Шавкат Мирзиёев Балиқчидаги ноёб форель кластери билан танишди (видео)
Ўзбекистон аграр секторида ер ва сув ресурсларининг кескин тежалишини таъминловчи, кичик майдонлардан мислсиз даражада юқори ҳосил олиш имконини берувчи инновацион технологиялар даври бошланди. Президент Шавкат Мирзиёев Андижон вилоятининг Балиқчи туманида жойлашган “Чинобод реал бизнес” корхонасининг замонавий балиқ етиштириш мажмуаси фаолияти билан шахсан танишди.
Давлатимиз раҳбарининг жорий йил 2 июлдаги балиқчиликни ривожлантиришга оид фармони ижроси доирасида ишга туширилган, умумий қиймати 30 миллиард сўмлик ушбу лойиҳа нафақат водий вилоятлари, балки бутун минтақа учун стратегик аҳамият касб этмоқда. Мажмуанинг энг шов-шувли жиҳати шундаки, интенсив технологиялар туфайли атиги 2 гектар майдонда анъанавий усулдаги 100 гектарлик сув ҳавзалари билан тенг ҳажмда маҳсулот етиштирилмоқда. Йилига 200 тонна парҳезбоп балиқ гўшти ва 2,5 миллион дона форель чавоғи етиштираётган корхонанинг йиллик ишлаб чиқариш қуввати 50 миллиард сўмга етади.
Лойиҳанинг 100 фоиз яшил энергияга (қуёш панелларига) асослангани, 2 миллион литр сувни табиий тозаловчи лаборатория ва чиқитсиз ишлаб чиқариш тизими экспертлар томонидан қишлоқ хўжалигининг келажак модели сифатида эътироф этилмоқда. Хўш, 2 гектар ерда 100 гектарлик ҳосилни қандай олиш мумкин, чиқинди сув нега қишлоқ хўжалиги учун олтинга тенг ва Балиқчидаги ушбу тажриба нега бутун Ўзбекистон бўйлаб оммалаштирилмоқда?
«2 гектарлик мўъжиза, хлорелла лабораторияси ва 20 та хонадон»: Лойиҳанинг 5 та асосий нуқтаси
“Чинобод реал бизнес” мажмуасидан энг муҳим кўрсаткич ва инновацион фактлар:
2 гектарда 100 гектарлик самарадорлик: Интенсив ёпиқ тизим анъанавий улкан ҳовузларга қараганда 50 баробар кам майдонда йилига 200 тонна балиқ гўшти беради;
$2 миллионлик экспорт салоҳияти: Корхона Қирғизистон, Тожикистон ва Афғонистонга йилига 2 миллион дона форель чавоғи экспорт қилиб, бюджетга 5 миллиард сўм тушум келтирмоқда;
Хлорелла сув ўти ва био-лаборатория: 2 миллион литр сувни табиий усулда тозаловчи лаборатория сув сифатини тиклаб, ҳосилдорликни яна 15-20 фоизга оширади;
100% яшил энергия ва исрофсиз экология: Корхона электр энергиясини тўлиқ қуёш панелларидан олади, азот ва минералларга бой ҳовуз суви эса экинларни суғоришга йўналтирилади;
Хонадонлар кооперацияси ва таълим маркази: Сарвул маҳалласидаги 20 та хонадон кооперация орқали форель етиштириб даромад топмоқда; талабалар учун “Балиқчилик ва паррандачилик амалиёт маркази” фаолият юритмоқда.
Балиқчилик тармоғи: Анъанавий ҳавзалар ва “Чинобод реал бизнес” интенсив тизими таққоси
Эски ва янги технологиялар ўртасидаги фарқ ҳамда ресурслар сарфи таҳлили:
Мезонлар ва параметрлар
Анъанавий ҳавза балиқчилиги
“Чинобод реал бизнес” замонавий мажмуаси
Ер майдони сарфи
200 тонна ҳосил учун 100 гектар ер талаб қилинади
Атиги 2 гектар майдонда худди шунча ҳажм олинади
Йиллик маҳсулот ҳажми
Юқори майдонда паст зичлик
200 тонна гўшт ва 2,5 миллион дона форель чавоғи
Сувни тозалаш ва тежаш
Сув доимий оқиб исроф бўлади, сифати назоратсиз
2 млн литр сув хлорелла сув ўти билан био-тозаланади
Энергия таъминоти манбаси
Анъанавий электр тармоғи ва юқори харажатлар
Қуёш панеллари ҳисобидан 100% автоном таъминот
Чиқинди сувдан фойдаланиш
Кўпинча коллекторга оқизиб юборилади
Фосфор ва кальцийга бой сув экинзорларга берилади
Халқаро бозор ва экспорт
Маҳаллий чекланган бозор
Қирғизистон, Тожикистон ва Афғонистонга $2 млн экспорт
Аҳоли билан кооперация
Фақат ёлланма мавсумий ишчилар
Сарвул маҳалласидаги 20 та хонадон билан доимий шериклик
Агро-иқтисодий ва технологик экспертиза: Нега бу лойиҳа бутун Ўзбекистон учун намуна?
Қишлоқ хўжалиги мутахассислари, экологлар ва иқтисодчиларнинг хулосалари:
Сув танқислиги шароитида ягона тўғри йўл: Ўзбекистонда сув ресурслари тобора чекланаётган паллада эски услубдаги 100 гектарлик очиқ ҳавзаларда сувнинг буғланиши ва исроф бўлиши улкан иқтисодий зарар эди; ёпиқ айланма ва био-тозаловчи тизимлар сувни 90 фоизгача тежайди;
Қўшимча қиймат ва органик ўғит цикли: Балиқ ҳовузларидан чиқадиган сув фосфор, аммиак ва кальцийга ўта бой табиий ўғит ҳисобланади; уни экин далаларига йўналтириш қимматбаҳо кимёвий минерал ўғитлар харажатини кескин камайтиради ва ҳосилни оширади;
Қўшни давлатлар бозорини забт этиш: Марказий Осиёда совуқсув форелига талаб кескин юқори; корхонанинг чавоқ етиштиришга ихтисослашгани Қирғизистон, Тожикистон ва Афғонистон фермерларини ўзимизнинг маҳсулотга боғлаб, мамлакатимизга барқарор валюта оқимини таъминлайди;
Ижтимоий камбағалликни қисқартириш формуласи: 20 та хонадоннинг корхонага боғланиб, ўз томорқасида форель боқиши — оилаларни кичик тадбиркорларга айлантириш ва кафолатли даромад манбаини яратишнинг энг содда ва самарали усулидир.
Шавкат Мирзиёев томонидан Балиқчи тажрибасини бутун республикага ёйиш бўйича берилган кўрсатмалар Ўзбекистоннинг озиқ-овқат хавфсизлиги ва аграр экспорт салоҳиятини янги босқичга олиб чиқишга қаратилган.
Сизнингча, 2 гектарда 100 гектарнинг ҳосилини берувчи бундай интенсив балиқчилик лойиҳаларини ўз ҳудудингиздаги томорқа ва фермер хўжаликларида ҳам қўллаш қанчалик фойда келтиради? Аҳолининг хонадонларда кооперация асосида форель боқишига қандай қарайсиз? Шахсий фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва қишлоқ хўжалигимиздаги ушбу инқилобий ўзгаришларга бағишланган мақолани барча фермер ва тадбиркор дўстларингиз билан баҳам кўринг!
Изоҳлар 0
…