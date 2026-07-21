Мессининг бу самимий ҳаракати яна бир бор мухлислар меҳрини қозонди (видео)
ЖЧ–2026 финалида Испания терма жамоаси сафида чемпионликни қўлга киритган Ламин Ямал ва Аргентина терма жамоаси сардори Лионел Месси иштирокидаги таъсирли видеолавҳа ижтимоий тармоқларда кенг тарқалди.
Видеода ўйин якунлангач, Ямал стадион майдонида ўтирган Месси томон йўл олгани акс этади. Ёш футболчини ўзига яқинлашаётганини кўрган Месси эса дарҳол ўрнидан туриб, уни қучоқлайди ва тарихий ғалаба билан самимий табриклайди. Айнан шу лаҳза кўплаб мухлисларнинг эътиборини тортди.
Ижтимоий тармоқ фойдаланувчилари Мессининг мағлубиятга қарамай рақиб футболчини ҳурмат билан табриклаганини ҳақиқий спортчига хос фазилат сифатида баҳоламоқда. Изоҳларда "Мана ҳақиқий буюклик", "Месси доим ҳурматни биринчи ўринга қўяди", "Чемпионни чемпионгина шундай табриклай олади" каби самимий фикрлар кўплаб ёзиб қолдирилган.
Мазкур видеолавҳа қисқа вақт ичида минглаб томошаларни йиғиб, финалдан кейинги энг кўп муҳокама қилинган ва илиқ кутиб олинган лаҳзалардан бирига айланди.
…