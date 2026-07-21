Мессининг бу самимий ҳаракати яна бир бор мухлислар меҳрини қозонди (видео)

·83·Дунё
Мессининг бу самимий ҳаракати яна бир бор мухлислар меҳрини қозонди (видео)

ЖЧ–2026 финалида Испания терма жамоаси сафида чемпионликни қўлга киритган Ламин Ямал ва Аргентина терма жамоаси сардори Лионел Месси иштирокидаги таъсирли видеолавҳа ижтимоий тармоқларда кенг тарқалди.

Видеода ўйин якунлангач, Ямал стадион майдонида ўтирган Месси томон йўл олгани акс этади. Ёш футболчини ўзига яқинлашаётганини кўрган Месси эса дарҳол ўрнидан туриб, уни қучоқлайди ва тарихий ғалаба билан самимий табриклайди. Айнан шу лаҳза кўплаб мухлисларнинг эътиборини тортди.

Ижтимоий тармоқ фойдаланувчилари Мессининг мағлубиятга қарамай рақиб футболчини ҳурмат билан табриклаганини ҳақиқий спортчига хос фазилат сифатида баҳоламоқда. Изоҳларда "Мана ҳақиқий буюклик", "Месси доим ҳурматни биринчи ўринга қўяди", "Чемпионни чемпионгина шундай табриклай олади" каби самимий фикрлар кўплаб ёзиб қолдирилган.

Мазкур видеолавҳа қисқа вақт ичида минглаб томошаларни йиғиб, финалдан кейинги энг кўп муҳокама қилинган ва илиқ кутиб олинган лаҳзалардан бирига айланди.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Даниэл Ортега Никарагуада сайловлар энди бўлмаслигини айтдиДаниэл Ортега Никарагуада сайловлар энди бўлмаслигини айтдиБугун, 14:20"Қора дельфин" колониясидаги қотил турмуш қурди"Қора дельфин" колониясидаги қотил турмуш қурдиБугун, 14:02АҚШ грин-карта олувчилардан 100 минг доллар гаров пули талаб қилмоқчиАҚШ грин-карта олувчилардан 100 минг доллар гаров пули талаб қилмоқчиБугун, 13:58Украинага навбатдаги ёпирилма зарбалар: Одессада одамлар ҳалок бўлдиУкраинага навбатдаги ёпирилма зарбалар: Одессада одамлар ҳалок бўлдиБугун, 13:52ЖЧдан кейин мухлислар йиғилган майдонлар чиқиндига тўлди (видео)ЖЧдан кейин мухлислар йиғилган майдонлар чиқиндига тўлди (видео)Бугун, 13:47Полициячи ёнаётган машинадан ҳайдовчини қутқарди (видео)Полициячи ёнаётган машинадан ҳайдовчини қутқарди (видео)Бугун, 13:00
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди
Антарктидадаги "Қон шаршараси" нега қизил рангда оқади?
Антарктидадаги "Қон шаршараси" нега қизил рангда оқади?