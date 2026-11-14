Таниқли олима ва устоз Фотима Худайбергенова вафот этди
Ўзбекистон тиббиёт таълими ва илм-фани оғир жудоликка учради. Таниқли тарихчи олима, педагог ва доцент Фотима Ташпулатовна Худайбергенова вафот этди.
Фотима Худайбергенова умрини илм-фан, таълим ва ёш авлод тарбиясига бағишлаган. У тиббиёт соҳаси учун малакали мутахассислар тайёрлашга муносиб ҳисса қўшган ҳамда фаолияти давомида турли масъулиятли лавозимларда ишлаган.
Ҳамкасблари ва шогирдлари уни самимийлиги, донолиги, меҳрибонлиги ва юксак инсоний фазилатлари билан ёдга олмоқда. У нафақат билим ва тажрибаси, балки ёшлар тақдирига бефарқ бўлмагани, ҳар қандай вазиятда инсонийликни устун қўйгани билан ҳам кўпчилик ҳурматини қозонган.
Маълумотларга кўра, Фотима Ташпулатовна академик лицей, Тошкент тиббиёт академияси ва Тошкент давлат стоматология институти билан боғлиқ таълим ва меҳнат фаолиятини олиб борган. Унинг сабоқ берган шогирдлари бугун турли олий таълим муассасалари ҳамда клиникаларда фаолият юритмоқда.
Марҳуманинг ҳамкасблари, шогирдлари ва яқинлари унинг вафоти муносабати билан оила аъзоларига чуқур ҳамдардлик билдирди.
Фотима Худайбергенованинг илм-фан ва таълим йўлидаги хизматлари, эзгу ишлари ҳамда ёрқин хотираси уни таниганлар қалбида сақланиб қолади.
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…