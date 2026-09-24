«Фарғонада Осиё дербиси»: Ўзбекистон ва Эрон тўқнашуви олдидан барча интригалар
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- 24 сентябр куни Фарғонада Ўзбекистон ва Эрон миллий терма жамоалари ўртасида халқаро ўртоқлик учрашуви бўлиб ўтади.
- Ушбу ўйинни FIFA рефериси Кирилл Левников бошчилигидаги ҳакамлар бригадаси бошқаради.
- Фабио Каннаваро шогирдлари учун бу баҳс охирги беш ўйиндаги тўрт мағлубиятдан иборат нохуш серияга барҳам бериш учун муҳим имкониятдир.
Фарғона шаҳри 24 сентябрь оқшомида бутун Осиё футболининг диққат марказига айланади: Тошкент вақти билан соат 19:00 да «Истиқлол» стадионида Ўзбекистон ва Эрон миллий терма жамоалари ўртасидаги оламшумул халқаро ўртоқлик учрашуви старт олади. Мазкур принципиал беллашувни бошқариш россиялик таниқли ва нуфузли ФИФА рефериси Кирилл Левников бошчилигидаги ҳакамлар бригадасига ишониб топширилди. Ёзда Шимолий Америка яшил майдонларида ўтган тарихий жаҳон чемпионатидан сўнг илк бор майдонга тушаётган Фабио Каннаваро шогирдлари учун бу баҳс ўта катта аҳамиятга эга. Мундиалдан кейинги расмий танаффусни якунлаётган «оқ бўрилар» 2026 йил охиригача Эрон, Сурия ва Жанубий Кореяга қарши учта йирик синовдан ўтади.
Сўнгги беш ўйинда 4 та мағлубиятга учраган Каннаваро жамоаси учун Фарғонадаги тўқнашув нохуш серияга барҳам бериш ва янгиланган таркибнинг қудратини намойиш этиш учун идеал имкониятдир. Терма лагерига Абдуқодир Ҳусанов, Элдор Шомуродов ва Аббос Файзуллаев сингари асосий юлдузлар билан бирга Беҳруз Каримов, Маҳмуд Маҳамаджонов, Умарали Раҳмоналиев, Жаҳонгир Ўрозов ҳамда Муҳаммадали Ўринбоев каби Швейцария, Бельгия, Россия ва Озарбойжон лигаларида порлаётган ёш легионерларнинг жалб этилиши мухлислар қизиқишини чўққига олиб чиқди. Рақиб Эрон эса мундиал гуруҳ босқичида Миср, Бельгия ва Янги Зеландия билан дуранг ўйнаб, мағлубиятсиз сериясини 6 та ўйинга етказган мустаҳкам жамоа саналади (улар 29 сентябрда Россия билан ўйнайди).
Хўш, 6 та ўзаро баҳсдан бери Ўзбекистонга ютқазмаётган форслар Фарғонада тўхтатиладими, Каннаваронинг ёш легионерлари қандай натижа кўрсатади ва 18 та тўқнашувлик тарихда ким устун?
«Левников ҳуштаги, Европа легионерлари ва 6 та ўйинлик дуранглар»: Баҳснинг 5 та асосий нуқтаси
Фарғонадаги марказий учрашув олдидан энг муҳим факт ва тафсилотлар:
Фарғонада соат 19:00 да старт: Мундиалдан сўнгги илк халқаро синов 24 сентябрь куни Фарғонада ўтказилади;
Кирилл Левников назоратида: Баҳсни Россиянинг энг юқори тоифали ҳаками Кирилл Левников бошчилигидаги бригада бошқаради;
Каннаваронинг нохуш серияни синдириш режаси: Охирги беш баҳсда тўрт марта ютқазган терма жамоамиз мағлубиятлар сериясига нуқта қўйишни кўзламоқда;
Ёш легионерлар десанти: Ҳусанов, Шомуродов ва Файзуллаев ёнига Бельгия, Швейцария ва Россияда тўп сураётган Каримов, Ўрозов, Маҳамаджонов ва Ўринбоев қўшилди;
Эроннинг 6 ўйинлик мағлубиятсизлиги: Мундиалда Бельгия ва Миср билан дуранг ўйнаган эронликлар сўнгги 6 баҳсда мағлуб бўлмаган, бироқ сўнгги 6 та ўзаро баҳсда Ўзбекистонни ҳам енга олмаган.
Ўзбекистон — Эрон: Ўзаро учрашувлар тарихи ва жамоаларнинг жорий ҳолати таққоси
Рақибларнинг 18 та ўйиндан иборат статистикаси ва муҳим кўрсаткичлари таҳлили:
Кўрсаткичлар ва жиҳатлар
Ўзбекистон миллий терма жамоаси
Эрон миллий терма жамоаси
Жамоа бош мураббийи
Фабио Каннаваро (Италия)
Амир Ғаленойи (Эрон)
Умумий ўзаро ўйинлар сони (18 та)
2 ғалаба, 6 дуранг
10 ғалаба (умумий устунлик)
Ўртоқлик баҳсларидаги баланс (6 та)
0 ғалаба, 2 дуранг
4 ғалаба
Сўнгги ўзаро баҳс (18.11.2025)
Асосий вақт 0:0, пенальтиларда ғалаба
Асосий вақт 0:0, пенальтиларда мағлубият
Сўнгги 6 ўзаро ўйиндаги тенденция
Эронга ютқазмаган (5 та дуранг)
Ўзбекистонни енга олмаган
Голлар динамикаси (сўнгги 2 ўйин)
Эрондан гол ўтказиб юбормаган
Ўзбекистонга гол ура олмаган
Сўнгги ўйинлардаги спорт формаси
Охирги 5 баҳсда 4 мағлубият
Сўнгги 6 баҳсда мағлубиятсиз серия
Футбол экспертизаси ва тактик таҳлил: Фарғонадаги баҳсдан нима кутиш мумкин?
Халқаро спорт таҳлилчилари ва футбол экспертларининг хулосалари:
«Дуранглар синдироми» ва кам голли прагматизм: Ўзбекистон ва Эрон ўртасидаги сўнгги олти учрашувнинг нақ бештаси дуранг билан тугаган, охирги икки ўйинда эса бор-йўғи битта гол киритилган; ҳар икки жамоа ҳимояда ўта тартибли ва жисмонан мустаҳкам бўлгани боис, Фарғонада ҳам очиқ ва сермаҳсул футбол эмас, балки майдон марказидаги оғир позицион кураш кутилмоқда;
Каннаваронинг Европача тактик мослашуви: Италиялик мутахассис таркибга Европа чемпионатларида ҳаракат қилаётган ёшларни жадал жалб қилмоқда; Абдуқодир Ҳусанов («Ланс») ҳимояда, Аббос Файзуллаев яримҳимояда ва Элдор Шомуродов («Рома») ҳужумда ўйинни қурувчи асосий ўқ ҳисобланади; уларнинг янги ёш легионерлар билан боғланиши Эроннинг жисмоний босимини енгишда калит бўлади;
Кирилл Левников омили: Эрон ва Ўзбекистон ўртасидаги ўйинлар ҳамиша юқори эҳтирос, қўпол фоллар ва тўқнашувларга бой бўлади; россиялик қатъий реферининг тайинланиши майдондаги ҳар қандай ҳиссиётларни жиловлаш ва ҳалол курашни таъминлашга хизмат қилади;
Психологик туртки ва келажак пойдевори: 2026 йил охирида Сурия ва Жанубий Кореяга қарши бўладиган қийин ўртоқлик учрашувлари олдидан Эрондек тажрибали ва мағлубиятсиз рақибни енгиш Каннаваро лойиҳасига мухлислар ва раҳбарият олдида катта ишонч кредитини тақдим этади.
Бугун Фарғона яшил майдонида Осиё футболининг икки йирик гранди нафақат натижа, балки қитъадаги обрў-эътибор учун ҳақиқий тактик жанг олиб боради.
Сизнингча, Фабио Каннаваро шогирдлари Фарғонадаги тўқнашувда Эроннинг 6 ўйинлик мағлубиятсиз сериясига чек қўя оладими? Баҳс тақдирини қайси юлдузимизнинг (Шомуродов, Файзуллаев ёки Ҳусанов) ҳаракати ҳал қилади деб ўйлайсиз? Шахсий тахминларингизни изоҳларда қолдиринг ва мундиалдан кейинги энг муҳим Осиё дербисига бағишланган мақолани барча футбол ихлосмандлари билан баҳам кўринг!
Изоҳлар 0
…