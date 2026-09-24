«Фарғонада Осиё дербиси»: Ўзбекистон ва Эрон тўқнашуви олдидан барча интригалар

·18·Спорт
«Фарғонада Осиё дербиси»: Ўзбекистон ва Эрон тўқнашуви олдидан барча интригалар
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • 24 сентябр куни Фарғонада Ўзбекистон ва Эрон миллий терма жамоалари ўртасида халқаро ўртоқлик учрашуви бўлиб ўтади.
  • Ушбу ўйинни FIFA рефериси Кирилл Левников бошчилигидаги ҳакамлар бригадаси бошқаради.
  • Фабио Каннаваро шогирдлари учун бу баҳс охирги беш ўйиндаги тўрт мағлубиятдан иборат нохуш серияга барҳам бериш учун муҳим имкониятдир.

Фарғона шаҳри 24 сентябрь оқшомида бутун Осиё футболининг диққат марказига айланади: Тошкент вақти билан соат 19:00 да «Истиқлол» стадионида Ўзбекистон ва Эрон миллий терма жамоалари ўртасидаги оламшумул халқаро ўртоқлик учрашуви старт олади. Мазкур принципиал беллашувни бошқариш россиялик таниқли ва нуфузли ФИФА рефериси Кирилл Левников бошчилигидаги ҳакамлар бригадасига ишониб топширилди. Ёзда Шимолий Америка яшил майдонларида ўтган тарихий жаҳон чемпионатидан сўнг илк бор майдонга тушаётган Фабио Каннаваро шогирдлари учун бу баҳс ўта катта аҳамиятга эга. Мундиалдан кейинги расмий танаффусни якунлаётган «оқ бўрилар» 2026 йил охиригача Эрон, Сурия ва Жанубий Кореяга қарши учта йирик синовдан ўтади.

Сўнгги беш ўйинда 4 та мағлубиятга учраган Каннаваро жамоаси учун Фарғонадаги тўқнашув нохуш серияга барҳам бериш ва янгиланган таркибнинг қудратини намойиш этиш учун идеал имкониятдир. Терма лагерига Абдуқодир Ҳусанов, Элдор Шомуродов ва Аббос Файзуллаев сингари асосий юлдузлар билан бирга Беҳруз Каримов, Маҳмуд Маҳамаджонов, Умарали Раҳмоналиев, Жаҳонгир Ўрозов ҳамда Муҳаммадали Ўринбоев каби Швейцария, Бельгия, Россия ва Озарбойжон лигаларида порлаётган ёш легионерларнинг жалб этилиши мухлислар қизиқишини чўққига олиб чиқди. Рақиб Эрон эса мундиал гуруҳ босқичида Миср, Бельгия ва Янги Зеландия билан дуранг ўйнаб, мағлубиятсиз сериясини 6 та ўйинга етказган мустаҳкам жамоа саналади (улар 29 сентябрда Россия билан ўйнайди).

Хўш, 6 та ўзаро баҳсдан бери Ўзбекистонга ютқазмаётган форслар Фарғонада тўхтатиладими, Каннаваронинг ёш легионерлари қандай натижа кўрсатади ва 18 та тўқнашувлик тарихда ким устун?

«Левников ҳуштаги, Европа легионерлари ва 6 та ўйинлик дуранглар»: Баҳснинг 5 та асосий нуқтаси

Фарғонадаги марказий учрашув олдидан энг муҳим факт ва тафсилотлар:

  • Фарғонада соат 19:00 да старт: Мундиалдан сўнгги илк халқаро синов 24 сентябрь куни Фарғонада ўтказилади;

  • Кирилл Левников назоратида: Баҳсни Россиянинг энг юқори тоифали ҳаками Кирилл Левников бошчилигидаги бригада бошқаради;

  • Каннаваронинг нохуш серияни синдириш режаси: Охирги беш баҳсда тўрт марта ютқазган терма жамоамиз мағлубиятлар сериясига нуқта қўйишни кўзламоқда;

  • Ёш легионерлар десанти: Ҳусанов, Шомуродов ва Файзуллаев ёнига Бельгия, Швейцария ва Россияда тўп сураётган Каримов, Ўрозов, Маҳамаджонов ва Ўринбоев қўшилди;

  • Эроннинг 6 ўйинлик мағлубиятсизлиги: Мундиалда Бельгия ва Миср билан дуранг ўйнаган эронликлар сўнгги 6 баҳсда мағлуб бўлмаган, бироқ сўнгги 6 та ўзаро баҳсда Ўзбекистонни ҳам енга олмаган.

Ўзбекистон — Эрон: Ўзаро учрашувлар тарихи ва жамоаларнинг жорий ҳолати таққоси

Рақибларнинг 18 та ўйиндан иборат статистикаси ва муҳим кўрсаткичлари таҳлили:

Кўрсаткичлар ва жиҳатлар

Ўзбекистон миллий терма жамоаси

Эрон миллий терма жамоаси

Жамоа бош мураббийи

Фабио Каннаваро (Италия)

Амир Ғаленойи (Эрон)

Умумий ўзаро ўйинлар сони (18 та)

2 ғалаба, 6 дуранг

10 ғалаба (умумий устунлик)

Ўртоқлик баҳсларидаги баланс (6 та)

0 ғалаба, 2 дуранг

4 ғалаба

Сўнгги ўзаро баҳс (18.11.2025)

Асосий вақт 0:0, пенальтиларда ғалаба

Асосий вақт 0:0, пенальтиларда мағлубият

Сўнгги 6 ўзаро ўйиндаги тенденция

Эронга ютқазмаган (5 та дуранг)

Ўзбекистонни енга олмаган

Голлар динамикаси (сўнгги 2 ўйин)

Эрондан гол ўтказиб юбормаган

Ўзбекистонга гол ура олмаган

Сўнгги ўйинлардаги спорт формаси

Охирги 5 баҳсда 4 мағлубият

Сўнгги 6 баҳсда мағлубиятсиз серия

Футбол экспертизаси ва тактик таҳлил: Фарғонадаги баҳсдан нима кутиш мумкин?

Халқаро спорт таҳлилчилари ва футбол экспертларининг хулосалари:

  • «Дуранглар синдироми» ва кам голли прагматизм: Ўзбекистон ва Эрон ўртасидаги сўнгги олти учрашувнинг нақ бештаси дуранг билан тугаган, охирги икки ўйинда эса бор-йўғи битта гол киритилган; ҳар икки жамоа ҳимояда ўта тартибли ва жисмонан мустаҳкам бўлгани боис, Фарғонада ҳам очиқ ва сермаҳсул футбол эмас, балки майдон марказидаги оғир позицион кураш кутилмоқда;

  • Каннаваронинг Европача тактик мослашуви: Италиялик мутахассис таркибга Европа чемпионатларида ҳаракат қилаётган ёшларни жадал жалб қилмоқда; Абдуқодир Ҳусанов («Ланс») ҳимояда, Аббос Файзуллаев яримҳимояда ва Элдор Шомуродов («Рома») ҳужумда ўйинни қурувчи асосий ўқ ҳисобланади; уларнинг янги ёш легионерлар билан боғланиши Эроннинг жисмоний босимини енгишда калит бўлади;

  • Кирилл Левников омили: Эрон ва Ўзбекистон ўртасидаги ўйинлар ҳамиша юқори эҳтирос, қўпол фоллар ва тўқнашувларга бой бўлади; россиялик қатъий реферининг тайинланиши майдондаги ҳар қандай ҳиссиётларни жиловлаш ва ҳалол курашни таъминлашга хизмат қилади;

  • Психологик туртки ва келажак пойдевори: 2026 йил охирида Сурия ва Жанубий Кореяга қарши бўладиган қийин ўртоқлик учрашувлари олдидан Эрондек тажрибали ва мағлубиятсиз рақибни енгиш Каннаваро лойиҳасига мухлислар ва раҳбарият олдида катта ишонч кредитини тақдим этади.

Бугун Фарғона яшил майдонида Осиё футболининг икки йирик гранди нафақат натижа, балки қитъадаги обрў-эътибор учун ҳақиқий тактик жанг олиб боради.

Сизнингча, Фабио Каннаваро шогирдлари Фарғонадаги тўқнашувда Эроннинг 6 ўйинлик мағлубиятсиз сериясига чек қўя оладими? Баҳс тақдирини қайси юлдузимизнинг (Шомуродов, Файзуллаев ёки Ҳусанов) ҳаракати ҳал қилади деб ўйлайсиз? Шахсий тахминларингизни изоҳларда қолдиринг ва мундиалдан кейинги энг муҳим Осиё дербисига бағишланган мақолани барча футбол ихлосмандлари билан баҳам кўринг!

ФарғонаИстиқлолФабио КаннавароКирилл Левников
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Каннаваро Эронга қарши ўйин ҳақида гапирди, Шомуродов эса муҳим мақсадни айтдиКаннаваро Эронга қарши ўйин ҳақида гапирди, Шомуродов эса муҳим мақсадни айтдиКеча 18:51Терма жамоамиз Фарғонага етиб борди: Эрон билан баҳс олдидан юлдузларимиз илиқ кутиб олиндиТерма жамоамиз Фарғонага етиб борди: Эрон билан баҳс олдидан юлдузларимиз илиқ кутиб олиндиКеча 18:15Диего Симеоне Мадрид дербиси олдидан ҳақиқатни тан олди: Моуриньюга ҳайрат билдирдиДиего Симеоне Мадрид дербиси олдидан ҳақиқатни тан олди: Моуриньюга ҳайрат билдирди19 сентябр 17:01Ўзбекистон кубогида даҳшатли тўқнашувлар: 1/4 финалда сенсация давом этадими?!Ўзбекистон кубогида даҳшатли тўқнашувлар: 1/4 финалда сенсация давом этадими?!17 сентябр 11:42Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?12 сентябр 06:46«Ҳатто сен Моуринью бўлсанг ҳам...»: Симеоне дербидаги ҳакамлик можаросига жавоб қайтарди«Ҳатто сен Моуринью бўлсанг ҳам...»: Симеоне дербидаги ҳакамлик можаросига жавоб қайтарди21 сентябр 07:04
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?