Бошланғич синф ўқитувчиларига хушхабар: 15 фоиз устама олиш учун нима қилиш керак?

·43·Жамият
Бошланғич синф ўқитувчиларига хушхабар: 15 фоиз устама олиш учун нима қилиш керак?
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Ўзбекистондаги бошланғич синф ўқитувчилари учун малака синовларида қатнашиш ва миллий сертификат олиш учун онлайн аризалар қабули бошланди.
  • Синов натижаларига кўра «Б+», «А» ёки «А+» даражасини қўлга киритган педагогларнинг ойлик иш ҳақига 15 фоиз миқдорида қўшимча устама белгиланади.
  • Аризалар мй.gov.uz портали орқали жорий йилнинг 5 ноябрига қадар қабул қилинади.

Ўзбекистонда миллий сертификат олиш истагида бўлган бошланғич таълим педагоглари учун муҳим жараёнга старт берилди: малака синовларида қатнашиш учун онлайн аризалар қабули расман очилди. Тегишли ихтисосликка эга ва синовларда муваффақиятли иштирок этиб, юқори балл тўплаган ўқитувчиларнинг ойлик иш ҳақига 15 фоиз миқдорида қўшимча устама тўлаб берилади.

Малака сертификати ўқитувчиларнинг касбий маҳоратини ошириш ва уларни моддий рағбатлантириш тизимининг муҳим бўғини бўлиб, аризалар чекланган муддат ичида қабул қилинади.

Сертификат даражалари ва 15 фоизлик устама шарти

Педагогларнинг билим даражасини баҳолаш тизими бир нечта тоифаларни ўз ичига олади:

  • Устама тўланадиган даража: Синов натижасига кўра «Б+» ёки ундан юқори («А», «А+») натижани қайд этган бошланғич синф ўқитувчиларига белгиланган лавозим маошининг 15 фоизи миқдорида ҳар ойлик қўшимча устама ҳақ белгиланади;

  • Бериладиган даражалар кўлами: Иштирокчилар тўплаган балларига қараб жами 6 хил — А+, А, Б+, Б, C+ ёки C малака даражаларидан бирини қўлга киритиши мумкин;

  • Амал қилиш муддати: Миллий сертификат тақдим этилган кундан бошлаб 3 йил давомида ўз кучини сақлаб қолади ва шу давр мобайнида белгиланган имтиёзлардан фойдаланиш ҳуқуқини беради.

Ариза топшириш тартиби ва сўнгги муддат

Малака имтиҳонига ҳужжат топшириш тўлиқ рақамлаштирилган бўлиб, ортиқча оворагарчиликларсиз амалга оширилади:

  • Топшириш платформаси: Барча мурожаатлар Ягона интерактив давлат хизматлари портали — my.gov.uz орқали электрон тарзда қабул қилинади;

  • Сўнгги муҳлат: Рўйхатдан ўтиш жараёни жорий йилнинг 5 ноябрига қадар давом этади;

  • Имкониятдан фойдаланиш: Мутахассислар барча бошланғич синф муаллимларини муддат тугашини кутмасдан, ўз вақтида электрон тизим орқали рўйхатдан ўтишга чақирмоқда.

Бошланғич таълим сертификати визиткаси

Кўрсаткич

Тафсилотлар

Кимлар учун

Бошланғич синф ўқитувчилари

Моддий рағбат

Ойлик лавозим маошига 15% устама

Устама олиш талаби

«Б+», «А» ёки «А+» даражаси

Мавжуд даражалар

А+, А, Б+, Б, C+, C

Сертификат амал қилиш муддати

3 йил

Ариза қабул қилиш муддати

5 ноябргача

Ҳужжат топшириш манзили

my.gov.uz портали

Бошланғич таълимМиллий сертификатМактабгача ва мактаб таълими вазирлигиmy.gov.uz
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ўзбекистонда дўкон пешлавҳаси учун реклама паспорти олиш талаби бекор қилиндиЎзбекистонда дўкон пешлавҳаси учун реклама паспорти олиш талаби бекор қилинди16 октябр 17:00Хорижда ўзбек ресторанини очган тадбиркорга давлат харажатларнинг ярмини қоплаб берадиХорижда ўзбек ресторанини очган тадбиркорга давлат харажатларнинг ярмини қоплаб беради10 октябр 21:32Давлат мулкини ижарага бериш бўйича муҳим регламент тасдиқландиДавлат мулкини ижарага бериш бўйича муҳим регламент тасдиқланди10 октябр 18:45ЖШШИР кодини ўқишни биласизми? Ҳар бир фуқаро билиши керак бўлган муҳим маълумотЖШШИР кодини ўқишни биласизми? Ҳар бир фуқаро билиши керак бўлган муҳим маълумот10 октябр 11:00Тошкентда талабалар ётоқхонадан нега чиқарилди? Вазирлик сабабини тушунтирдиТошкентда талабалар ётоқхонадан нега чиқарилди? Вазирлик сабабини тушунтирди7 октябр 14:01Мактабларда янги ўқув йили қачондан бошланиши айтилдиМактабларда янги ўқув йили қачондан бошланиши айтилди21 август 16:53
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

MrBeast Самарқанддаги воқеадан кейин Ўзбекистондан кетиб қолдими?
MrBeast Самарқанддаги воқеадан кейин Ўзбекистондан кетиб қолдими?
Сурхондарёлик 11 синф ўқувчиси бир вақтнинг ўзида АҚШнинг 7 та университетидан таклиф олди
Сурхондарёлик 11 синф ўқувчиси бир вақтнинг ўзида АҚШнинг 7 та университетидан таклиф олди
Нега илонлар ҳовлига келади ва уларни нима жалб қилади?
Нега илонлар ҳовлига келади ва уларни нима жалб қилади?
Худоёрхон ўрдасидаги базми-жамшид ортидан музей-қўриқхона директори жазоланди
Худоёрхон ўрдасидаги базми-жамшид ортидан музей-қўриқхона директори жазоланди
ИИБ ходими MrBeast бўйича муҳим баёнот берди, машҳур блогернинг саёҳати бекор қилинди
ИИБ ходими MrBeast бўйича муҳим баёнот берди, машҳур блогернинг саёҳати бекор қилинди
Ўзбекистон паспорти билан қайси давлатларга визасиз бориш мумкин?
Ўзбекистон паспорти билан қайси давлатларга визасиз бориш мумкин?
3 ёшли қизни уриб ўлдирган онадан бошқа фарзанд олиб қўйилди
3 ёшли қизни уриб ўлдирган онадан бошқа фарзанд олиб қўйилди
Хоразмда қидирувга берилган 15 ёшли қиз Тошкентдан топилди
Хоразмда қидирувга берилган 15 ёшли қиз Тошкентдан топилди