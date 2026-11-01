Қашқадарёлик 11-синф ўқувчиси 5 та сертификат билан талаба бўлди

·0·Жамият
Қашқадарёлик 11-синф ўқувчиси 5 та сертификат билан талаба бўлди

Қашқадарё вилояти Яккабоғ туманидаги 103-мактабнинг 11-синф ўқувчиси Гулсанам Файзуллаева бешта фан бўйича миллий сертификатни қўлга киритди. Ушбу натижалар орқали ёш қиз олий таълим муассасасига имтиёзли кириш имкониятига эга бўлди.

“Таълим хабарлари” нашри маълум қилишича, Гулсанам миллий сертификат имтиҳонларида юқори натижалар кўрсатиб, қуйидаги балларни қайд этган:

  • Биология — А+;

  • Кимё — А;

  • Ўзбек тили ва адабиёти — Б;

  • Тарих — Б;

  • Математика — C+.

Эътиборлиси, Гулсанам бу натижаларга бир неча ойлик меҳнат билан эришмаган. У миллий сертификат олишга ҳали 8-синфдаёқ қарор қилган ва шундан бошлаб мақсади сари жиддий тайёргарлик кўра бошлаган.

Ҳар бир фан бўйича ўртача 5–6 ойдан шуғулланган ўқувчи дарсликлар, электрон қўлланмалар ва устозларининг қўшимча машғулотларидан фойдаланган. У тайёргарлик давомида мактаб дарсларини ҳам қолдирмасликка ҳаракат қилган.

Гулсанамнинг айтишича, тайёргарлик жараёнида ҳар доим ҳам кутилган натижага эришиш осон бўлмаган. Шунга қарамай, у қийинчиликларга қарамасдан мақсадидан қайтмаган.

Ҳозирда ёш иқтидор эгаси Тошкент тиббиёт академиясида таҳсил олишни режалаштирмоқда. Унинг бешта фан бўйича қўлга киритган сертификатлари эса бу мақсадга эришишда муҳим имконият бўлиб хизмат қилади.

Гулсанам ФайзуллаеваМиллий сертификатЯккабоғ туманиТошкент тиббиёт академияси
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Камола Шуҳратова
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Миллий сертификат имтиҳонлари натижалари чиқди: 4 та фан бўйича баллар эълон қилиндиМиллий сертификат имтиҳонлари натижалари чиқди: 4 та фан бўйича баллар эълон қилинди28 октябр 12:42Бошланғич синф ўқитувчиларига хушхабар: 15 фоиз устама олиш учун нима қилиш керак?Бошланғич синф ўқитувчиларига хушхабар: 15 фоиз устама олиш учун нима қилиш керак?26 октябр 23:18Бошланғич синф ўқитувчиларига янги сертификатлаш тартиби жорий этилмоқдаБошланғич синф ўқитувчиларига янги сертификатлаш тартиби жорий этилмоқда4 август 17:11Осмондаги тилларанг тўлқин: Бўкадаги иссиқхона тепасида нима содир бўлди? (видео)Осмондаги тилларанг тўлқин: Бўкадаги иссиқхона тепасида нима содир бўлди? (видео)Бугун 17:05Кўпчилик дуода йўл қўядиган хато: Мусибат чақирмаслик учун дуода нима дейиш керак?Кўпчилик дуода йўл қўядиган хато: Мусибат чақирмаслик учун дуода нима дейиш керак?Бугун 15:01Туғилишдан то сўнгги манзилгача: Ҳаётнинг асл моҳияти нимада эканини англатувчи ҳақиқатТуғилишдан то сўнгги манзилгача: Ҳаётнинг асл моҳияти нимада эканини англатувчи ҳақиқатБугун 14:52
ЭълонларҲамкорлик учун
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

MrBeast Самарқанддаги воқеадан кейин Ўзбекистондан кетиб қолдими?
MrBeast Самарқанддаги воқеадан кейин Ўзбекистондан кетиб қолдими?
Сурхондарёлик 11 синф ўқувчиси бир вақтнинг ўзида АҚШнинг 7 та университетидан таклиф олди
Сурхондарёлик 11 синф ўқувчиси бир вақтнинг ўзида АҚШнинг 7 та университетидан таклиф олди
Нега илонлар ҳовлига келади ва уларни нима жалб қилади?
Нега илонлар ҳовлига келади ва уларни нима жалб қилади?
Никоҳ куни келин куёвнинг телефонидаги хабарни ўқиб, ҳаммани ҳайратда қолдирди
Никоҳ куни келин куёвнинг телефонидаги хабарни ўқиб, ҳаммани ҳайратда қолдирди
Худоёрхон ўрдасидаги базми-жамшид ортидан музей-қўриқхона директори жазоланди
Худоёрхон ўрдасидаги базми-жамшид ортидан музей-қўриқхона директори жазоланди
ИИБ ходими MrBeast бўйича муҳим баёнот берди, машҳур блогернинг саёҳати бекор қилинди
ИИБ ходими MrBeast бўйича муҳим баёнот берди, машҳур блогернинг саёҳати бекор қилинди
Президент ва телебошловчини самимий мулоқоти: Ҳеч кимни ухлатмайсан, нега жим ўтирибсан?
Президент ва телебошловчини самимий мулоқоти: Ҳеч кимни ухлатмайсан, нега жим ўтирибсан?
3 ёшли қизни уриб ўлдирган онадан бошқа фарзанд олиб қўйилди
3 ёшли қизни уриб ўлдирган онадан бошқа фарзанд олиб қўйилди