Starlink Японияда Mini тўпламини бепул тақдим эта бошлади

·21·Техно
Starlink Японияда Mini тўпламини бепул тақдим эта бошлади
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Starlink компанияси Япониянинг айрим ҳудудларида ўз фойдаланувчилари учун Starlink Mini уй жиҳозлари тўпламини бошланғич тўловсиз, яни бепул ижара асосида тақдим эта бошлади.
  • Бу ташаббус юқори тезликдаги сунъий йўлдош интернетига уланиш истаганлар учун дастлабки молиявий харажатларни камайтиришга қаратилган.
  • Мазкур янгилик олис ва тоғли ҳудудларда яшовчи аҳоли ҳамда кичик бизнес вакиллари учун айниқса қўл келиши кутилмоқда.

Сунъий йўлдош орқали интернет хизматларини кўрсатувчи Starlink компанияси Япония бозорида ўз фойдаланувчилари учун муҳим қадам ташлади. ixbt.com маълумотига кўра, мамлакатнинг айрим ҳудудларида Starlink Mini уй жиҳозлари тўплами бошланғич тўловсиз, яни бепул ижара асосида тақдим этила бошланди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Мазкур ташаббус юқори тезликдаги сунъий йўлдош интернетига уланишни истаганлар учун дастлабки молиявий харажатларни сезиларли даражада камайтиришга қаратилган. Янги шартлар фойдаланувчиларга замонавий технологияларга ўтиш жараёнини сезиларли даражада осонлаштиради ва қулайликлар яратади.

Қулай шарт-шароитлар ва тезкор ўрнатиш

Компания тарқатган маълумотларга кўра, Япония ҳудудининг аксарият қисмида ускунани ўрнатиш жараёни жуда қисқа вақтни олади. Фойдаланувчилар қисқа муддат ичида юқори унумдорликка эга барқарор тармоққа уланиш имкониятига эга бўладилар.

Шунингдек, Starlink мижозларга хизмат кўрсатиш сифатини оширишга алоҳида эътибор қаратмоқда. Хусусан, буюртма беришдан тортиб жиҳозларни ўрнатиш ҳамда хизматдан фойдаланишнинг кейинги босқичларигача тўлиқ япон тилидаги қўллаб-қувватлаш хизмати йўлга қўйилган.

Янги тариф сиёсати айниқса олис ва тоғли ҳудудларда яшовчи аҳоли ҳамда кичик бизнес вакиллари учун қўл келиши кутилмоқда. Глобаллашув даврида сифатли интернет билан таъминланмаган ҳудудларда мазкур технология асосий алоқа воситасига айланиб бормоқда.

Мутахассисларнинг фикрича, бошланғич тўловнинг олиб ташланиши компаниянинг Япония телекоммуникация бозоридаги ўрнини янада мустаҳкамлайди. Рақобат кучайиб бораётган бир шароитда бундай қадамлар истеъмолчилар эътиборини жалб қилишда муҳим аҳамият касб этади.

Ҳозирча ушбу акция фақат Япония бозорининг айрим ҳудудларини қамраб олган бўлиб, келгусида унинг географияси кенгайтирилиши ёки бошқа мамлакатларда ҳам жорий этилиши ҳақида ҳозирча расмий маълумот берилмагани айтилмоқда.

StarlinkЯпонияStarlink MiniИнтернетТехнологиялар
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Аброр Шуҳратов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

SpaceX Starlink Mini қурилмасини яна бепул тақдим эта бошладиSpaceX Starlink Mini қурилмасини яна бепул тақдим эта бошлади9 август 17:27Starlink Mini учун ўзига хос штатибли ПеакДо паюрбанки тақдим этилдиStarlink Mini учун ўзига хос штатибли ПеакДо паюрбанки тақдим этилди28 август 01:23Аустриан Аирлинес самолётларида Starlink интернети ишга туширилдиАустриан Аирлинес самолётларида Starlink интернети ишга туширилди8 сентябр 15:57Starlink БААда расман иш бошлади: сунъий йўлдош интернети нархлари маълумStarlink БААда расман иш бошлади: сунъий йўлдош интернети нархлари маълум3 сентябр 14:20SpaceX кичик кемалар учун янги Starlink тарифини жорий қилдиSpaceX кичик кемалар учун янги Starlink тарифини жорий қилди28 август 14:58Starlink ўзининг таклиф қилиш дастурини янгилаб, пул мукофотларини жорий этдиStarlink ўзининг таклиф қилиш дастурини янгилаб, пул мукофотларини жорий этди27 август 20:29
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Ер юзида кислород қачон тугаши ҳисобланди
Ер юзида кислород қачон тугаши ҳисобланди
iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари маълум бўлди
iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари маълум бўлди
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...
Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
iPhone 18 Pro Max ва Galaxy S26 Ultra чидамлилиги синовдан ўтди
iPhone 18 Pro Max ва Galaxy S26 Ultra чидамлилиги синовдан ўтди