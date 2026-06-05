Зиёда ўзининг “Ёмоней” номли ажойиб таронасини премьера қилди!
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Ўзбекистонлик машҳур хонанда Зиёда мухлисларига навбатдаги мусиқий янгилигини тақдим этишга тайёрланмоқда. Санъаткор ўзининг ижтимоий тармоқлардаги саҳифалари орқали “Ёмоней” номли янги таронаси тез орада эълон қилинишини маълум қилди.
Хонанда қисқа видеолавҳа билан бирга: “Тез кунда янги қўшиқ сизлар учун —" Ёмоней”, деган изоҳ қолдирган. Ушбу эълон қисқа вақт ичида мухлислар эътиборини тортиб, кўплаб изоҳларга сабаб бўлди.
Зиёданинг ижодини кузатиб бораётган мухлислар янги қўшиқни катта қизиқиш билан кутаётганини билдириб, хонандага омад ва муваффақият тилашмоқда. Айримлар эса таронанинг номи ҳам ўзига хос экани ва премьера қандай услубда бўлишига қизиқиш билдирган.
…