Starlink Японияда Mini тўпламини бепул тақдим эта бошлади
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Starlink компанияси Япониянинг айрим ҳудудларида ўз фойдаланувчилари учун Starlink Mini уй жиҳозлари тўпламини бошланғич тўловсиз, яни бепул ижара асосида тақдим эта бошлади.
- Бу ташаббус юқори тезликдаги сунъий йўлдош интернетига уланиш истаганлар учун дастлабки молиявий харажатларни камайтиришга қаратилган.
- Мазкур янгилик олис ва тоғли ҳудудларда яшовчи аҳоли ҳамда кичик бизнес вакиллари учун айниқса қўл келиши кутилмоқда.
Сунъий йўлдош орқали интернет хизматларини кўрсатувчи Starlink компанияси Япония бозорида ўз фойдаланувчилари учун муҳим қадам ташлади. ixbt.com маълумотига кўра, мамлакатнинг айрим ҳудудларида Starlink Mini уй жиҳозлари тўплами бошланғич тўловсиз, яни бепул ижара асосида тақдим этила бошланди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Мазкур ташаббус юқори тезликдаги сунъий йўлдош интернетига уланишни истаганлар учун дастлабки молиявий харажатларни сезиларли даражада камайтиришга қаратилган. Янги шартлар фойдаланувчиларга замонавий технологияларга ўтиш жараёнини сезиларли даражада осонлаштиради ва қулайликлар яратади.
Қулай шарт-шароитлар ва тезкор ўрнатишКомпания тарқатган маълумотларга кўра, Япония ҳудудининг аксарият қисмида ускунани ўрнатиш жараёни жуда қисқа вақтни олади. Фойдаланувчилар қисқа муддат ичида юқори унумдорликка эга барқарор тармоққа уланиш имкониятига эга бўладилар.
Шунингдек, Starlink мижозларга хизмат кўрсатиш сифатини оширишга алоҳида эътибор қаратмоқда. Хусусан, буюртма беришдан тортиб жиҳозларни ўрнатиш ҳамда хизматдан фойдаланишнинг кейинги босқичларигача тўлиқ япон тилидаги қўллаб-қувватлаш хизмати йўлга қўйилган.
Янги тариф сиёсати айниқса олис ва тоғли ҳудудларда яшовчи аҳоли ҳамда кичик бизнес вакиллари учун қўл келиши кутилмоқда. Глобаллашув даврида сифатли интернет билан таъминланмаган ҳудудларда мазкур технология асосий алоқа воситасига айланиб бормоқда.
Мутахассисларнинг фикрича, бошланғич тўловнинг олиб ташланиши компаниянинг Япония телекоммуникация бозоридаги ўрнини янада мустаҳкамлайди. Рақобат кучайиб бораётган бир шароитда бундай қадамлар истеъмолчилар эътиборини жалб қилишда муҳим аҳамият касб этади.
Ҳозирча ушбу акция фақат Япония бозорининг айрим ҳудудларини қамраб олган бўлиб, келгусида унинг географияси кенгайтирилиши ёки бошқа мамлакатларда ҳам жорий этилиши ҳақида ҳозирча расмий маълумот берилмагани айтилмоқда.
Изоҳлар 0
…