Xiaomi компанияси Wi-Fi 6 қўллаб-қувватловчи арзон ақлли розеткани чиқарди

·3·Техно
Xiaomi компанияси Wi-Fi 6 қўллаб-қувватловчи арзон ақлли розеткани чиқарди

Хитойнинг Xiaomi технология гиганти уй шароитидаги одатий маиший техникаларни ҳеч қандай қийинчиликсиз замонавий “ақлли” қурилмаларга айлантириш имконини берувчи навбатдаги янги қурилмани тақдим этди. ixbt.com маълумотига кўра, янги Xiaomi Смарт Соккет 4 бозорда 59 юан ёки тахминан 9 доллар эквивалентидаги ҳамёнбоп нархда сотувга чиқарилди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Мазкур янги авлод розеткаси энг замонавий Wi-Fi 6 технологиясини қўллаб-қувватлаши ва Xiaomi Hypeр Смарт Коннект экотизимига тўғридан-тўғри интеграция қилиниши билан аҳамиятлидир. Фойдаланувчилар Mi Home иловаси ёрдамида уйда бўлмаган тақдирда ҳам уланган қурилмаларни масофадан туриб бошқариши, уларнинг ҳолатини назорат қилиши ҳамда турли автоматлаштирилган сценарийларни ўрнатиши мумкин бўлади.

Имкониятлар ва техник хусусиятлар

Қурилманинг асосий афзалликларидан бири шундаки, у эскирган вентиляторлар, оддий стол чироқлари ва бошқа маиший асбобларни янгисига алмаштирмасдан туриб “ақлли” бошқарув тизимига улаш имконини беради. Розетка таймерлар ва орқага ҳисоблаш функцияларини мукаммал бажаради.

Шунингдек, олдиндан белгилаб қўйилган сценарийлар ҳатто уйда интернет вақтинча узилиб қолганда ҳам локал тарзда муаммосиз бажарилаверади. Қурилманинг жисмоний тугмасини икки марта босиш орқали қувватни ўчириш вақтини белгилаш функциясини созлаш имконияти ҳам мавжуд.

Энергия назорати ва хавфсизлик

Янги қурилма истеъмол қилинаётган электр энергиясини ҳисоблаб борувчи махсус ўрнатилган ҳисоблагич билан жиҳозланган. Ушбу функция орқали фойдаланувчилар кунлик, ҳафталик ва ойлик статистика маълумотларини кузатиб боришлари мумкин.

Mi Home иловаси ёрдамида эса 100 дан 2500 ваттгача бўлган қувват чегарасини ўрнатиш имконияти тақдим этилади. Бу уй тармоғининг ортиқча юкланишининг олдини олишда муҳим аҳамият касб этади.

Хавфсизлик масаласига ҳам алоҳида эътибор қаратилган бўлиб, қурилма қизиб кетишдан, кучланиш сакрашларидан, ортиқча юклама ҳамда оқимдан ишончли ҳимояланган. Шунингдек, оилада ёш болалар бўлган хонадонлар учун махсус болалардан ҳимоя қилиш блоки ҳам кўзда тутилган.

Модел янги миллий стандартларга мувофиқ ишлаб чиқилган бўлиб, унинг вилкаларида қўшимча изоляцион қатлам мавжуд. Корпусининг ўлчамлари 52 × 41 × 57,6 миллиметрни ташкил этиб, бу аввалги авлод қурилмаларига қараганда анча ихчам эканини кўрсатади.

XiaomiСмарт СоккетWi-Fi 6ТехнологияАқлли уй
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Аброр Шуҳратов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Xiaomi ўзининг янги ақлли ўчиргичини эркин савдога чиқардиXiaomi ўзининг янги ақлли ўчиргичини эркин савдога чиқарди21 сентябр 12:58Xiaomi компанияси янги Смарт Свитч 2 ақлли орнатгичини тақдим этдиXiaomi компанияси янги Смарт Свитч 2 ақлли орнатгичини тақдим этди7 сентябр 14:27Xiaomi юқори самарадорликка эга янги газ сув иситгичини чиқардиXiaomi юқори самарадорликка эга янги газ сув иситгичини чиқарди31 август 14:55Huawei янги Мобиле ВиФи 6 Pro роутерини тақдим этдиHuawei янги Мобиле ВиФи 6 Pro роутерини тақдим этди9 сентябр 08:56Xiaomi автоматик тортиш кучига эга янги ақлли ошхона вйтяжкасини чиқардиXiaomi автоматик тортиш кучига эга янги ақлли ошхона вйтяжкасини чиқарди20 август 22:23Xiaomi компанияси Mijia Смарт Фиш Tank 2 Pro ақлли аквариумини тақдим этдиXiaomi компанияси Mijia Смарт Фиш Tank 2 Pro ақлли аквариумини тақдим этди7 сентябр 11:58
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Ер юзида кислород қачон тугаши ҳисобланди
Ер юзида кислород қачон тугаши ҳисобланди
iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари маълум бўлди
iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари маълум бўлди
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...
Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
iPhone 18 Pro Max ва Galaxy S26 Ultra чидамлилиги синовдан ўтди
iPhone 18 Pro Max ва Galaxy S26 Ultra чидамлилиги синовдан ўтди