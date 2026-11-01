Қашқадарёлик 11-синф ўқувчиси 5 та сертификат билан талаба бўлди
Қашқадарё вилояти Яккабоғ туманидаги 103-мактабнинг 11-синф ўқувчиси Гулсанам Файзуллаева бешта фан бўйича миллий сертификатни қўлга киритди. Ушбу натижалар орқали ёш қиз олий таълим муассасасига имтиёзли кириш имкониятига эга бўлди.
“Таълим хабарлари” нашри маълум қилишича, Гулсанам миллий сертификат имтиҳонларида юқори натижалар кўрсатиб, қуйидаги балларни қайд этган:
Биология — А+;
Кимё — А;
Ўзбек тили ва адабиёти — Б;
Тарих — Б;
Математика — C+.
Эътиборлиси, Гулсанам бу натижаларга бир неча ойлик меҳнат билан эришмаган. У миллий сертификат олишга ҳали 8-синфдаёқ қарор қилган ва шундан бошлаб мақсади сари жиддий тайёргарлик кўра бошлаган.
Ҳар бир фан бўйича ўртача 5–6 ойдан шуғулланган ўқувчи дарсликлар, электрон қўлланмалар ва устозларининг қўшимча машғулотларидан фойдаланган. У тайёргарлик давомида мактаб дарсларини ҳам қолдирмасликка ҳаракат қилган.
Гулсанамнинг айтишича, тайёргарлик жараёнида ҳар доим ҳам кутилган натижага эришиш осон бўлмаган. Шунга қарамай, у қийинчиликларга қарамасдан мақсадидан қайтмаган.
Ҳозирда ёш иқтидор эгаси Тошкент тиббиёт академиясида таҳсил олишни режалаштирмоқда. Унинг бешта фан бўйича қўлга киритган сертификатлари эса бу мақсадга эришишда муҳим имконият бўлиб хизмат қилади.
Изоҳлар 0
…