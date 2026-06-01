Маруф Отажонов Бурак Ўзчивит ижросини баҳолади (видео)

·578·Маданият
Маруф Отажонов Бурак Ўзчивит ижросини баҳолади (видео)

Актёр Маруф Отажонов Тошкентда намойиш этилган, турк актёри Бурак Ўзчивит ижро этган “Истанбулнинг энг гўзал қизи” моноспектакли ҳақида ўз фикрларини билдирди.

Унинг таъкидлашича, Бурак профессионал театр актёри бўлмаса-да, саҳнадаги ҳаракати ва ижроси кўплаб профессионал актёрлардан ҳам кучлироқ бўлган.

“Бурак профессионал театр актёри эмас, лекин унинг ҳаракати профессионалдан ҳам кучлироқ. У режиссёр белгилаб берган чизиқдан чиқмасдан, ролни мукаммал ижро этди. Мен театр актёри сифатида бундай ҳолатни қабул қилишим қийин, аммо уни саҳнада партнёр сифатида қабул қиламан.

Энг асосийси, у тахминан 2 мингга яқин томошабинни бошидан охиригача ушлаб тура олди. Бу эса жуда катта натижа. Ҳатто энг кучли актёрлар ҳам бунга ҳар доим эриша олмайди.

Спектаклни томошабинларнинг бир қисми тўлиқ тушуниб кўрган бўлса, яна бир қисми унчалик англамаган ҳолда кузатди. Аммо шундай бўлса-да, зални ушлаб туриш — бу жуда катта маҳорат. Буни ҳатто халқ артистлари ҳам уддалай олмайди.

Моноспектакль — яъни бир актёрли саҳна асари — энг мураккаб жанрлардан бири. Баъзан икки-уч актёр ҳам бунга журъат эта олмайди. Бурак эса буни уддалади.

Шунингдек, спектаклда ёруғлик, овоз ва техник воситалардан фойдаланиш ҳам юқори даражада бўлди. Ростини айтсам, Буракдан бундай ижрони кутмагандим. У жуда зўр чиқиш қилди”, — деди Маруф Отажонов.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Зуҳра Солиева: Севимли санъаткоримдан ўзим чипта сўрайманБугун, 05:33“Зумрад ва Қиммат” саҳна талқинида намойиш этилдиБугун, 22:03Гули Асалхўжаева учинчи бор неварали бўлдиБугун, 21:32Зарина Йўлдошева ва Дурдона Қурбонова: саҳна ортидаги ҳақиқий муносабатБугун, 21:12Актриса Зарина Йўлдошева туғилган кунида бетакрор кўриниши билан эътибор марказида бўлди!Бугун, 20:17Шаҳзод Султонов романтик тарздаги “Marry Ме”си билан мухлисларини ҳайрон қолдирди!Бугун, 20:08
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Маданият янгиликлар

Юлдуз Усмонова 80 ёшида қандай кампир бўлишини очиқ айтди
Озода Нурсаидова “Тўйлар муборак” билан портлади — клип қисқа вақтда оммалашди (видео)
Куёвнинг Канизага қистирган пули тармоқларда муҳокама бўлди (видео)
Шаҳзода келини билан подиумда кўриниш бериб, мухлисларни ҳайратга солди
Фарғонада "Уммон" нинг концертида кутилмаган ҳолат юз берди
“Соҳиба” образи билан танилган Фотима Назарова Instagram'дан қанча пул топади?
Сўз устаси Аваз Охун Озода Нурсаидованинг концертида қўшиқ куйлаб мухлислар эътиборини тортди
Раъно Шодиева Хитойдаги сув ости оламини кўрсатди (видео)