот этди.

Фотима Худайбергенова умрини илм-фан, таълим ва ёш авлод тарбиясига бағишлаган. У тиббиёт соҳаси учун малакали мутахассислар тайёрлашга муносиб ҳисса қўшган ҳамда фаолияти давомида турли масъулиятли лавозимларда ишлаган.

Ҳамкасблари ва шогирдлари уни самимийлиги, донолиги, меҳрибонлиги ва юксак инсоний фазилатлари билан ёдга олмоқда. У нафақат билим ва тажрибаси, балки ёшлар тақдирига бефарқ бўлмагани, ҳар қандай вазиятда инсонийликни устун қўйгани билан ҳам кўпчилик ҳурматини қозонган.

Маълумотларга кўра, Фотима Ташпулатовна академик лицей, Тошкент тиббиёт академияси ва Тошкент давлат стоматология институти билан боғлиқ таълим ва меҳнат фаолиятини олиб борган. Унинг сабоқ берган шогирдлари бугун турли олий таълим муассасалари ҳамда клиникаларда фаолият юритмоқда.

Марҳуманинг ҳамкасблари, шогирдлари ва яқинлари унинг вафоти муносабати билан оила аъзоларига чуқур ҳамдардлик билдирди.

Фотима Худайбергенованинг илм-фан ва таълим йўлидаги хизматлари, эзгу ишлари ҳамда ёрқин хотираси уни таниганлар қалбида сақланиб қолади.

Мақола сизга ёқдими?
Чарос«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin'ни кузатинг:Telegram каналGoogle'да кузатиш

Обуна билан реклама бўлмайди

Zamin Premium — ойига 4 900 сўм

Изоҳлар0

Эълонлар

Ҳамкорлик учун
  1. Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
    Техно
    Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
  2. Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
    Иқтисодиёт
    Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
  3. Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
    Авто
    Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
  4. Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
    Авто
    Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
  5. 8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
    Иқтисодиёт
    8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
  6. Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
    Техно
    Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
  7. Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
    Техно
    Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
  8. Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
    Фойдали
    Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
  9. Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
    Спорт
    Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
  10. ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
    Ўзбекистон
    ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
  11. Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
    Авто
    Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
  12. Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
    Жамият
    Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
  13. Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
    Фойдали
    Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
  14. Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
    Техно
    Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
  15. Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
    Жамият
    Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
  16. XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
    Маданият
    XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?

Мавзуга оид янгиликлар

Кўп ўқилган Жамият янгиликлари