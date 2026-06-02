Юлдуз Усмонова ва Президент мулоқоти ижтимоий тармоқларда кенг тарқалди (видео)

·1.7K·Маданият
Юлдуз Усмонова ва Президент мулоқоти ижтимоий тармоқларда кенг тарқалди (видео)

Ўзбекистон Президенти Шавкат Мирзиёев иштирокида ўтказилган санъаткорларни мукофотлаш маросимида Юлдуз Усмонова билан бўлган мулоқот ижтимоий тармоқларда кенг муҳокама қилинмоқда.

Сўзга чиққан Усмонова давлат томонидан берилаётган эътибор учун миннатдорлик билдирар экан, айрим муаммоларга ҳам тўхталди. Унинг таъкидлашича, ҳар йили унвон олаётган санъаткорларнинг айримлари кейинчалик ижоддан узоқлашиб қолмоқда.

“Бу унвонлар санъаткорни рағбатлантириш, мотивация бериш ва халқ учун хизмат қилишга ундаши керак. Санъатнинг нонини еган экансиз — ишлашингиз керак. Давлат санъатдан ҳеч қачон маблағни аямаган, энди биз ҳам бунга муносиб жавоб қайтаришимиз лозим”, деди хонанда.

Шунингдек, у устоз-шогирд анъаналарини мустаҳкамлаш, санъаткорларнинг жамият ва давлат билан ҳамнафас бўлиб ишлаши зарурлигини таъкидлади.

Президент Мирзиёев эса ўз навбатида Юлдуз Усмонованинг самимий ва дадил фикрларини юқори баҳолади.

“Юлдуз Усмонова кўплаб муҳим масалаларни кўтарди. Унинг меҳнаткашлиги, ўзига бўлган ишончи ва халқ орасидаги обрўси алоҳида эътиборга лойиқ. Агар барча санъаткорлар сиз каби ишласа, концерт ҳам, кино ҳам, натижа ҳам бўлади”, деди давлат раҳбари.

Учрашув якунида президент санъат аҳлига муваффақият тилаб, уларнинг меҳнати мамлакат тараққиёти учун муҳим эканини яна бир бор таъкидлади.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Зуҳра Солиева: Севимли санъаткоримдан ўзим чипта сўрайманБугун, 05:33“Зумрад ва Қиммат” саҳна талқинида намойиш этилдиБугун, 22:03Гули Асалхўжаева учинчи бор неварали бўлдиБугун, 21:32Зарина Йўлдошева ва Дурдона Қурбонова: саҳна ортидаги ҳақиқий муносабатБугун, 21:12Актриса Зарина Йўлдошева туғилган кунида бетакрор кўриниши билан эътибор марказида бўлди!Бугун, 20:17Шаҳзод Султонов романтик тарздаги “Marry Ме”си билан мухлисларини ҳайрон қолдирди!Бугун, 20:08
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Маданият янгиликлар

Юлдуз Усмонова 80 ёшида қандай кампир бўлишини очиқ айтди
Озода Нурсаидова “Тўйлар муборак” билан портлади — клип қисқа вақтда оммалашди (видео)
Куёвнинг Канизага қистирган пули тармоқларда муҳокама бўлди (видео)
Шаҳзода келини билан подиумда кўриниш бериб, мухлисларни ҳайратга солди
Фарғонада "Уммон" нинг концертида кутилмаган ҳолат юз берди
“Соҳиба” образи билан танилган Фотима Назарова Instagram'дан қанча пул топади?
Сўз устаси Аваз Охун Озода Нурсаидованинг концертида қўшиқ куйлаб мухлислар эътиборини тортди
Раъно Шодиева Хитойдаги сув ости оламини кўрсатди (видео)