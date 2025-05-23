Амир Темур мероси ҳақидаги эпик фильм якунлий монтаж босқичида
Аллома, саркарда ва империя асосчиларидан бири – Амир Темур ҳаёти ҳақида суратга олинган Netflix’нинг “Сўнгги фотиҳнинг юксалиши” фильми яқинда пост-продюсерлик босқичига кирди. Тарихий воқеаларга таянган ушбу катта лойиҳа нафақат Ўзбекистон, балки бутун Марказий Осиё кинематографияси учун муҳим воқеликка айланиши кутилмоқда.Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Ҳақиқий саҳналар, ҳақиқий муҳит
Суратга олиш жараёни тўлиқ тарзда Ўзбекистон ва Қозоғистонда ташкил қилинди. Ҳозирча кадрлардан кўриш мумкинки, ижодкорлар қадимий шаҳарларнинг ҳуснига заррача путур етказмаган ҳолда, табиий равишда тарихни қайта жонлантиришга уринган. Хива, Бухоро, Самарқанд каби манзаралар фильмга жон бахшида этган.
Ҳақиқий бозор саҳналари, миллий кийимлар, тарихий меъморчилик, жанговар тайёргарлик жараёнлари ва асрлар оша яшаб келаётган саркарда қиёфаси жуда катта таассурот уйғотади.
Темур қиёфасида – Голливуд юлдузи
Амир Темур образини голливудлик актёр Кристиан Мортенсен ижро этган. Унинг жанг саҳналаридаги ҳаракатлари ва туркий сиймоси ҳам таниқли кастинг мутахассислари танловининг тўғри бўлганини кўрсатади. У билан бирга Маҳеш Жаду (Амир Ҳусайн ролида), шунингдек, ўзбек актрисаси Юлдуз Ражабова (Ўлжой Туркон хатуни) каби маҳоратли ижодкорлар ҳам суратга олиш жараёнида қатнашган.
Эпик тарихий муҳит ва мукаммал тайёргарлик
Фильмнинг режиссёри Жейкоб Шварц, сценарий муаллифи эса Мэтю Грин. Уларнинг сўзларига кўра, лойиҳадаги асосий мақсад — тарихий воқеаларни замонавий технологиялар билан уйғунлаштирган ҳолда, ҳар бир саҳнани ёрқин, таъсирчан ва ҳужжатли манбалар асосида бериш. Суратга олишда замонавий кинематографиянинг барча илғор технологиялари, дрон ва югурма камералар, махсус декорациялардан фойдаланилган.
Премьера қачон?
Netflix томонидан тарқатилган расмий маълумотга кўра, “Сўнгги фотиҳнинг юксалиши” премьераси 2025 йилнинг ёзида намойиш этилиши кутилмоқда. Унда Темурнинг ёшлиги, давлатни бирлаштириш йўлидаги саъй-ҳаракатлари ва ўзига хос ҳарбий истеъдоди ҳақида сўз боради.
Zamin.uz таҳририятидан:
Ушбу тарихий кинонамоиш нафақат миллий ғурур, балки халқаро аудитория учун ҳам маънавий озуқа бўлиши шубҳасиз. Netflix орқали Амир Темур қиёфаси яна бир бор жаҳон саҳнасига қайтмоқда — бу саҳифани қайта очиш эса ўзбек тамаддунининг янада кенг ёйилишини англатади.
Сиз ушбу фильмдан нима кутаяпсиз? Netflix’даги илк тарихий ўзбек фильми қандай таассурот қолдиради деб ўйлайсиз?
Ҳақиқий саҳналар, ҳақиқий муҳит
Суратга олиш жараёни тўлиқ тарзда Ўзбекистон ва Қозоғистонда ташкил қилинди. Ҳозирча кадрлардан кўриш мумкинки, ижодкорлар қадимий шаҳарларнинг ҳуснига заррача путур етказмаган ҳолда, табиий равишда тарихни қайта жонлантиришга уринган. Хива, Бухоро, Самарқанд каби манзаралар фильмга жон бахшида этган.
Ҳақиқий бозор саҳналари, миллий кийимлар, тарихий меъморчилик, жанговар тайёргарлик жараёнлари ва асрлар оша яшаб келаётган саркарда қиёфаси жуда катта таассурот уйғотади.
Темур қиёфасида – Голливуд юлдузи
Амир Темур образини голливудлик актёр Кристиан Мортенсен ижро этган. Унинг жанг саҳналаридаги ҳаракатлари ва туркий сиймоси ҳам таниқли кастинг мутахассислари танловининг тўғри бўлганини кўрсатади. У билан бирга Маҳеш Жаду (Амир Ҳусайн ролида), шунингдек, ўзбек актрисаси Юлдуз Ражабова (Ўлжой Туркон хатуни) каби маҳоратли ижодкорлар ҳам суратга олиш жараёнида қатнашган.
Эпик тарихий муҳит ва мукаммал тайёргарлик
Фильмнинг режиссёри Жейкоб Шварц, сценарий муаллифи эса Мэтю Грин. Уларнинг сўзларига кўра, лойиҳадаги асосий мақсад — тарихий воқеаларни замонавий технологиялар билан уйғунлаштирган ҳолда, ҳар бир саҳнани ёрқин, таъсирчан ва ҳужжатли манбалар асосида бериш. Суратга олишда замонавий кинематографиянинг барча илғор технологиялари, дрон ва югурма камералар, махсус декорациялардан фойдаланилган.
Премьера қачон?
Netflix томонидан тарқатилган расмий маълумотга кўра, “Сўнгги фотиҳнинг юксалиши” премьераси 2025 йилнинг ёзида намойиш этилиши кутилмоқда. Унда Темурнинг ёшлиги, давлатни бирлаштириш йўлидаги саъй-ҳаракатлари ва ўзига хос ҳарбий истеъдоди ҳақида сўз боради.
Zamin.uz таҳририятидан:
Ушбу тарихий кинонамоиш нафақат миллий ғурур, балки халқаро аудитория учун ҳам маънавий озуқа бўлиши шубҳасиз. Netflix орқали Амир Темур қиёфаси яна бир бор жаҳон саҳнасига қайтмоқда — бу саҳифани қайта очиш эса ўзбек тамаддунининг янада кенг ёйилишини англатади.
Сиз ушбу фильмдан нима кутаяпсиз? Netflix’даги илк тарихий ўзбек фильми қандай таассурот қолдиради деб ўйлайсиз?
…