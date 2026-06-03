Хонанда Жасминнинг қиёфадоши топилди
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Ижтимоий тармоқларда хонанда Жасминга жуда ўхшаш қиз ҳақидаги видеолар кенг муҳокама қилинмоқда.
Қуйидаги видеода қиз ўзининг хонанда Жасминга ўхшаш-ўхшамаслиги ҳақида сўз юритади. Унинг айтишича, атрофидагилар доим уни Жасминга ўхшатишади.
Кўплаб фойдаланувчилар унинг ташқи кўриниши, юз тузилиши ва айрим ҳаракатлари машҳур хонандани эслатишини таъкидламоқда. Шу сабабли қиз қисқа вақт ичида тармоқларда катта қизиқиш уйғотди.
…