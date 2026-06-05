Миршакар Файзуллоев “Шуҳрат” медалини олган илк стендап-комик бўлди
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Стендап-комик Миршакар Файзуллоев “Шуҳрат” медали билан тақдирланди. У Президентнинг маданият, санъат ва адабиёт соҳаси вакилларини мукофотлаш ҳақидаги фармонига кўра ушбу эътирофга сазовор бўлди.
Ижодкорнинг айтишича, бу хушхабарни эшитганида оиласи даврасида бўлган. Дастлаб у нима билан табриклашаётганини тушунмаган, кейин эса унга фармондан скриншотлар юборишган.
“Хабарим ҳам йўқ эди. Ҳамма табриклай бошлади. Кейин ўзим ҳам жуда хурсанд бўлдим”, — дейди Миршакар Файзуллоев.
Унинг ота-онаси ҳам бу янгиликдан қувонган. Ижодкорнинг айтишича, бу уларнинг оиласидаги иккинчи “Шуҳрат” медали бўлиб, аввал бундай мукофот унинг отасига берилган.
…