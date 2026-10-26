Бошланғич синф ўқитувчиларига хушхабар: 15 фоиз устама олиш учун нима қилиш керак?
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Ўзбекистондаги бошланғич синф ўқитувчилари учун малака синовларида қатнашиш ва миллий сертификат олиш учун онлайн аризалар қабули бошланди.
- Синов натижаларига кўра «Б+», «А» ёки «А+» даражасини қўлга киритган педагогларнинг ойлик иш ҳақига 15 фоиз миқдорида қўшимча устама белгиланади.
- Аризалар мй.gov.uz портали орқали жорий йилнинг 5 ноябрига қадар қабул қилинади.
Ўзбекистонда миллий сертификат олиш истагида бўлган бошланғич таълим педагоглари учун муҳим жараёнга старт берилди: малака синовларида қатнашиш учун онлайн аризалар қабули расман очилди. Тегишли ихтисосликка эга ва синовларда муваффақиятли иштирок этиб, юқори балл тўплаган ўқитувчиларнинг ойлик иш ҳақига 15 фоиз миқдорида қўшимча устама тўлаб берилади.
Малака сертификати ўқитувчиларнинг касбий маҳоратини ошириш ва уларни моддий рағбатлантириш тизимининг муҳим бўғини бўлиб, аризалар чекланган муддат ичида қабул қилинади.
Сертификат даражалари ва 15 фоизлик устама шарти
Педагогларнинг билим даражасини баҳолаш тизими бир нечта тоифаларни ўз ичига олади:
Устама тўланадиган даража: Синов натижасига кўра «Б+» ёки ундан юқори («А», «А+») натижани қайд этган бошланғич синф ўқитувчиларига белгиланган лавозим маошининг 15 фоизи миқдорида ҳар ойлик қўшимча устама ҳақ белгиланади;
Бериладиган даражалар кўлами: Иштирокчилар тўплаган балларига қараб жами 6 хил — А+, А, Б+, Б, C+ ёки C малака даражаларидан бирини қўлга киритиши мумкин;
Амал қилиш муддати: Миллий сертификат тақдим этилган кундан бошлаб 3 йил давомида ўз кучини сақлаб қолади ва шу давр мобайнида белгиланган имтиёзлардан фойдаланиш ҳуқуқини беради.
Ариза топшириш тартиби ва сўнгги муддат
Малака имтиҳонига ҳужжат топшириш тўлиқ рақамлаштирилган бўлиб, ортиқча оворагарчиликларсиз амалга оширилади:
Топшириш платформаси: Барча мурожаатлар Ягона интерактив давлат хизматлари портали — my.gov.uz орқали электрон тарзда қабул қилинади;
Сўнгги муҳлат: Рўйхатдан ўтиш жараёни жорий йилнинг 5 ноябрига қадар давом этади;
Имкониятдан фойдаланиш: Мутахассислар барча бошланғич синф муаллимларини муддат тугашини кутмасдан, ўз вақтида электрон тизим орқали рўйхатдан ўтишга чақирмоқда.
Бошланғич таълим сертификати визиткаси
Кўрсаткич
Тафсилотлар
Кимлар учун
Бошланғич синф ўқитувчилари
Моддий рағбат
Ойлик лавозим маошига 15% устама
Устама олиш талаби
«Б+», «А» ёки «А+» даражаси
Мавжуд даражалар
А+, А, Б+, Б, C+, C
Сертификат амал қилиш муддати
3 йил
Ариза қабул қилиш муддати
5 ноябргача
Ҳужжат топшириш манзили
my.gov.uz портали
Изоҳлар 0
…