Президент Асакадаги 192 гектарлик янги экотуризм марказига борди — «Узум боғи» мўъжизаси
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Президент Шоукат Мирзиёев Андижон вилоятининг Асака туманида 192 гектарлик янги экотуризм ва дам олиш мажмуасини кўздан кечирди.
- Ушбу 51,8 миллиард сўмлик лойиҳа доирасида 4 та капсула дам олиш уйи, 5 та миллий ўтов, оилавий ресторан ва аттраксионлар бунёд этилган.
- Мажмуа йилига 80 миллиард сўмлик хизмат кўрсатиш ва 3 миллиард сўм буджетга тушум таъминлаш ҳамда 475 та иш ўрни яратиш имкониятига эга.
Андижон вилоятининг сўлим табиати, мусаффо ҳавоси ва бетакрор адирликлари замонавий экотуризмнинг янги марказига айланмоқда. Президент Шавкат Мирзиёев вилоятга ташрифи чоғида Асака туманининг “Янги ҳаёт” ҳудудида нақ 192 гектарлик улкан майдонда барпо этилган ноёб экотуризм ва дам олиш мажмуаси фаолияти билан шахсан танишди. Давлатимиз раҳбарининг бевосита топшириғи асосида Агросаноатни ривожлантириш агентлиги ташаббуси билан ҳаётга татбиқ этилган, умумий қиймати 51,8 миллиард сўмни ташкил этувчи ушбу лойиҳа қисқа фурсатда нафақат маҳаллий аҳоли, балки хорижий сайёҳларнинг ҳам севимли масканига айланишга улгурди. Баланд тепалик бағрида бунёд этилган ушбу эко-шаҳарчадан бутун Асака туманининг гўзал панорамаси кафтдек кўриниб туради.
Мажмуа ҳудудида футуристик услубдаги 4 та капсула дам олиш уйи, қадимий анъаналарни ўзида жамлаган 5 та миллий ўтов, оилавий ресторан, аттракционлар ва 30 гектар майдонда яшил дарахтзор барпо этилган. Шунингдек, 14 минг куб метр сиғимли мембранали улкан сув ҳавзаси ва тўлиқ томчилатиб суғориш тизими жорий қилинган бўлиб, ушбу «Узум боғи»дан етиштириладиган маҳсулотларни тўғридан-тўғри хорижга экспорт қилиш йўлга қўйилмоқда. Лойиҳа тўлиқ қувватга кириши билан йилига 80 миллиард сўмлик хизматлар кўрсатиш ва бюджетга 3 миллиард сўм тушум таъминланиши кутилмоқда. Ташриф чоғида Президент вилоят фаоллари ва нуронийлар билан суҳбатлашди, кечани эса адирликлар узра уюштирилган ёрқин дронлар шоуси безади.
Хўш, адирликлардаги бундай инновацион мажмуалар Андижон туризмини қандай ўзгартиради, капсулали уйлар ва узумзорлар маҳаллий аҳолига қанча иш ўрни яратди ва нега бу лойиҳа ҳудудий тараққиётнинг намунаси деб баҳоланмоқда?
«192 гектарлик панорама, 475 та иш ўрни ва 80 миллиардлик қувват»: Асака лойиҳасининг 5 та асосий нуқтаси
Шавкат Мирзиёев кўздан кечирган “Янги ҳаёт” экотуризм масканидан муҳим кўрсаткичлар:
192 гектарлик адирлик мажмуаси: Асаканинг баланд тепаликларида бутун туман манзараси кўриниб турадиган замонавий экотуризм ҳудуди очилди;
Капсула уйлар ва миллий ўтовлар: Мажмуада 4 та футуристик капсулали меҳмонхона ва 5 та миллий ўтов ўрнатилиб, замонавийлик ва миллийлик уйғунлаштирилди;
475 та янги иш ўрни: 51,8 миллиард сўмлик лойиҳа ҳисобидан маҳаллий аҳоли учун 275 та доимий ҳамда 200 та мавсумий иш ўрни яратилди;
14 минг куб метрлик сув захираси ва томчилатиш: Сув танқислигининг олдини олиш мақсадида мембранали ҳавза қурилиб, 30 гектарлик яшил боғ ва узумзорлар тўлиқ томчилатиб суғоришга ўтказилди;
Йилига 80 миллиард сўмлик иқтисодий айланма: Комплекс тўлиқ ишга тушгач, йилига 80 млрд сўмлик сервис кўрсатилади, бюджетга 3 млрд сўм солиқ тушади ва экспортбоп узум етиштирилади.
Ҳудудий туризм ва инфратузилма: Анъанавий дам олиш масканлари ва Асакадаги экомажмуа таққоси
Янги лойиҳанинг туристик, иқтисодий ва технологик афзалликлари таҳлили:
Мезонлар ва йўналишлар
Одатий мавсумий оромгоҳ ва масканлар
Асака “Янги ҳаёт” экотуризм мажмуаси
Ер майдони ва концепция
Кичик, чекланган майдонлардаги стандарт зоналар
192 гектарлик кенг адирлик, панорамали эко-концепция
Жойлаштириш инфратузилмаси
Оддий бино ва стандарт хоналар
4 та капсулали замонавий уй ва 5 та миллий ўтов
Сув ва табиатдан фойдаланиш
Очиқ суғориш, сувнинг беҳуда исроф бўлиши
14 000 куб метрли мембранали ҳавза, 100% томчилатиш
Қишлоқ хўжалиги билан уйғунлик
Фақат хизмат кўрсатиш билан чекланади
«Узум боғи» комплекси ва сара узумларни экспорт қилиш
Аҳоли бандлигини таъминлаш
Кам сонли мавсумий ходимлар
Жами 475 та (275 доимий + 200 мавсумий) янги иш ўрни
Хизмат кўрсатиш ҳажми
Чекланган даромад
Йилига 80 млрд сўм хизмат ва бюджетга 3 млрд сўм тушум
Кўнгилочар дастур ва технология
Стандарт мусиқий чиқишлар
Оилавий ресторан, аттракционлар ва тунги дронлар шоуси
Эко-туризм ва иқтисодий экспертиза: Нега адирликлардаги эко-лойиҳалар водий иқтисодиётига катта туртки беради?
Туризм соҳаси экспертлари, урбанистлар ва иқтисодчиларнинг хулосалари:
«Фойдаланилмаётган адирликлар»ни даромад манбаига айлантириш: Асака адирликлари авваллари яйлов ёки бўш ётган ерлар ҳисобланар эди; бундай майдонларга 14 минг куб метрли мембранали сув ҳавзаси олиб келиниб, узумзор ва яшил боғларнинг яратилиши — тупроқ эрозиясини тўхтатади ҳамда бепоён ҳудудни миллиардлаб даромад келтирувчи активга айлантиради;
Капсулали меҳмонхоналар ва «глэмпинг» тренди: Бугунги кун саёҳатчилари оғир бетон меҳмонхоналардан кўра, табиат бағридаги шинам капсулалар ва миллий ўтовларда яшашни кўпроқ маъқул кўрмоқда; бундай формат Андижонга нафақат водий аҳолисини, балки чет эллик сайёҳларни ҳам кўпроқ жалб қилади;
Агротуризм ва экспорт комбинацияси: Ушбу маскан шунчаки дам олиш жойи эмас, балки йирик қишлоқ хўжалиги кластеридир; сайёҳлар боғнинг ўзида узум татиб кўриши, дам олиши, ортиб қолган сифатли маҳсулот эса тўғридан-тўғри экспортга чиқарилиши лойиҳа рентабеллигини бир неча карра оширади;
Янги иш ўринлари ва ижтимоий муҳит: Чекка адирлик ҳудудида 475 нафар аҳолининг иш билан таъминланиши оилаларнинг барқарор даромад топишига хизмат қилади; Президентнинг нуронийлар билан суҳбати ва дронлар шоуси эса ҳудудга янги маданий руҳ бағишлади.
Шавкат Мирзиёевнинг Асакадаги экотуризм мажмуасига ташрифи Ўзбекистонда табиат қўйнидаги самарали ва инновацион туризм соҳаси яқин йилларда миллий иқтисодиётнинг муҳим локомотивига айланишини яққол исботлади.
Сизнингча, Асака адирликларидаги каби капсула уйлар ва миллий ўтовлардан иборат замонавий экотуризм масканлари Ўзбекистоннинг бошқа тоғли ва адирли ҳудудларида ҳам оммалашиши керакми? Шахсан сиз дам олиш учун анъанавий меҳмонхонани танлармидингиз ёки табиат бағридаги бундай футуристик капсулаларними? Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва юртимиздаги ушбу янги сайёҳлик марказига бағишланган мақолани барча саёҳат ихлосмандлари билан баҳам кўринг!
Изоҳлар 0
…