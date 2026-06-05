Юлдуз Усмонованинг концертида кутилмаган ҳолат юз берди
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Ўзбекистон халқ артисти Юлдуз Усмонованинг 4 июнь куни Наманган шаҳрида бўлиб ўтган концерти кенг муҳокамаларга сабаб бўлмоқда. Ижтимоий тармоқларда тарқалаётган маълумотларга кўра, концерт дастурини томоша қилиш учун юз минглаб мухлислар йиғилган.
Айрим манбаларда айтилишича, мазкур концертга 400 минг нафарга яқин томошабин ташриф буюрган. Тарқалаётган видеоларда концерт майдони ва унинг атрофида жуда катта одамлар оқимини кўриш мумкин. Мазкур рақам ҳозирча расмий тасдиқланмаган бўлса-да, концерт мамлакатдаги энг кўп мухлис тўплаган тадбирлардан бири сифатида эътироф этилмоқда.
Видеода Наманганда бўлиб ўтган концертдан лавҳалар акс этган. Кадрларда майдонни тўлдирган минглаб мухлислар ҳамда байрамона муҳитни кўриш мумкин.
…