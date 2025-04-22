Муниса Ризаева: “Кеча жуда қўрқдим, сал қолди... бу дунёни тарк этишимга” (видео)

·45.8K·Маданият
Муниса Ризаева: “Кеча жуда қўрқдим, сал қолди... бу дунёни тарк этишимга” (видео)
Қисқача

Муниса Ризаева аллергия, заҳарланиш ва организмидаги шок ҳолати сабаб ўлим хавфи билан юзма-юз келганини айтди. Хонанда қон босими кўтарилиб, ўрнидан туролмаганини ва жуда қўрқиб кетганини маълум қилди. У шифохонада таҳлиллар топшириб, нималарни истеъмол қилиш мумкин ёки мумкин эмаслигини билиб олганини, ҳозир эса аҳволи яхшироқ эканини билдирди. Ризаева она бўлгандан кейин фарзандини ёлғиз қолдиришдан қўрқишини ҳам очиқ сўзлади.

Машҳур хонанда Муниса Ризаева кеча ўзининг Instagram саҳифаси орқали мухлисларига мурожаат қилди ва бошидан кечирган оғир ҳолат ҳақида очиқ сўзлади. Унинг айтишича, аллергия ва организмидаги шок ҳолати туфайли ўлим хавфи билан юзма-юз келган.

“Сал қолди бу дунёни тарк этишимга…”

“Ассалому алайкум, дўстлар! Катта раҳмат — мен учун хавотир олганинглар учун. Ростини айтсам, кеча аҳволим оғирлашди. Қон босимим кўтарилди, заҳарланиш бўлди. Ҳеч нарса қила олмай, ўрнимдан туролмадим. Жуда қўрқиб кетдим… ой, сал қолди бу дунёни тарк этишимга,” — деди Ризаева қалбдан чиққан сўзлар билан.

“Тавба қилдим, ҳеч кимга раво кўрмайман…”

Ҳонанда шифохонада таҳлиллар топшириб, нима еб-ичиши мумкинлигини яхшилаб билиб олганини айтди. У бу ҳолатни Ҳаёт сабоғи сифатида қабул қилган:

“Энди нима истеъмол қилиш мумкин, нима мумкин эмас — билиб олдим. Тавба қилдим, ҳеч кимга раво кўрмайман. Ҳаммага фақат саломатлик тилайман. Чунки соғлик — энг катта бойлик.”

“Она бўлгандан кейин бошқача қўрқар экансан…”

Муниса Ризаева биринчи марта ўзининг оналик туйғулари ҳақида очиқ сўзлади. Унинг фикрича, она учун энг катта қўрқув — фарзандини ёлғиз қолдиришдир:

“Она бўлгандан кейин шундай бўлар экансан — фақат болангни ўйлайсан. Кеча йиғлаб ўйладим: агар менга нимадир бўлса, фарзандим нима қилар экан? Онасиз қолсачи?..”

Фантом кўзойнак, оқ футболка ва тиниқ табассум — у ҳозир яхшироқ

Мурожаат пайтида хонанда машинани ичида, оқ футболка, жильетли кўзойнак ва тиниқ табассум билан мухлисларини хотиржам қилишга ҳаракат қилди. Унинг аҳволи ҳозир яхши, аммо бу ҳолат мухлислар ва ижтимоий тармоқ фойдаланувчиларини ҳам жиддий ўйлантирди.

Сиз нима деб ўйлайсиз — соғликка эътиборсизлик санъат оламида қанчалик хавфли? Мухлис сифатида Мунисага нима деган бўлардингиз?
Муниса РизаеваОналик ТуйғулариСоғлиқ ҲавфлариАллергия ШокМухлислар МурожаатЖиддий Ўйланиш
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Азиза Ахралхўжаева янги ёшини қандай кутиб олди?Азиза Ахралхўжаева янги ёшини қандай кутиб олди?Бугун, 13:33Liil Hurramov уйланмоқда: тўйга тайёргарлик бошландиLiil Hurramov уйланмоқда: тўйга тайёргарлик бошландиБугун, 12:47Ситора Фармонова учун бугун ўзгача кун: туғилган кунидаги самимий изҳорлар!Ситора Фармонова учун бугун ўзгача кун: туғилган кунидаги самимий изҳорлар!Бугун, 10:24 Мусулмон Юнусов қизининг 4 ёшини нишонлади (видео) Мусулмон Юнусов қизининг 4 ёшини нишонлади (видео)Кеча, 23:22Мафтуна Холмуродованинг тўйида 1500 та қизил атиргул совға қилинди (видео)Мафтуна Холмуродованинг тўйида 1500 та қизил атиргул совға қилинди (видео)Кеча, 21:46"Сифатсиз” деб аталган мультфильм Хитойда хитга айланди (видео)"Сифатсиз” деб аталган мультфильм Хитойда хитга айланди (видео)Кеча, 18:51
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Маданият янгиликлар

Майкл Джексоннинг машҳур ҳаракати ортидаги сир очилди
Майкл Джексоннинг машҳур ҳаракати ортидаги сир очилди
Асал Шодиева “Кавказ асираси” фильмидаги Нина образида мухлисларни ҳайратга солди
Асал Шодиева “Кавказ асираси” фильмидаги Нина образида мухлисларни ҳайратга солди
Райҳон Уласенова ўғлини уйлантирди: тўйдан видеолар тарқалди
Райҳон Уласенова ўғлини уйлантирди: тўйдан видеолар тарқалди
Шаҳло Салаева ва Вейсел Дулгер тўйидан кейин қаерда яшашини маълум қилди
Шаҳло Салаева ва Вейсел Дулгер тўйидан кейин қаерда яшашини маълум қилди
Илк бор ташкил этилган "Mini Miss O'zbekiston 2026" ғолибаси маълум бўлди!
Илк бор ташкил этилган "Mini Miss O'zbekiston 2026" ғолибаси маълум бўлди!
Мафтуна Холмуротованинг сирли жуфти ҳақидаги изоҳлари ва суратлари тармоқларда барчанинг диққатида!
Мафтуна Холмуротованинг сирли жуфти ҳақидаги изоҳлари ва суратлари тармоқларда барчанинг диққатида!
Ҳинд актрисаси Мадҳури Дикшит умр йўлдоши Шрирам Нене билан (фото)
Ҳинд актрисаси Мадҳури Дикшит умр йўлдоши Шрирам Нене билан (фото)
Ишониш қийин: Зарина Низомиддинованинг тўнғич фарзанди 18 ёшга тўлди!
Ишониш қийин: Зарина Низомиддинованинг тўнғич фарзанди 18 ёшга тўлди!