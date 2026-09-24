Xiaomi компанияси Wi-Fi 6 қўллаб-қувватловчи арзон ақлли розеткани чиқарди
Хитойнинг Xiaomi технология гиганти уй шароитидаги одатий маиший техникаларни ҳеч қандай қийинчиликсиз замонавий “ақлли” қурилмаларга айлантириш имконини берувчи навбатдаги янги қурилмани тақдим этди. ixbt.com маълумотига кўра, янги Xiaomi Смарт Соккет 4 бозорда 59 юан ёки тахминан 9 доллар эквивалентидаги ҳамёнбоп нархда сотувга чиқарилди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Мазкур янги авлод розеткаси энг замонавий Wi-Fi 6 технологиясини қўллаб-қувватлаши ва Xiaomi Hypeр Смарт Коннект экотизимига тўғридан-тўғри интеграция қилиниши билан аҳамиятлидир. Фойдаланувчилар Mi Home иловаси ёрдамида уйда бўлмаган тақдирда ҳам уланган қурилмаларни масофадан туриб бошқариши, уларнинг ҳолатини назорат қилиши ҳамда турли автоматлаштирилган сценарийларни ўрнатиши мумкин бўлади.
Имкониятлар ва техник хусусиятларҚурилманинг асосий афзалликларидан бири шундаки, у эскирган вентиляторлар, оддий стол чироқлари ва бошқа маиший асбобларни янгисига алмаштирмасдан туриб “ақлли” бошқарув тизимига улаш имконини беради. Розетка таймерлар ва орқага ҳисоблаш функцияларини мукаммал бажаради.
Шунингдек, олдиндан белгилаб қўйилган сценарийлар ҳатто уйда интернет вақтинча узилиб қолганда ҳам локал тарзда муаммосиз бажарилаверади. Қурилманинг жисмоний тугмасини икки марта босиш орқали қувватни ўчириш вақтини белгилаш функциясини созлаш имконияти ҳам мавжуд.
Энергия назорати ва хавфсизликЯнги қурилма истеъмол қилинаётган электр энергиясини ҳисоблаб борувчи махсус ўрнатилган ҳисоблагич билан жиҳозланган. Ушбу функция орқали фойдаланувчилар кунлик, ҳафталик ва ойлик статистика маълумотларини кузатиб боришлари мумкин.
Mi Home иловаси ёрдамида эса 100 дан 2500 ваттгача бўлган қувват чегарасини ўрнатиш имконияти тақдим этилади. Бу уй тармоғининг ортиқча юкланишининг олдини олишда муҳим аҳамият касб этади.
Хавфсизлик масаласига ҳам алоҳида эътибор қаратилган бўлиб, қурилма қизиб кетишдан, кучланиш сакрашларидан, ортиқча юклама ҳамда оқимдан ишончли ҳимояланган. Шунингдек, оилада ёш болалар бўлган хонадонлар учун махсус болалардан ҳимоя қилиш блоки ҳам кўзда тутилган.
Модел янги миллий стандартларга мувофиқ ишлаб чиқилган бўлиб, унинг вилкаларида қўшимча изоляцион қатлам мавжуд. Корпусининг ўлчамлари 52 × 41 × 57,6 миллиметрни ташкил этиб, бу аввалги авлод қурилмаларига қараганда анча ихчам эканини кўрсатади.
Изоҳлар 0
…