Амир Темур мероси ҳақидаги эпик фильм якунлий монтаж босқичида

·18.7K·Маданият
Амир Темур мероси ҳақидаги эпик фильм якунлий монтаж босқичида
Аллома, саркарда ва империя асосчиларидан бири – Амир Темур ҳаёти ҳақида суратга олинган Netflix’нинг “Сўнгги фотиҳнинг юксалиши” фильми яқинда пост-продюсерлик босқичига кирди. Тарихий воқеаларга таянган ушбу катта лойиҳа нафақат Ўзбекистон, балки бутун Марказий Осиё кинематографияси учун муҳим воқеликка айланиши кутилмоқда.

Ҳақиқий саҳналар, ҳақиқий муҳит
Амир Темур мероси ҳақидаги эпик фильм якунлий монтаж босқичида
Суратга олиш жараёни тўлиқ тарзда Ўзбекистон ва Қозоғистонда ташкил қилинди. Ҳозирча кадрлардан кўриш мумкинки, ижодкорлар қадимий шаҳарларнинг ҳуснига заррача путур етказмаган ҳолда, табиий равишда тарихни қайта жонлантиришга уринган. Хива, Бухоро, Самарқанд каби манзаралар фильмга жон бахшида этган.
Амир Темур мероси ҳақидаги эпик фильм якунлий монтаж босқичида
Ҳақиқий бозор саҳналари, миллий кийимлар, тарихий меъморчилик, жанговар тайёргарлик жараёнлари ва асрлар оша яшаб келаётган саркарда қиёфаси жуда катта таассурот уйғотади.
Амир Темур мероси ҳақидаги эпик фильм якунлий монтаж босқичида
Темур қиёфасида – Голливуд юлдузи
Амир Темур мероси ҳақидаги эпик фильм якунлий монтаж босқичида
Амир Темур образини голливудлик актёр Кристиан Мортенсен ижро этган. Унинг жанг саҳналаридаги ҳаракатлари ва туркий сиймоси ҳам таниқли кастинг мутахассислари танловининг тўғри бўлганини кўрсатади. У билан бирга Маҳеш Жаду (Амир Ҳусайн ролида), шунингдек, ўзбек актрисаси Юлдуз Ражабова (Ўлжой Туркон хатуни) каби маҳоратли ижодкорлар ҳам суратга олиш жараёнида қатнашган.

Эпик тарихий муҳит ва мукаммал тайёргарлик
Амир Темур мероси ҳақидаги эпик фильм якунлий монтаж босқичида
Фильмнинг режиссёри Жейкоб Шварц, сценарий муаллифи эса Мэтю Грин. Уларнинг сўзларига кўра, лойиҳадаги асосий мақсад — тарихий воқеаларни замонавий технологиялар билан уйғунлаштирган ҳолда, ҳар бир саҳнани ёрқин, таъсирчан ва ҳужжатли манбалар асосида бериш. Суратга олишда замонавий кинематографиянинг барча илғор технологиялари, дрон ва югурма камералар, махсус декорациялардан фойдаланилган.
Амир Темур мероси ҳақидаги эпик фильм якунлий монтаж босқичида
Премьера қачон?

Netflix томонидан тарқатилган расмий маълумотга кўра, “Сўнгги фотиҳнинг юксалиши” премьераси 2025 йилнинг ёзида намойиш этилиши кутилмоқда. Унда Темурнинг ёшлиги, давлатни бирлаштириш йўлидаги саъй-ҳаракатлари ва ўзига хос ҳарбий истеъдоди ҳақида сўз боради.

Zamin.uz таҳририятидан:
Ушбу тарихий кинонамоиш нафақат миллий ғурур, балки халқаро аудитория учун ҳам маънавий озуқа бўлиши шубҳасиз. Netflix орқали Амир Темур қиёфаси яна бир бор жаҳон саҳнасига қайтмоқда — бу саҳифани қайта очиш эса ўзбек тамаддунининг янада кенг ёйилишини англатади.

Сиз ушбу фильмдан нима кутаяпсиз? Netflix’даги илк тарихий ўзбек фильми қандай таассурот қолдиради деб ўйлайсиз?
Амир ТемурТарихий ФильмКинематография ЎзбекистонГолливуд АктёриЗамонавий Технологиялар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Турк сериаллари юлдузи ҳаётдан кўз юмдиТурк сериаллари юлдузи ҳаётдан кўз юмдиКеча, 16:33Муҳаммадисо Абдулхаировнинг IELTS ҳақидаги ҳазили оммалашди (видео)Муҳаммадисо Абдулхаировнинг IELTS ҳақидаги ҳазили оммалашди (видео)Кеча, 15:47 Юлдуз Турдиева: қошиқлар қўлимга ёпишиб қоларди (видео) Юлдуз Турдиева: қошиқлар қўлимга ёпишиб қоларди (видео)Кеча, 15:18Аҳад Қаюм кино ва даромад сирларини очиб ташладиАҳад Қаюм кино ва даромад сирларини очиб ташладиКеча, 15:09 Шаҳзод Султонов никоҳ олдидан яқинларига тўй оши берди (видео) Шаҳзод Султонов никоҳ олдидан яқинларига тўй оши берди (видео)Кеча, 10:20Шаҳло Салаеванинг тўй таклифномаси ижтимоий тармоқларда шов-шувга сабаб бўлди (видео)Шаҳло Салаеванинг тўй таклифномаси ижтимоий тармоқларда шов-шувга сабаб бўлди (видео)Кеча, 10:04
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Маданият янгиликлар

Фарғонада "Уммон" нинг концертида кутилмаган ҳолат юз берди
Фарғонада "Уммон" нинг концертида кутилмаган ҳолат юз берди
Шаҳзода келини билан подиумда кўриниш бериб, мухлисларни ҳайратга солди
Шаҳзода келини билан подиумда кўриниш бериб, мухлисларни ҳайратга солди
Шаҳзод Султоновнинг бўлажак рафиқасининг ёши ижтимоий тармоқларда муҳокама қилинмоқда
Шаҳзод Султоновнинг бўлажак рафиқасининг ёши ижтимоий тармоқларда муҳокама қилинмоқда
Муниса Ризаева тўй нархларини очиқлади: ижтимоий тармоқларда баҳслар бошланди
Муниса Ризаева тўй нархларини очиқлади: ижтимоий тармоқларда баҳслар бошланди
Ботир Қодиров ва Шаҳло Салаевадан "Хоразмлик қизлари" номли янги дуэт!
Ботир Қодиров ва Шаҳло Салаевадан "Хоразмлик қизлари" номли янги дуэт!
Женисбек Пиязов Озода Нурсаидованинг концертига бостириб кириб борди, вазият жиддийлашмоқда!
Женисбек Пиязов Озода Нурсаидованинг концертига бостириб кириб борди, вазият жиддийлашмоқда!
Муниса Ризаева турмуш ўртоғи билан ўртасидаги ёш фарқи ҳақида илк бор очиқ гапирди
Муниса Ризаева турмуш ўртоғи билан ўртасидаги ёш фарқи ҳақида илк бор очиқ гапирди
Гули Асалхўжаева учинчи бор неварали бўлди
Гули Асалхўжаева учинчи бор неварали бўлди