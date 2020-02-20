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Мирзиёевлар оиласи Венгрия бош вазири ва рафиқасини кутиб олди
Ўзбекистон Президентининг Кўксарой қароргоҳида 30 март куни Венгрия бош вазири Виктор Орбанни расмий кутиб олиш маросими бўлиб ўтди. Маросимдан аввал президент Шавкат Мирзиёев ва унинг рафиқаси Зироатхон Мирзиёева Венгрия бош вазири Виктор Орбан ва унинг турмуш ўртоғи Анико Леваи билан бирга эсдалик учун суратга тушди.
Президент Шавкат Мирзиёев ва Венгрия бош вазири Виктор Орбан мулоқот қилмоқда, уларнинг рафиқалари эса гул тутиб турибди. 2021 йил 30 март. “Замин” янгиликларини “Facebook”да кузатиб боринг
Президент Шавкат Мирзиёев ва Венгрия бош вазири Виктор Орбан мулоқот қилмоқда, уларнинг рафиқалари эса гул тутиб турибди. 2021 йил 30 март. “Замин” янгиликларини “Facebook”да кузатиб боринг
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