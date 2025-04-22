Муниса Ризаева: “Кеча жуда қўрқдим, сал қолди... бу дунёни тарк этишимга” (видео)
Қисқача
Муниса Ризаева аллергия, заҳарланиш ва организмидаги шок ҳолати сабаб ўлим хавфи билан юзма-юз келганини айтди. Хонанда қон босими кўтарилиб, ўрнидан туролмаганини ва жуда қўрқиб кетганини маълум қилди. У шифохонада таҳлиллар топшириб, нималарни истеъмол қилиш мумкин ёки мумкин эмаслигини билиб олганини, ҳозир эса аҳволи яхшироқ эканини билдирди. Ризаева она бўлгандан кейин фарзандини ёлғиз қолдиришдан қўрқишини ҳам очиқ сўзлади.
Машҳур хонанда Муниса Ризаева кеча ўзининг Instagram саҳифаси орқали мухлисларига мурожаат қилди ва бошидан кечирган оғир ҳолат ҳақида очиқ сўзлади. Унинг айтишича, аллергия ва организмидаги шок ҳолати туфайли ўлим хавфи билан юзма-юз келган.Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
“Сал қолди бу дунёни тарк этишимга…”
“Ассалому алайкум, дўстлар! Катта раҳмат — мен учун хавотир олганинглар учун. Ростини айтсам, кеча аҳволим оғирлашди. Қон босимим кўтарилди, заҳарланиш бўлди. Ҳеч нарса қила олмай, ўрнимдан туролмадим. Жуда қўрқиб кетдим… ой, сал қолди бу дунёни тарк этишимга,” — деди Ризаева қалбдан чиққан сўзлар билан.
“Тавба қилдим, ҳеч кимга раво кўрмайман…”
Ҳонанда шифохонада таҳлиллар топшириб, нима еб-ичиши мумкинлигини яхшилаб билиб олганини айтди. У бу ҳолатни Ҳаёт сабоғи сифатида қабул қилган:
“Энди нима истеъмол қилиш мумкин, нима мумкин эмас — билиб олдим. Тавба қилдим, ҳеч кимга раво кўрмайман. Ҳаммага фақат саломатлик тилайман. Чунки соғлик — энг катта бойлик.”
“Она бўлгандан кейин бошқача қўрқар экансан…”
Муниса Ризаева биринчи марта ўзининг оналик туйғулари ҳақида очиқ сўзлади. Унинг фикрича, она учун энг катта қўрқув — фарзандини ёлғиз қолдиришдир:
“Она бўлгандан кейин шундай бўлар экансан — фақат болангни ўйлайсан. Кеча йиғлаб ўйладим: агар менга нимадир бўлса, фарзандим нима қилар экан? Онасиз қолсачи?..”
Фантом кўзойнак, оқ футболка ва тиниқ табассум — у ҳозир яхшироқ
Мурожаат пайтида хонанда машинани ичида, оқ футболка, жильетли кўзойнак ва тиниқ табассум билан мухлисларини хотиржам қилишга ҳаракат қилди. Унинг аҳволи ҳозир яхши, аммо бу ҳолат мухлислар ва ижтимоий тармоқ фойдаланувчиларини ҳам жиддий ўйлантирди.
Сиз нима деб ўйлайсиз — соғликка эътиборсизлик санъат оламида қанчалик хавфли? Мухлис сифатида Мунисага нима деган бўлардингиз?
“Сал қолди бу дунёни тарк этишимга…”
“Ассалому алайкум, дўстлар! Катта раҳмат — мен учун хавотир олганинглар учун. Ростини айтсам, кеча аҳволим оғирлашди. Қон босимим кўтарилди, заҳарланиш бўлди. Ҳеч нарса қила олмай, ўрнимдан туролмадим. Жуда қўрқиб кетдим… ой, сал қолди бу дунёни тарк этишимга,” — деди Ризаева қалбдан чиққан сўзлар билан.
“Тавба қилдим, ҳеч кимга раво кўрмайман…”
Ҳонанда шифохонада таҳлиллар топшириб, нима еб-ичиши мумкинлигини яхшилаб билиб олганини айтди. У бу ҳолатни Ҳаёт сабоғи сифатида қабул қилган:
“Энди нима истеъмол қилиш мумкин, нима мумкин эмас — билиб олдим. Тавба қилдим, ҳеч кимга раво кўрмайман. Ҳаммага фақат саломатлик тилайман. Чунки соғлик — энг катта бойлик.”
“Она бўлгандан кейин бошқача қўрқар экансан…”
Муниса Ризаева биринчи марта ўзининг оналик туйғулари ҳақида очиқ сўзлади. Унинг фикрича, она учун энг катта қўрқув — фарзандини ёлғиз қолдиришдир:
“Она бўлгандан кейин шундай бўлар экансан — фақат болангни ўйлайсан. Кеча йиғлаб ўйладим: агар менга нимадир бўлса, фарзандим нима қилар экан? Онасиз қолсачи?..”
Фантом кўзойнак, оқ футболка ва тиниқ табассум — у ҳозир яхшироқ
Мурожаат пайтида хонанда машинани ичида, оқ футболка, жильетли кўзойнак ва тиниқ табассум билан мухлисларини хотиржам қилишга ҳаракат қилди. Унинг аҳволи ҳозир яхши, аммо бу ҳолат мухлислар ва ижтимоий тармоқ фойдаланувчиларини ҳам жиддий ўйлантирди.
Сиз нима деб ўйлайсиз — соғликка эътиборсизлик санъат оламида қанчалик хавфли? Мухлис сифатида Мунисага нима деган бўлардингиз?
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг
…